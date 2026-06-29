تعيين يوريتش مدرباً لمونزا بعد صعوده لدوري الأضواء الإيطالي

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مونديال 2026: مدرب جنوب أفريقيا بروس يتريّث قبل حسم مستقبلهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5289996-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%AB-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87
مونديال 2026: مدرب جنوب أفريقيا بروس يتريّث قبل حسم مستقبله
هوغو بروس (أ.ف.ب)
تريّث المدرب البلجيكي هوغو بروس في الحديث عن مستقبله مع منتخب جنوب أفريقيا، وذلك عقب خروج «بافانا بافانا» من دور الـ 32 في كأس العالم لكرة القدم المقامة في أميركا الشمالية الأحد.
وقال بروس، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الهزيمة أمام كندا (0-1) في لوس أنجليس تعني نهاية مشواره مع المنتخب الذي يقوده منذ عام 2021: «ليس من الحكمة اتخاذ قرارات عندما يكون المرء محبطاً. لذلك لن أفعل ذلك هنا».
وكان المدرب البلجيكي الذي بدأ مسيرته التدريبية في بلاده أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قد لمح قبل انطلاق المونديال إلى أن هذه البطولة قد تكون مهمته الأخيرة، قائلاً: «أريد تمضية المزيد من الوقت مع زوجتي وأبنائي وأحفادي».
لكن بحسب مصدر داخل الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، تحدث الاثنين، فإن بروس قد يواصل مهامه سواء كمدرب للمنتخب أو في منصب آخر مثل كشاف أو مراقب للاعبين الجنوب أفريقيين الناشطين في أوروبا.
وكان بروس قد قاد منتخب الكاميرون إلى التتويج بكأس أمم أفريقيا عام 2017، كما أعاد جنوب أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 2010 التي استضافتها البلاد.
وبعد ثلاث مشاركات سابقة خرج فيها المنتخب من الدور الأول، نجح «بافانا بافانا» في هذه النسخة الموسعة من المونديال (48 منتخباً) في بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى.
الأنظار تتجه نحو سيرينا قبيل عودتها المرتقبة إلى «ويمبلدون»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5289995-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
الأنظار تتجه نحو سيرينا قبيل عودتها المرتقبة إلى «ويمبلدون»
سيرينا ويليامز (رويترز)
ستكون سيرينا ويليامز، المصنفةُ الأولى عالمياً سابقاً، محطَ الأنظار الثلاثاء عندما تطأ قدماها العشب في «نادي عموم إنجلترا» لأول مرة منذ 4 سنوات، لمواجهة مايا جوينت في الدور الأول من «بطولة ويمبلدون للتنس».
وضعت ويليامز، الحائزة 23 لقباً في البطولات الكبرى، لنفسها توقعات منخفضة نسبياً في «بطولة ويمبلدون» هذا العام، في أول ظهور بمنافسات «الفردي» بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ «أميركا المفتوحة» عام 2022.
وفازت اللاعبة الأميركية (44 عاماً)، التي ستشارك أيضاً في منافسات «الزوجي» إلى جانب شقيقتها فينوس، بـ7 ألقاب فردية في «ويمبلدون» لكنها صرحت قبل انطلاق البطولة بأنها تركز فقط على الاستمتاع بوقتها.
وقالت للصحافيين أمس: «عموماً؛ توقعاتي مختلفة تماماً لأول مرة في مسيرتي المهنية».
وأضافت: «أعتقد أن مشاعري الآن هي ببساطة أني سأستمتع حقاً بوجودي هناك. لا يعني ذلك أنني لم أستمتع من قبل؛ وإلا لما كنت هنا اليوم». ورغم غيابها الطويل عن هذه الرياضة، فإن لدى ويليامز أسباباً تدعوها إلى التفاؤل في مواجهة الأسترالية جوينت (20 عاماً) التي مرت بعام سيئ في جولة «اتحاد لاعبات التنس المحترفات»؛ إذ خسرت 15 من أصل 18 مباراة فردية خاضتها في عام 2026.
في قرعة الرجال، سيواجه الأميركي تيلور فريتز؛ المصنفُ السادس، منافسه جاك دريبر الذي تنعقد عليه الآمال في بريطانيا ويمر بمرحلة عودة بعد غياب طويل عن الملاعب.
وكان البريطاني دريبر (24 عاماً) قد أنهى موسم 2025 مبكراً بسبب إصابة في عظم ذراعه، كما واجه مشكلة في الركبة هذا العام، قبل أن يعود إلى الملاعب أول مرة منذ أبريل (نيسان) الماضي في «إيستبورن» بإنجلترا الأسبوع الماضي؛ إذ وصل إلى الدور ما قبل النهائي.
وقال دريبر، المصنفُ الرابع عالمياً سابقاً، للصحافيين: «يتعين عليّ أن أعيد بناء نفسي، وأن أبدأ من جديد تقريباً».
وأضاف: «أعتقد أن مستواي في التنس لم يتراجع؛ لأنني كنت أكرس جهدي كل يوم لبذل كل ما في وسعي حتى أكون في أفضل حالاتي عندما أعود إلى الملعب، كما هي الحال الآن».
يتمتع دريبر، الذي عين آندي موراي الفائز بـ3 بطولات كبرى مدرباً له الشهر الماضي، بسجل مواجهات مباشر إيجابي بنتيجة 3 - 2 ضد فريتز. كما فاز في اللقاء الوحيد السابق بينهما على الملاعب العشبية.
أما فريتز فكان في حالة جيدة وبلغ نهائيين متتاليين في مدينتَيْ هاله وشتوتغارت الألمانيتين هذا الشهر قبل أن ينسحب من «بطولة إيستبورن».
بعد فوز ألكسندر زفيريف الذي طال انتظاره بـ«بطولة فرنسا المفتوحة»، يأمل اللاعب الألماني أن تكون ألقاب البطولات الكبرى مثل حافلات لندن؛ إذ تنتظر واحدة فتأتي اثنتان في آن معاً.
ومع ذلك، فإن الملاعب العشبية أبعد من أن تكون أفضل أرضية يلعب عليها، ولم يسبق أن فاز بلقب عليها، كما أنه لم يتجاوز مطلقاً الدور الرابع في «ويمبلدون» وخرج من الدور الأول في نسخة العام الماضي.
وقال للصحافيين قبل مباراته أمام البلجيكي ألكسندر بلوكس: «آمل أن يتحقق المثل (المتعلق بالحافلات) بالنسبة إليّ. لكن، مرة أخرى، لطالما كانت (ويمبلدون) هي البطولة الكبرى التي عانيت فيها أكثر من غيرها».
وأضاف: «شخصياً؛ أشعر بأن الأمر مختلف هذا العام. أعتقد أنني أعددت نفسي جيداً، وأقدم أداء جيداً في الوقت الحالي».
دينك: عصر المنشطات الممنهجة في رياضة الدراجات انتهى بلا رجعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5289969-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%83-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9
رالف دينك مدير فريق ألمانيا في سباقات الدراجات (رويترز)
برلين :«الشرق الأوسط»
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برلين :«الشرق الأوسط»
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دينك: عصر المنشطات الممنهجة في رياضة الدراجات انتهى بلا رجعة
رالف دينك مدير فريق ألمانيا في سباقات الدراجات (رويترز)
قال رالف دينك، مدير فريق ألمانيا في سباقات سباقات الدراجات، إن ظاهرة صحية منظَّمة لم تظهر موجودة في سباقات الدراجات الاحترافية، وذلك بسبب التزامن مع بابوا غينيا الجديدة لمرضة الطبيب الإداري إيوفيميانو فوينتس.
كافة الأيام الضرورية من كليف فرنسا الدولي 2006 «تور دو فرنس»، تم نشر سباق دخول إلى نحو 50 اسماً من الرياضيين الذين سعوا من خدمات فوينتس.
الحائز على جائزة الفائز السابق بالطواف جان أولريش، والنجم الإيطالي إيفان باسو، وهو من ساهم في الفوز باللقب، قبل أن يتم استبعادهما سريعاً من المشاركة في سباق الجائزة الكبرى الفرنسي.
وتنطلق نسخة هذا العام من مهرجان السبت المقبل في برشلونة، العثور على دينك، مدير فريق «ريد بول بورا-هانزغروه» الذي أسسه سابقًا، واثقًا من أن الرياضة قد تتجاوز ماضيها التلوث.
وقال دينك: « وأعتقد أن ما متأكد منه هو أنه لم تعد هناك منشطات منظَّمة كما كانت الحال قبل 20 عامًا. ربما أخاطر بهذا التصريح، ولكنها لم تعد موجودة».
وشدد في الوقت نفسه: «ستظل هناك دائمًا بعض الحالات المادية ما دام المال موجوداً».
وشكلت قضية فوينتس ردود فعل فضية كبيرة مثل فريق فيستينا عام 1998، وتبعتها فضائح أخرى، أبرزها قضية أمريكان لانس أرمسترونغ الذي اعترف لاحقاً بتعاطي تعاطي المخدرات على نطاق واسع، وتم تجريده من ألقابه السبعة في سباق فرنسا.
وأدت تلك الفضائح إلى اهتمام بعض الرعاة وشبكات التلفزيون، في حين لم يعد أولريش إلى تنافس جديد بعد قضية فوينتس.
نحن بحاجة إلى أولريش لسنوات لنكتشف باستخدامه مادة محظورة، وهو اليوم -مثل دينك- لنرى أن العصر المنتصر قد انتهى.
وقال أولريش في اللغة الألمانية لـ«وكالة الأنباء» قبل عامين: «لم يعد من المديرين هناك نظام واسع النطاق. الاتحاد الدولي أصبح يملك صلاحيات تنفيذية أكبر، وهو الآن في وضع مالي قوي جدًا».
وأضاف: «وأعتقد أن الجيل الحالي يعلم من أخطائنا. التعجيل بالصلاحية بالفعل».
وتفقّدونك مع هذا الرأي، بالتأكيد أن الرياضة تعلمت الدرس؛ لاتخاذ الإجراءات العامة في مكافحة الكوارث.
وقال: «أجرؤ على القول إن ركوب الدراجات لديه أشمل نظام مختلف، مقارنة بالرياضات النخبوية الأخرى».
بالإضافة إلى: «ومن الأمور غير المسبوقة أن الحدث الرياضي، بالإضافة إلى الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (وادا) إكسبرس إكسبرس فحوصات إضافية».
وتابع: «نحن كفريق نساهم في ذلك، واللاعبون دون جزء من جوائزهم المالية، وكذلك منظمو المسابقات، بإشراف جمالي يصل إلى 20 مليون يورو (23 مليون دولار)».
وقال: «هناك أيضًا قوانين السفر البيولوجية، وهي أداة كانت تستخدم فيها رياضة ركوب الدراجات، وقد تبنتها لاحقًا رياضات أخرى؛ حيث قد يؤدي إلى تشخيص غير مباشر لتعاطي المخدرات. وهناك يتم ممارسة الكثير من العمل في هذا المجال».