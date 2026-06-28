لورينزو: لا أفهم كيف أُلغى هدف كولومبيا... يا لها من فوضى!

علّق نيستور لورينزو، مدرب منتخب كولومبيا، على إلغاء هدف المنتخب أمام البرتغال في مباراة التعادل صفر - صفر بكأس العالم 2026.

وقال المدرب عقب المباراة: «ما هذا القرار؟ لم أعد أفهم هذا النظام!». كان منتخب كولومبيا قد سجل هدفاً في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، تم إلغاء الهدف بداعي التسلل ضد دافينسون سانشيز، لاعب كولومبيا، بفارق سنتيمترات قليلة عن آخر مدافع برتغالي.

وقال نيستور: «يا لها من فوضى عارمة!» وأضاف: «اعتقدنا أننا فزنا بالمباراة، واحتفل لاعبونا وجماهيرنا، ثم فجأة اكتشف حكم الفيديو المساعد (فار) تسللاً».

وأضاف: «شاهدت الإعادة مراراً وتكراراً، وما زلت لا أرى التسلل، حتى الأعمى يستطيع أن يقول لك إن التسلل لم يكن واضحاً».

وأضاف قائلاً: «هذا أمر محبط للغاية للاعبي فريقي لأنهم بذلوا كل ما في وسعهم لتسجيل هدف الفوز، تستعد لأشهر، وتقاتل طوال 90 دقيقة، ثم يأتي قرار كهذا ليغير كل شيء».

وتابع: «إذا كان سيتم إلغاء هدف في كأس العالم، فيجب أن يكون القرار قاطعاً لا يدع مجالاً للشك».