الأرجنتين تواصل انتصاراتها بثلاثية في الأردن

حقّق منتخب الأرجنتين فوزه الثالث على مستوى دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بتغلبه على الأردن بنتيجة 3 / 1، اليوم (الأحد).
وسجّل جيواني لو سيلسو هدف تقدم الأرجنتين في الدقيقة 19، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز هدفاً ثانياً في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.
وقلّص الفارق موسى التعمري للأردن في الدقيقة 55، ثم سجّل البديل ليونيل ميسي هدفاً ثالثاً للأرجنتين في الدقيقة 80. رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة.
وسيلاقي الرأس الأخضر في دور الـ32 من البطولة يوم 3 يوليو (تموز). أما منتخب الأردن فودّع المونديال بعد مشاركة أولى، حيث يظل في المركز الأخير في مجموعته بلا نقاط.