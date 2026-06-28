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الرياضة رياضة عالمية

لورينزو: لا أفهم كيف أُلغى هدف كولومبيا... يا لها من فوضى!

تم إلغاء هدف كولومبيا الوحيد بداعي التسلل (أ.ف.ب)
تم إلغاء هدف كولومبيا الوحيد بداعي التسلل (أ.ف.ب)
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT

لورينزو: لا أفهم كيف أُلغى هدف كولومبيا... يا لها من فوضى!

تم إلغاء هدف كولومبيا الوحيد بداعي التسلل (أ.ف.ب)
تم إلغاء هدف كولومبيا الوحيد بداعي التسلل (أ.ف.ب)

علّق نيستور لورينزو، مدرب منتخب كولومبيا، على إلغاء هدف المنتخب أمام البرتغال في مباراة التعادل صفر - صفر بكأس العالم 2026.

وقال المدرب عقب المباراة: «ما هذا القرار؟ لم أعد أفهم هذا النظام!». كان منتخب كولومبيا قد سجل هدفاً في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، تم إلغاء الهدف بداعي التسلل ضد دافينسون سانشيز، لاعب كولومبيا، بفارق سنتيمترات قليلة عن آخر مدافع برتغالي.

وقال نيستور: «يا لها من فوضى عارمة!» وأضاف: «اعتقدنا أننا فزنا بالمباراة، واحتفل لاعبونا وجماهيرنا، ثم فجأة اكتشف حكم الفيديو المساعد (فار) تسللاً».

وأضاف: «شاهدت الإعادة مراراً وتكراراً، وما زلت لا أرى التسلل، حتى الأعمى يستطيع أن يقول لك إن التسلل لم يكن واضحاً».

وأضاف قائلاً: «هذا أمر محبط للغاية للاعبي فريقي لأنهم بذلوا كل ما في وسعهم لتسجيل هدف الفوز، تستعد لأشهر، وتقاتل طوال 90 دقيقة، ثم يأتي قرار كهذا ليغير كل شيء».

وتابع: «إذا كان سيتم إلغاء هدف في كأس العالم، فيجب أن يكون القرار قاطعاً لا يدع مجالاً للشك».

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ديسابر: سنستعد لإنجلترا بأفضل طريقة

سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية في حديث مع لاعبيه بعد التأهل التاريخي (رويترز)
سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية في حديث مع لاعبيه بعد التأهل التاريخي (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

ديسابر: سنستعد لإنجلترا بأفضل طريقة

سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية في حديث مع لاعبيه بعد التأهل التاريخي (رويترز)
سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية في حديث مع لاعبيه بعد التأهل التاريخي (رويترز)

قال سيباستيان ديسابر، مدرب الكونغو الديمقراطية، إنَّ فريقه سيبدأ الاستعدادات لمواجهة إنجلترا في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم على الفور، بعد الانتصار المثير الذي حقَّقه في وقت مبكر من يوم الأحد على أوزبكستان بعد أن كان متأخراً في النتيجة.

وضمن فوز الكونغو الديمقراطية 3 - 1 على أوزبكستان في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الـ11، تأهل المنتخب الأفريقي ضمن أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث، ليضرب موعداً مع فريق المدرب توماس توخيل في أتلانتا، يوم الأربعاء.

وأضاف ديسابر، الذي حقَّق فريقه انتصاره الأول في كأس العالم بفضل ثنائية يوان ويسا لاعب نيوكاسل يونايتد: «سنبدأ الاستعداد على الفور. لدينا بعض اللاعبين في التشكيلة يلعبون في أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك سيساعدوننا، لكننا سنستعد بأفضل طريقة ممكنة لمباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا».

وقاطع ديسابر الأسئلة الأولى في مؤتمره الصحافي بعد المباراة، ليصر على تهنئة فريقه والإشادة به.

وقال: «قبل الإجابة، أودُّ تهنئة لاعبي فريقي على جهودهم. إنَّه فريق يلعب معاً منذ 4 سنوات، وظللنا دائماً واثقين في قدراتنا».

وأضاف: «هذا الفوز يعني كثيراً للبلاد، وكان الانتصار رائعاً للغاية. إنَّه أمر إيجابي، وأظهرنا صورةً جيدةً للكونغو».

وبدأت الكونغو الديمقراطية المباراة ببطء، وتأخرت في النتيجة بعد 10 دقائق، لكن ديسابر قال إنَّ الخطط التي وُضعت مسبقاً جعلته لا يشعر بالقلق. وقال: «لا يمكنك بالطبع أن تكون متأكداً من الفوز. لكن من الواضح أننا ارتكبنا خطأ بمنحهم مساحةً كبيرةً جداً في بداية المباراة».

وأكمل: «لكننا خططنا منذ بداية كأس العالم أن نستعين في هذه المباراة بلاعبين لم يشاركوا في أول مباراتين (ضد البرتغال وكولومبيا)». وأكمل: «منحنَا وجود لاعبين نشطين ميزةً، وكان من المنطقي تماماً أن نواصل طريقنا نحو الفوز».

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رياضة كأس العالم الكونغو إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

تعادل مُثير ينقل الجزائر والنمسا إلى دور الـ32

الجزائري المخضرم رياض محرز يحتفل بأحد أهدافه (رويترز)
الجزائري المخضرم رياض محرز يحتفل بأحد أهدافه (رويترز)
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تعادل مُثير ينقل الجزائر والنمسا إلى دور الـ32

الجزائري المخضرم رياض محرز يحتفل بأحد أهدافه (رويترز)
الجزائري المخضرم رياض محرز يحتفل بأحد أهدافه (رويترز)

تأهل منتخبا الجزائر والنمسا لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعادل المنتخبان الجزائري والنمساوي 3 - 3، في مباراة مثيرة بينهما مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال، ليحجز منتخب «محاربي الصحراء» بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2014 بالبرازيل، التي شهدت ظهوره الأخير في البطولة.

وفي كانساس سيتي، بادر ماركو أرناوتوفيتش التسجيل لمنتخب النمسا في الدقيقة 28، غير أن رفيق بلغالي منح التعادل للجزائر في الدقيقة 45.

وأعاد مارسيل سابيتزر التقدم للمنتخب النمساوي من جديد، عبر تسجيله الهدف الثاني، لكن سرعان ما أدرك النجم المخضرم رياض محرز التعادل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 60.

نجح منتخب النمسا في خطف نقطة التعادل مع اللحظات الأخيرة من عمر المباراة (رويترز)

وعاد محرز لهزّ الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثالث للجزائر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لكن ساسا كالادزيتش أحرز هدف التعادل للنمسا بعدها بدقيقتين، ليبقي المنتخب الأوروبي بالبطولة في اللحظة الأخيرة.

بتلك النتيجة، رفع كلا المنتخبين رصيدهما إلى 4 نقاط، حيث احتل منتخب النمسا المركز الثاني بترتيب المجموعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب الجزائر، صاحب المركز الثالث، الذي ضمن الوجود ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.

كانت المواجهة مثيرة ومليئة بالأهداف (إ.ب.أ)

وأصبح منتخب الجزائر تاسع منتخب أفريقي يحجز مقعده في مرحلة خروج المغلوب بالنسخة الحالية للبطولة، بعد منتخبات جنوب أفريقيا والمغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر وغانا والسنغال والكونغو الديمقراطية، علماً بأنه ثالث منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز في مونديال 2026.

ويلعب منتخب الجزائر في دور الـ32 مع منتخب سويسرا، متصدر ترتيب المجموعة الثانية في 3 يوليو (تموز) المقبل بمدينة فانكوفر الكندية.

في المقابل، ضرب منتخب النمسا موعداً أوروبياً خالصاً مع منتخب إسبانيا (بطل أوروبا)، متصدر ترتيب المجموعة الثامنة في الثاني من يوليو المقبل، بمدينة لوس أنجليس الأميركية.

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الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتين تواصل انتصاراتها بثلاثية في الأردن

الأرجنتين ظفر بالعلامة الكاملة في مرحلة المجموعات (رويترز)
الأرجنتين ظفر بالعلامة الكاملة في مرحلة المجموعات (رويترز)
  • تكساس : «الشرق الأوسط»
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  • تكساس : «الشرق الأوسط»
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الأرجنتين تواصل انتصاراتها بثلاثية في الأردن

الأرجنتين ظفر بالعلامة الكاملة في مرحلة المجموعات (رويترز)
الأرجنتين ظفر بالعلامة الكاملة في مرحلة المجموعات (رويترز)

حقّق منتخب الأرجنتين فوزه الثالث على مستوى دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بتغلبه على الأردن بنتيجة 3 / 1، اليوم (الأحد).

وسجّل جيواني لو سيلسو هدف تقدم الأرجنتين في الدقيقة 19، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز هدفاً ثانياً في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

التعمري يحتفل بهدفه في شباك الأرجنتين (أ.ب)

وقلّص الفارق موسى التعمري للأردن في الدقيقة 55، ثم سجّل البديل ليونيل ميسي هدفاً ثالثاً للأرجنتين في الدقيقة 80. رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة.

وسيلاقي الرأس الأخضر في دور الـ32 من البطولة يوم 3 يوليو (تموز). أما منتخب الأردن فودّع المونديال بعد مشاركة أولى، حيث يظل في المركز الأخير في مجموعته بلا نقاط.

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