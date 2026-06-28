ويسا رجل مباراة الكونغو وأوزبكستان

توّج لاعب الكونغو يوان ويسا بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ومنتخب أوزبكستان، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الـ11 لبطولة كأس العالم.
وبادر إلدور شوموردوف بالتسجيل لمنتخب أوزبكستان مبكراً في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز يوان ويسا هدف التعادل للكونغو في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.
وعزّز فيستون ماييلي تقدم الكونغو الديمقراطية، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ«الفهود» في الدقيقة 78، لتكون هذه أيضاً هي المرة الأولى التي يحرز فيها الفريق أكثر من هدف في إحدى المباريات بكأس العالم.
وعاد يوان ويسا لهزّ الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثالث للكونغو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.