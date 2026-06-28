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«مونديال 2026»: قائد الرأس الأخضر متهم بالاغتصاب

قائد منتخب الرأس الأخضر راين منديش (رويترز)
قائد منتخب الرأس الأخضر راين منديش (رويترز)
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: قائد الرأس الأخضر متهم بالاغتصاب

قائد منتخب الرأس الأخضر راين منديش (رويترز)
قائد منتخب الرأس الأخضر راين منديش (رويترز)

أصبح قائد منتخب الرأس الأخضر، راين منديش، المشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم بأميركا الشمالية، هدفاً لشكوى اغتصاب في نيوزيلندا قدمتها امرأة برازيلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية.

ويُزعم أن الأحداث وقعت في 27 مارس (آذار) في فندق أوكلاند، حيث كان يقيم المنتخب خلال المباريات الودية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في أوقيانوسيا.

اتهمت مواطنة برازيلية، تم تعيينها من قبل الاتحاد النيوزيلندي للعمل مترجمةً، قائد «أسماك القرش الزرقاء» بالدخول عنوة إلى غرفتها ثم ضربها واغتصابها.

وفتحت الشرطة المحلية تحقيقاً في 10 أبريل (نيسان)، ووفقاً لصحيفة «أو غلوبو»، أرسلت الضحية المزعومة إخطارات بعد شهر إلى اتحاد الرأس الأخضر و«فيفا» لطلب استبعاد اللاعب من كأس العالم.

ولم تستجب السلطتان لطلباتها مرة أخرى بحسب وسائل الإعلام.

ولم يرغب اتحاد الرأس الأخضر، رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، في التعليق. كما لم يعلق «فيفا» أيضاً بعد الاتصال به موضحاً أنه «على اتصال بالسلطات النيوزيلندية».

وأضافت أعلى هيئة رياضية في كرة القدم: «كقاعدة عامة (...) لا تعلّق الهيئات القضائية المستقلة على الاتهامات التي قد تكون تلقتها أو لم تتلقها، ولا على احتمال وجود تحقيقات جارية بشأن القضايا المزعومة».

ويعتبر منديش اللاعب الأكثر مشاركة في صفوف منتخب الرأس الأخضر (99 مباراة دولية) وأفضل هداف في تاريخه (22 هدفاً).

خاض جناح إيغدير التركي الذي بدأ مسيرته في لوهافر وانتقل إلى ليل في فرنسا، جميع المباريات الثلاث في دور المجموعات لكأس العالم مع منتخب بلاده الذي حقق إنجازاً تاريخياً ببلوغه دور الـ23، حيث سيواجه الأرجنتين، حاملة اللقب، في 3 يوليو (تموز) في ميامي.

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المونديال: المغرب يتحدىهولندا في الـ 32

لاعبو المغرب خلال التحضيرات لموقعة هولندا (أ.ف.ب)
لاعبو المغرب خلال التحضيرات لموقعة هولندا (أ.ف.ب)
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المونديال: المغرب يتحدىهولندا في الـ 32

لاعبو المغرب خلال التحضيرات لموقعة هولندا (أ.ف.ب)
لاعبو المغرب خلال التحضيرات لموقعة هولندا (أ.ف.ب)

تتجه الأنظار العربية، غداً، إلى مونتيري وهيوستن وفيلادلفيا، حيث يبدأ دور الـ32 في مونديال 2026 باختبارات ثقيلة، يتصدرها صدام المغرب وهولندا؛ المواجهة التي تحمل حلم «أسود الأطلس» في تأكيد أن إنجازه في مونديال قطر لم يكن لحظة عابرة، بل مشروع مستمر نحو أدوار أبعد.

وبينما يواجه المنتخب المغربي خصماً هولندياً هجومياً سجل 10 أهداف في دور المجموعات، تخوض البرازيل اختباراً محفوفاً بالمخاطر أمام اليابان، فيما تبحث ألمانيا عن استعادة توازنها أمام باراغواي بعد خسارتها أمام الإكوادور.

وبعد وداع خمسة منتخبات عربية، أنقذت المغرب ومصر والجزائر الحضور العربي في البطولة. الجزائر بلغت الدور الإقصائي بتعادل مجنون مع النمسا 3-3، ومصر تنتظر أستراليا بطموح تاريخي، لتتحول قلوب الجماهير العربية إلى الثلاثي المتبقي، أملاً في أن يمتد الحلم العربي إلى ما بعد دور الـ32.

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السباحة الأميركية والش تحطم الرقم القياسي العالمي في 50 متر حرة

الأميركية غريتشن والش تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متر حرة (رويترز)
الأميركية غريتشن والش تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متر حرة (رويترز)
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT
  • روما: «الشرق الأوسط»
TT

السباحة الأميركية والش تحطم الرقم القياسي العالمي في 50 متر حرة

الأميركية غريتشن والش تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متر حرة (رويترز)
الأميركية غريتشن والش تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متر حرة (رويترز)

حطّمت السباحة الأميركية غريتشن والش الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متر حرة بتسجيلها 23.55 ثانية في روما الأحد.

وحسّنت والش الرقم الذي كانت سجلته مواطنتها وصديقتها كايت دوغلاس قبل تسعة أيام.

وهو الرقم القياسي العالمي الثاني الذي تسجله والش، حيث تحمل السباحة البالغة 23 عاماً أيضاً الرقم القياسي لسباق 100 متر فراشة.

خلال كأس سيتي كولي في روما، أكملت والش سباقاً مثيراً متقدمة على السويدية سارة خويسترم (23.81 ث.)، صاحبة الرقم القياسي العالمي السابق.

واحتلت الإيطالية سارة كيرتس المركز الثالث مسجلة رقماً قياسياً وطنياً جديداً (24.09 ث.).

في 19 يونيو (حزيران)، قامت دوغلاس، صديقة والش في التدريب، بتخفيض الرقم القياسي العالمي إلى 23:59 ثانية عن الرقم الذي كانت قد سجلته خويسترم عام 2023.

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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: اليابان تتطلع لقلب الموازين أمام البرازيل

المدرب هاجيمي مورياسو يقود تدريبات اليابان (أ.ب)
المدرب هاجيمي مورياسو يقود تدريبات اليابان (أ.ب)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: اليابان تتطلع لقلب الموازين أمام البرازيل

المدرب هاجيمي مورياسو يقود تدريبات اليابان (أ.ب)
المدرب هاجيمي مورياسو يقود تدريبات اليابان (أ.ب)

تشهد مساعي المدرب هاجيمي مورياسو لقيادة اليابان إلى مراحل متقدمة في كأس العالم ما يمكن وصفه بأنه مواجهة بين «المعلم والتلميذ»، عندما يلتقي الفريق نظيره البرازيلي، الاثنين، في دور الـ32، إذ ساهمت البرازيل أكثر من أي دولة أخرى في تشكيل هوية كرة القدم في اليابان الفائزة بكأس آسيا أربع مرات.

وسافر المنتخب الياباني إلى البطولة المقامة بأميركا الشمالية طامحاً في الوصول إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما أن العروض البارزة التي قدمها أمام ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا خلال السنوات الأربع الماضية عززت من الآراء التي ترى أن الفريق قادر على تحقيق إنجازات كبيرة.

لكن هذه الآمال تواجه عقبة كبيرة في هيوستن، إذ تمثل البرازيل أكثر من مجرد منافس آخر، نظراً للدور الكبير الذي لعبته البرازيل في كرة القدم الاحترافية في اليابان.

فالدوري الياباني، الذي انطلق عام 1993، لم يستلهم فقط الكثير من البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، بل ضم أيضاً عدداً كبيراً من لاعبيها.

فقد أقنعت اليابان زيكو، الذي كان من أبرز نجوم البرازيل في كأس العالم 1982، بالعودة من الاعتزال للانضمام إلى فريق كاشيما أنتلرز، بينما كان اللاعبان الدوليان بيسمارك وإليفيلتون أول من بدأ سلسلة انتقالات لاعبي المنتخب البرازيلي إلى اليابان.

وبحلول أواخر التسعينات، كان سبعة من لاعبي المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 1994، بمن فيهم القائد دونغا، قد لعبوا أو يلعبون في أندية يابانية، وبالتالي ساهموا في إثراء المشهد الكروي الذي كان يتطور سريعاً.

ويقول سيزار سامبايو، الذي لعب مع البرازيل في كأس العالم 1998 بينما كان متعاقداً مع نادي يوكوهاما فلوغلز المنافس بالدوري الياباني حينها: «سيتفاجأ أي شخص لم يكن يتابع كرة القدم اليابانية. أما أنا، فلا».

وأضاف: «منذ أن كنت هناك، أدركت أن كرة القدم اليابانية تتحسن عاماً بعد عام، خطوة بخطوة. كان انضباطهم أمراً بدا لي رائعاً طوال الوقت. لكنهم يمتلكون الآن لاعبين رائعين مثل (دايزن) مايدا و(أياسي) أويدا. لديهم تشكيلة رائعة، وقدموا أداءً جيداً في مبارياتهم الثلاث، وستكون مواجهة البرازيل التحدي الأكبر لهم».

حققت اليابان نجاحات أمام البرازيل من قبل، لكن لم يحدث ذلك أبداً في كأس العالم.

فقد حققت فوزاً مفاجئاً 1-صفر على البرازيل في أولمبياد 1996، والذي أصبح يعرف باسم «معجزة ميامي»، بينما الأقرب من ذلك أن فريق مورياسو تغلب على فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية أقيمت في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

ولم يلتق الفريقان سوى مرة واحدة سابقاً في كأس العالم، عندما كان زيكو، الذي ربما يعتبر من بين أكثر من ساهموا في تشكيل كرة القدم اليابانية، مدرباً في نهائيات 2006، حيث خسرت اليابان 4-1 في دورتموند لتودع البطولة.

وكان من بين لاعبي ذلك الفريق أليساندرو سانتوس، أحد ثلاثة لاعبين مولودين في البرازيل مثلوا اليابان خلال مشاركاتها الثماني في كأس العالم.

وكان المدافع ماركوس توليو تاناكا آخر من فعل ذلك، حيث شارك في جنوب أفريقيا عام 2010 عندما وصلت اليابان إلى دور الـ16.

وقال توليو لرويترز: «تحمل المباراة بين اليابان والبرازيل أهمية كبيرة. على مر السنين، أثرت البرازيل تأثيراً عميقاً على كرة القدم اليابانية، ويعود ذلك إلى الأيام الأولى للدوري الياباني ووصول اللاعبين البرازيليين».

وأضاف: «عندما جئت إلى اليابان لأول مرة... كنت أتساءل متى سيأتي اليوم الذي تتواجه فيه اليابان والبرازيل على قدم المساواة في كأس العالم، وقد جاء ذلك اليوم أسرع مما كان أتوقع. في هذه البطولة، تقلص الفارق بين الفريقين، بما في ذلك عوامل مثل اللياقة البدنية للاعبين، أكثر من أي وقت مضى. وهذا يمثل فرصة لا تتكرر في العمر للمنتخب الياباني للفوز أمام البرازيل على مسرح كأس العالم».

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