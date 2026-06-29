جوناثان ديفيد: أجواء منتخب كندا مختلفة كثيراً عن يوفنتوس

أشاد الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم يوفنتوس، بالأجواء داخل صفوف منتخب بلاده بعد التأهل لدور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم بالفوز 1 - صفر على جنوب أفريقيا، مساء الأحد.

صرح ديفيد، عبر قناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء: «نشعر بسعادة وفخر بعد تحقيق إنجاز تاريخي إضافة إلى سيناريو الفوز بهدف في الدقائق الأخيرة».

وأوضح: «ما صنع الفارق هو تماسك الفريق، ولا يهم من يلعب أو يشارك بديلاً، بل الأهم مصلحة الفريق. مباراة جنوب أفريقيا كانت متقاربة للدقائق الأخيرة».

وفسّر جوناثان ديفيد الذي سجل 3 أهداف لكندا في مونديال 2026 تألقه في هذه النسخة بعد موسم صعب مع فريقه الإيطالي: «كل شيء مختلف في كندا، منظومة الفريق والأجواء».

وبشأن إمكانية مواجهة هولندا أو المغرب في دور الـ16، ختم المهاجم الكندي تصريحاته: «مهما كان المنافس ستكون مهمة صعبة، سنحتفل الليلة قبل الاستعداد للمباراة المقبلة».