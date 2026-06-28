إيران تنتقد «المعاملة غير العادلة» بعد الخروج من «كأس العالم 2026»

وجّه «الاتحاد الإيراني لكرة القدم» انتقاداً أخيراً لما وصفها بـ«المعاملة غير العادلة وغير الرياضية» التي تعرض لها المنتخب، وذلك مع مغادرته منافسات كأس العالم.
وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» أن التعادل بنتيجة 1 - 1 أمام منتخب مصر، لم يكن كافياً لتأهل إيران إلى الأدوار الإقصائية، رغم تسجيلها هدفاً أُلغي بعد مراجعة مطولة عبر تقنية «حكم الفيديو المساعد (فار)»، لتنتهي بذلك مشاركة المنتخب في بطولة شهدت شكاوى متكررة بشأن كثير من المشكلات، في ظل التوترات القائمة بين إيران والولايات المتحدة.
وكان من المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني في ولاية أريزونا الأميركية، لكنه نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، كما واجه كثيراً من القيود المتعلقة بالسفر والتنقل خلال مبارياته التي أقيمت داخل الولايات المتحدة.
وفي بيان أصدره خلال مغادرة البعثة عائدة إلى البلاد، توجه «الاتحاد الإيراني لكرة القدم» بالشكر إلى وسائل الإعلام التي تابعت أوضاع المنتخب خلال البطولة. وذكر البيان: «نشكر لكم مهنيتكم، ودعمكم، وتغطيتكم؛ ليس فقط للمشوار الرياضي لمنتخبنا، بل أيضا للمعاملة غير العادلة وغير الرياضية التي تعرض لها وفدنا خلال فترة إقامته». وأضاف: «التزامكم بنقل الحقائق بدقة ونزاهة كان محل تقدير كبير بالنسبة إلينا». وأكمل البيان: «كما نود أن نعرب عن خالص امتناننا لشعب المكسيك الرائع، خصوصاً لمدينة تيخوانا الجميلة وسكانها الطيبين الذين استقبلونا بكرم وضيافة صادقة، وجعلونا نشعر كأننا في وطننا. إن مغادرة تيخوانا أمر بالغ الصعوبة بالنسبة إلينا جميعاً».