«مونديال 2026»: قائد الرأس الأخضر متهم بالاغتصاب

أصبح قائد منتخب الرأس الأخضر، راين منديش، المشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم بأميركا الشمالية، هدفاً لشكوى اغتصاب في نيوزيلندا قدمتها امرأة برازيلية، وفقاً لما ذكرته صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية.

ويُزعم أن الأحداث وقعت في 27 مارس (آذار) في فندق أوكلاند، حيث كان يقيم المنتخب خلال المباريات الودية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في أوقيانوسيا.

اتهمت مواطنة برازيلية، تم تعيينها من قبل الاتحاد النيوزيلندي للعمل مترجمةً، قائد «أسماك القرش الزرقاء» بالدخول عنوة إلى غرفتها ثم ضربها واغتصابها.

وفتحت الشرطة المحلية تحقيقاً في 10 أبريل (نيسان)، ووفقاً لصحيفة «أو غلوبو»، أرسلت الضحية المزعومة إخطارات بعد شهر إلى اتحاد الرأس الأخضر و«فيفا» لطلب استبعاد اللاعب من كأس العالم.

ولم تستجب السلطتان لطلباتها مرة أخرى بحسب وسائل الإعلام.

ولم يرغب اتحاد الرأس الأخضر، رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، في التعليق. كما لم يعلق «فيفا» أيضاً بعد الاتصال به موضحاً أنه «على اتصال بالسلطات النيوزيلندية».

وأضافت أعلى هيئة رياضية في كرة القدم: «كقاعدة عامة (...) لا تعلّق الهيئات القضائية المستقلة على الاتهامات التي قد تكون تلقتها أو لم تتلقها، ولا على احتمال وجود تحقيقات جارية بشأن القضايا المزعومة».

ويعتبر منديش اللاعب الأكثر مشاركة في صفوف منتخب الرأس الأخضر (99 مباراة دولية) وأفضل هداف في تاريخه (22 هدفاً).

خاض جناح إيغدير التركي الذي بدأ مسيرته في لوهافر وانتقل إلى ليل في فرنسا، جميع المباريات الثلاث في دور المجموعات لكأس العالم مع منتخب بلاده الذي حقق إنجازاً تاريخياً ببلوغه دور الـ23، حيث سيواجه الأرجنتين، حاملة اللقب، في 3 يوليو (تموز) في ميامي.