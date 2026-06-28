جماهير إنجلترا تشاهد مباراة بنما فوق قمة جبل شاهق بفانكوفر

استمتعت الجماهير في كأس العالم بإقامة فعالية لمشاهدة مباريات البطولة فوق قمة جبل شاهق، يتم الوصول إليه بالتلفريك.

وتم عرض مباراة إنجلترا وبنما على شاشة عملاقة أعلى جبل غراوس، الذي يبلغ ارتفاعه 4100 قدم، ويقع ضمن سلسلة جبال المحيط الهادئ، ويطل على مناظر طبيعية خلابة لكولومبيا البريطانية.

أقيمت الفاعلية بحضور 300 شخص، وذلك ضمن جهود وزارة السياحة في كندا للاستفادة من كأس العالم في الترويج للمعالم الطبيعية في البلاد.

ويقام عدد من مباريات مونديال 2026 في مدينتي فانكوفر وتورونتو في كندا.

وسبق أن أقيمت فعالية أخرى في جزر تورونتو في بحيرة أونتاريو، حيث اضطر المشجعون للتجديف وركوب العبارة لمتابعة مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار.

وما أفسد متعة المشاهدة فوق قمة جبل غراوس، هو احتمالية هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.