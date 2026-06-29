ماتا سيصبح مساهماً في ملبورن فيكتوري عند اعتزاله

قال ملبورن فيكتوري المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين إن لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا وافق على أن يصبح مساهماً في النادي بموجب اتفاق يمتد لما بعد مسيرته كلاعب، إذ من المقرر أيضاً أن ‌يتولى دوراً ‌خارج الملعب بمجرد اعتزاله.

وانضم ​اللاعب (38 ‌عاماً)، ⁠الذي ​لعب في ⁠صفوف بلنسية وتشيلسي ومانشستر يونايتد وكان ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا التي فازت بكأس العالم 2010، لفريق فيكتوري في سبتمبر (أيلول) الماضي قادماً من منافسه وسترن سيدني واندرارز.

خاض ماتا 25 مباراة مع الفريق وسجل خمسة أهداف وقدم 13 ⁠تمريرة حاسمة في موسم 2025-2026 مع ‌النادي الذي يتخذ من ‌ملبورن مقراً له. وحصل على ​ميدالية جوني وارن ‌كأفضل لاعب في الدوري الأسترالي.

واحتل فيكتوري المركز ‌الرابع في الموسم الذي انتهى مؤخراً برصيد 40 نقطة. ويشارك ماتا أيضاً في ملكية سان دييغو أحد أندية دوري كرة القدم الأميركي، واستثمر في فريق ألبين ‌ريسنغ المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأضاف النادي أن ماتا ⁠لا ⁠يزال يدرس أمر مواصلة اللعب في الموسم المقبل، لكنه سيتولى بمجرد اعتزاله رئاسة لجنة كرة قدم شكلت حديثاً في ملبورن فيكتوري لدعم عملياته.

وقال ماتا: «أثق حقاً في مستقبل كرة القدم الأسترالية». وأضاف: «منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى ملبورن فيكتوري، شعرت بشغف هذا النادي وإمكانيات الدوري الأسترالي، وأريد أن أكون جزءاً من بناء المستقبل، ليس لموسم واحد فحسب، بل على ​المدى الطويل». وتابع: «استمتعت كثيراً ​بالموسم الماضي على أرض الملعب، والالتزام تجاه فيكتوري بصفتي مساهماً هو الخطوة الطبيعية التالية».