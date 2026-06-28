دريبر: معدل الإصابات في تنس الرجال مثير للقلق

قال البريطاني جاك دريبر إن البطولات ستتأثر سلباً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع معدل الإصابات في تنس الرجال.

ومر اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والمصنف الرابع على العالم سابقاً، بفترة عصيبة خلال آخر 12 شهراً، إذ اضطر لإنهاء الموسم الماضي مبكراً بسبب إصابة في ذراعه، كما عانى هذا العام من مشكلة في الركبة.

وعاد دريبر إلى الملاعب للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) عبر بطولة إيستبورن قبل أيام، ووصل إلى الدور قبل النهائي.

ويواجه اللاعب الأعسر مباراة صعبة في الدور الأول من بطولة ويمبلدون يوم الثلاثاء، بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة الأميركي تيلور فريتز، المصنف السابع عالمياً، المعروف بضرباته القوية.

ويغيب عن ويمبلدون الإسباني كارلوس ألكاراس، الفائز باللقب مرتين، بسبب إصابة في المعصم، كما يغيب الإيطالي لورنزو موزيتي، المصنف الخامس على العالم سابقاً، بسبب مشكلة في عضلات الفخذ.

ومن بين اللاعبين الآخرين الغائبين عن ويمبلدون، الدنماركي هولغر رونه، الذي يتعافى من إصابة في وتر العرقوب، والتشيكي توماس ماخاك بسبب مشكلة في القدم.

وقال دريبر للصحافيين الأحد: «أعتقد أن إصابة ذراعي، على سبيل المثال، هي شيء لم أكن أتوقعه. كان ذلك حظاً سيئاً. أما بالنسبة للعضلات، فالأمر يتعلق أكثر بالحمل الزائد. كما أن العظام تتأثر بالحمل الزائد أيضاً».

وأضاف: «في العام الماضي، أعتقد أنني قدمت أداء جيداً في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة. كنت أحاول جاهداً تطوير مستواي والارتقاء بأدائي أكثر فأكثر في كل أسبوع للوصول إلى مستويات لاعبين مثل ألكاراز ويانيك سينر، اللذين يلعبان بمستوى عال للغاية. لكنني انهرت ببساطة».

وأضاف: «أعتقد أن الوضع الحالي لتنس الرجال مقلق للغاية، خصوصاً في الوقت الحالي. هناك العديد من الإصابات، لا سيما بين اللاعبين الشباب، مثل موزيتي، وأعلم أن (أرتور) فيس واجه الكثير من المشكلات، بالإضافة إلى إصابة معصم ألكاراس».

وتطور تنس الرجال من الاعتماد على تبادلات قصيرة غالباً ما تحسم عند الشبكة إلى تبادلات طويلة من الخط الخلفي للملعب، وأصبحت القدرات البدنية والقوة من العوامل الأساسية الآن.

وقال دريبر: «أعتقد بالتأكيد أنه في ظل الطريقة التي يتحسن بها اللاعبون ويضربون الكرة بقوة أكبر ويتحركون بشكل أفضل، هناك حاجة إلى إلقاء نظرة على ما نفعله في بطولات المحترفين».

وأضاف: «أعتقد أن البطولات ستتأثر كثيراً إذا لم تحدث تغييرات كبيرة. أرى أن هذا موضوع مهم حقاً».

وقال دريبر إن فترة غيابه كانت صعبة من الناحية النفسية.

وأضاف: «لم أكن أعلم أنني سأواجه عاماً مثل هذا مليئاً بالإصابات، حيث لم أتمكن من اللعب كثيراً، ورأيت ترتيبي في التصنيف ينخفض مرة أخرى إلى ما كان عليه في البداية. عندما لا تلعب لفترة طويلة، تشعر بالارتباك».