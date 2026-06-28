البديل ميسي يكتب فصلاً جديداً في تاريخ كأس العالم

دخل ليونيل ميسي المباراة التي فاز فيها المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم على نظيره الأردني 3 - 1 بديلاً ليحقق رقماً قياسياً جديداً في كأس العالم، لكن مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني فضل تسليط الضوء على قرار قائده بعدم بدء المباراة أساسياً.
وقال سكالوني :«هو لا يفكر كثيراً في أرقامه القياسية. لقد اتخذ القرار بنفسه، وهذا يوضح تماماً ما يمثله ميسي لهذا الفريق. كان تصرفاً رائعاً».
وأضاف: «كان بإمكانه اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة، لكنه قرر الجلوس على مقاعد البدلاء، ومنح زملائه فرصة المشاركة».
ومن جانبه، كتب ميسي عبر حسابه على «إنستغرام»: «نواصل التقدم معاً».
وشارك ميسي بعد مرور ساعة من عمر اللقاء، قبل أن يختتم أهداف المباراة بتسجيله هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 80، خلال آخر مباريات الأرجنتين في دور المجموعات.
ورفع ميسي رصيده إلى ستة أهداف ليتصدر ترتيب هدافي البطولة، كما وسع رقمه القياسي بصفته أفضل هداف في تاريخ كأس العالم إلى 19 هدفاً، وأصبح أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية بالمونديال.
وتفوق ميسي 39 عاماً، على الفرنسي جوست فونتين والبرازيلي جايرزينيو اللذين سجلا في ست مباريات متتالية خلال نسختي 1958 و1970 على الترتيب.
وكان بإمكان ميسي أن يسجل في جميع مباريات كأس العالم 2022 أيضاً، لكنه فشل في هز الشباك خلال المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام بولندا، لتبدأ سلسلة مبارياته المتتالية بالتسجيل منذ لقاء دور الـ16 قبل أربع سنوات.
ولمعادلة إنجاز فونتين وجايرزينيو بالتسجيل في جميع مباريات نسخة واحدة من كأس العالم، يحتاج ميسي إلى إحراز أهداف في خمس مباريات أخرى خلال البطولة الحالية، بداية من مواجهة الرأس الأخضر في دور الـ32 يوم الجمعة.
وسيواجه ميسي ورفاقه حارس مرمى الرأس الأخضر المخضرم فوزينيا 40 عاماً، الذي اكتسب شهرة واسعة بعدما حافظ على نظافة شباكه في تعادلين سلبيين أمام بطل أوروبا إسبانيا والسعودية، إلى جانب الزيادة الكبيرة في عدد متابعيه عبر «إنستغرام».
وقال فوزينيا :«إنه حلم كل لاعب كرة قدم أن يواجه منتخب الأرجنتين وليونيل ميسي».
وكان منتخب الرأس الأخضر تعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، بما في ذلك التعادل 2 - 2 أمام أوروغواي، ليصبح أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم، إلا أن سكالوني حذر قائلاً :«لا توجد مباريات سهلة».
ورغم ذلك، يبقى المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب المرشح الأبرز للفوز، خصوصاً بعدما أظهرت مواجهة الأردن، التي شهدت إجراء تسعة تغييرات على التشكيل الأساسي، امتلاك سكالوني كثيراً من الخيارات القادرة على تعويض الغيابات.
كما حمل الفوز على الأردن الرقم 50 للأرجنتين في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، لتأتي خلف البرازيل صاحبة 78 انتصاراً، وألمانيا التي حققت 70 فوزاً.
وقال سكالوني: «ما زلنا نشعر بالحماس والتوتر الجميل في كل مرة نلعب فيها بقميص الأرجنتين».
وشاركته الجماهير هذا الشعور تجاه ميسي، إذ ظلت تهتف باسمه منذ بداية الشوط الثاني وحتى دخوله أرض الملعب مع حلول الدقيقة 60.
وعندما سئل عما قاله لميسي قبل مشاركته، أجاب سكالوني مبتسماً :«كل ما قلته له هو أن يبدأ في الإحماء. ماذا يمكن أن أقول له أيضاً؟ ليس علي أن أخبره بأي شيء، فهو يعرف كل شيء».
وقال النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش إن الجماهير حصلت على «ما كانت تريده» عندما دخل ميسي وسجل هدفاً، بينما عنونت صحيفة «أوليه» الأرجنتينية :«ميسي... دائماً ميسي».
لكن الصحيفة نفسها أشادت أيضاً بقدرة المنتخب الأرجنتيني على تدوير تشكيلته، مؤكدة أن التغييرات الكثيرة في التشكيل «أثبتت مرونة الفريق وتنوعه، وهو ما يتجاوز حتى الأداء الاستثنائي الذي يقدمه ليونيل ميسي».