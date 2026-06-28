الأرجنتين تواصل انتصاراتها بثلاثية في الأردن

ديسابر: سنستعد لإنجلترا بأفضل طريقة

قال سيباستيان ديسابر، مدرب الكونغو الديمقراطية، إنَّ فريقه سيبدأ الاستعدادات لمواجهة إنجلترا في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم على الفور، بعد الانتصار المثير الذي حقَّقه في وقت مبكر من يوم الأحد على أوزبكستان بعد أن كان متأخراً في النتيجة.

وضمن فوز الكونغو الديمقراطية 3 - 1 على أوزبكستان في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الـ11، تأهل المنتخب الأفريقي ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، ليضرب موعداً مع فريق المدرب توماس توخيل في أتلانتا، يوم الأربعاء.

وأضاف ديسابر، الذي حقَّق فريقه انتصاره الأول في كأس العالم بفضل ثنائية يوان ويسا لاعب نيوكاسل يونايتد: «سنبدأ الاستعداد على الفور. لدينا بعض اللاعبين في التشكيلة يلعبون في أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك سيساعدوننا، لكننا سنستعد بأفضل طريقة ممكنة لمباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا».

وقاطع ديسابر الأسئلة الأولى في مؤتمره الصحافي بعد المباراة، ليصر على تهنئة فريقه والإشادة به.

وقال: «قبل الإجابة، أودُّ تهنئة لاعبي فريقي على جهودهم. إنَّه فريق يلعب معاً منذ 4 سنوات، وظللنا دائماً واثقين في قدراتنا».

وأضاف: «هذا الفوز يعني كثيراً للبلاد، وكان الانتصار رائعاً للغاية. إنَّه أمر إيجابي، وأظهرنا صورةً جيدةً للكونغو».

وبدأت الكونغو الديمقراطية المباراة ببطء، وتأخرت في النتيجة بعد 10 دقائق، لكن ديسابر قال إنَّ الخطط التي وُضعت مسبقاً جعلته لا يشعر بالقلق. وقال: «لا يمكنك بالطبع أن تكون متأكداً من الفوز. لكن من الواضح أننا ارتكبنا خطأ بمنحهم مساحةً كبيرةً جداً في بداية المباراة».

وأكمل: «لكننا خططنا منذ بداية كأس العالم أن نستعين في هذه المباراة بلاعبين لم يشاركوا في أول مباراتين (ضد البرتغال وكولومبيا)». وأكمل: «منحنَا وجود لاعبين نشطين ميزةً، وكان من المنطقي تماماً أن نواصل طريقنا نحو الفوز».