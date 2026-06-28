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الرياضة رياضة عالمية

كوريا الجنوبية تودع المونديال بعد مشاركة مضطربة وخسارة مفاجئة

حسرة كورية بعد الهزيمة على يد جنوب أفريقيا (رويترز)
حسرة كورية بعد الهزيمة على يد جنوب أفريقيا (رويترز)
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أرلينغتون الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

كوريا الجنوبية تودع المونديال بعد مشاركة مضطربة وخسارة مفاجئة

حسرة كورية بعد الهزيمة على يد جنوب أفريقيا (رويترز)
حسرة كورية بعد الهزيمة على يد جنوب أفريقيا (رويترز)

أنهت كوريا الجنوبية حملتها المضطربة في كأس العالم بخروجها من دور المجموعات، السبت، بعدما جاءت النتائج في غير صالحها لتفقد فرصتها في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وقد يكون القائد المخضرم سون هيونغ - مين (33 عاماً) خاض آخر مباراة له في كأس العالم.

وكان فريق هونغ ميونغ - بو قريباً من بلوغ دور الـ32، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة أمام جنوب أفريقيا 0 - 1، الأربعاء.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف المكسيك، إحدى الدول المضيفة، وجنوب أفريقيا، بعدما كانت قد خسرت أيضاً 1-0 أمام المكسيك.

وافتتحت كوريا الجنوبية مشوارها بفوز على جمهورية التشيك 2-1، لكن ذلك كان أفضل ما حقّقه الفريق بقيادة هونغ، وسط انتقادات طالت المدرب وتراجع مستوى نجمه سون.

وكانت كوريا الجنوبية تأمل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية كإحدى أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.

لكن نتائج المجموعات الأخرى جاءت عكس طموحاتها السبت، لتقضي على آمالها وتفرض عليها خروجاً مبكراً.

وشابت مشاركة كوريا الجنوبية في البطولة أجواء من التوتر على خلفية خلاف بين اللاعبين ووسائل الإعلام المحلية، فيما حلّقت طائرة مسيّرة فوق حصة تدريبية حاسمة قبل مباراة المكسيك.

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ويسا محتفلاً بهدفه الشخصي الثاني أمام أوزبكستان (إ.ب.أ)
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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ويسا رجل مباراة الكونغو وأوزبكستان

ويسا محتفلاً بهدفه الشخصي الثاني أمام أوزبكستان (إ.ب.أ)
ويسا محتفلاً بهدفه الشخصي الثاني أمام أوزبكستان (إ.ب.أ)

توّج لاعب الكونغو يوان ويسا بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ومنتخب أوزبكستان، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الـ11 لبطولة كأس العالم.

وبادر إلدور شوموردوف بالتسجيل لمنتخب أوزبكستان مبكراً في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز يوان ويسا هدف التعادل للكونغو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وعزّز فيستون ماييلي تقدم الكونغو الديمقراطية، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ«الفهود» في الدقيقة 78، لتكون هذه أيضاً هي المرة الأولى التي يحرز فيها الفريق أكثر من هدف في إحدى المباريات بكأس العالم.

وعاد يوان ويسا لهزّ الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثالث للكونغو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

رونالدو يقترب من رقم ميسي التاريخي في عدد المباريات بالمونديال

رونالدو يحيي الجماهير بعد نهاية المباراة أمام كولومبيا (أ.ف.ب)
رونالدو يحيي الجماهير بعد نهاية المباراة أمام كولومبيا (أ.ف.ب)
  • فلوريدا : «الشرق الأوسط»
TT
  • فلوريدا : «الشرق الأوسط»
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رونالدو يقترب من رقم ميسي التاريخي في عدد المباريات بالمونديال

رونالدو يحيي الجماهير بعد نهاية المباراة أمام كولومبيا (أ.ف.ب)
رونالدو يحيي الجماهير بعد نهاية المباراة أمام كولومبيا (أ.ف.ب)

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تحقيق الأرقام التاريخية رفقة منتخب بلاده، خلال مشاركته ببطولة كأس العالم.

وشارك رونالدو أمام كولومبيا بختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم، حيث لعب المهاجم المخضرم 90 دقيقة كاملة.

وتأتي مشاركة رونالدو لتحمل الرقم 25 على مستوى كأس العالم، ليتساوى مع النجم الألماني لوثار ماتيوس، في المركز الثاني بقائمة الأكثر مشاركة.

أما صدارة الترتيب فيحتلها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان قد أبقى عليه مدربه ليونيل سكالوني على مقاعد البدلاء في مباراة الأردن بختام دور المجموعات.

ويمتلك ميسي 28 مشاركة بمباريات المونديال، كأكثر اللاعبين خوضاً للمواجهات بنهائيات كأس العالم، بحسب ما أشارت إليه شبكة «أوبتا» الإحصائية عبر منصة «إكس».

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كأس العالم كريستيانو رونالدو ميسي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

تصديات البرتغالي كوستا تمنحه جائزة رجل المباراة أمام كولومبيا

كوستا يتصدى لإحدى التسديدات الكولومبية (أ.ب)
كوستا يتصدى لإحدى التسديدات الكولومبية (أ.ب)
  • فلوريدا : «الشرق الأوسط»
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  • فلوريدا : «الشرق الأوسط»
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تصديات البرتغالي كوستا تمنحه جائزة رجل المباراة أمام كولومبيا

كوستا يتصدى لإحدى التسديدات الكولومبية (أ.ب)
كوستا يتصدى لإحدى التسديدات الكولومبية (أ.ب)

توّج ديوغو كوستا، حارس مرمى البرتغال، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا، بعدما لعب دوراً حاسماً في خروج فريقه بنقطة التعادل صفر - صفر، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم.

وقدّم حارس البرتغال أداءً لافتاً، بعدما تصدى لـ6 محاولات من لاعبي كولومبيا، بينها تصديان من داخل منطقة الجزاء، كما أظهر تركيزاً كبيراً في التعامل مع الكرات العرضية والانفرادات، ليحصد عن جدارة جائزة رجل المباراة.

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