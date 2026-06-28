كوريا الجنوبية تودع المونديال بعد مشاركة مضطربة وخسارة مفاجئة

أنهت كوريا الجنوبية حملتها المضطربة في كأس العالم بخروجها من دور المجموعات، السبت، بعدما جاءت النتائج في غير صالحها لتفقد فرصتها في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وقد يكون القائد المخضرم سون هيونغ - مين (33 عاماً) خاض آخر مباراة له في كأس العالم.

وكان فريق هونغ ميونغ - بو قريباً من بلوغ دور الـ32، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة أمام جنوب أفريقيا 0 - 1، الأربعاء.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف المكسيك، إحدى الدول المضيفة، وجنوب أفريقيا، بعدما كانت قد خسرت أيضاً 1-0 أمام المكسيك.

وافتتحت كوريا الجنوبية مشوارها بفوز على جمهورية التشيك 2-1، لكن ذلك كان أفضل ما حقّقه الفريق بقيادة هونغ، وسط انتقادات طالت المدرب وتراجع مستوى نجمه سون.

وكانت كوريا الجنوبية تأمل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية كإحدى أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.

لكن نتائج المجموعات الأخرى جاءت عكس طموحاتها السبت، لتقضي على آمالها وتفرض عليها خروجاً مبكراً.

وشابت مشاركة كوريا الجنوبية في البطولة أجواء من التوتر على خلفية خلاف بين اللاعبين ووسائل الإعلام المحلية، فيما حلّقت طائرة مسيّرة فوق حصة تدريبية حاسمة قبل مباراة المكسيك.