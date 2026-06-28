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الرياضة رياضة عالمية

جماهير إنجلترا تشاهد مباراة بنما فوق قمة جبل شاهق بفانكوفر

الجماهير خلال متابعتها للمباراة من على قمة الجبل (أ.ب)
الجماهير خلال متابعتها للمباراة من على قمة الجبل (أ.ب)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT

جماهير إنجلترا تشاهد مباراة بنما فوق قمة جبل شاهق بفانكوفر

الجماهير خلال متابعتها للمباراة من على قمة الجبل (أ.ب)
الجماهير خلال متابعتها للمباراة من على قمة الجبل (أ.ب)

استمتعت الجماهير في كأس العالم بإقامة فعالية لمشاهدة مباريات البطولة فوق قمة جبل شاهق، يتم الوصول إليه بالتلفريك.

وتم عرض مباراة إنجلترا وبنما على شاشة عملاقة أعلى جبل غراوس، الذي يبلغ ارتفاعه 4100 قدم، ويقع ضمن سلسلة جبال المحيط الهادئ، ويطل على مناظر طبيعية خلابة لكولومبيا البريطانية.

أقيمت الفاعلية بحضور 300 شخص، وذلك ضمن جهود وزارة السياحة في كندا للاستفادة من كأس العالم في الترويج للمعالم الطبيعية في البلاد.

ويقام عدد من مباريات مونديال 2026 في مدينتي فانكوفر وتورونتو في كندا.

وسبق أن أقيمت فعالية أخرى في جزر تورونتو في بحيرة أونتاريو، حيث اضطر المشجعون للتجديف وركوب العبارة لمتابعة مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار.

وما أفسد متعة المشاهدة فوق قمة جبل غراوس، هو احتمالية هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

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لاعب الكونغو يوان ويسا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث مع زملائه (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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الكونغو تقلب الطاولة على أوزبكستان وتضرب موعداً نارياً مع إنجلترا

لاعب الكونغو يوان ويسا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث مع زملائه (رويترز)
لاعب الكونغو يوان ويسا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث مع زملائه (رويترز)

لحق منتخب الكونغو الديمقراطية بقافلة المتأهلين لدور الـ32 ببطولة كأس العالم.

وحقّق انتصاراً تاريخياً هو الأول له بالمونديال، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام أوزبكستان إلى انتصار ثمين ومستحق 3 / 1، مساء السبت، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الـ11 من مرحلة المجموعات للمونديال، ليصعد بذلك للمرة الأولى للأدوار الإقصائية في كأس العالم.

وبادر إلدور شوموردوف بالتسجيل لمنتخب أوزبكستان مبكراً في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز يوان ويسا هدف التعادل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ومنح فيستون ماييلي بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة للكونغو، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ«الفهود» في الدقيقة 78، وأضاف ويسا الثالث أيضاً، لتكون هذه أيضاً هي المرة الأولى التي يحرز فيها الفريق أكثر من هدف في إحدى المباريات بكأس العالم.

وارتفع رصيد الكونغو الديمقراطية، التي تشارك في المونديال للمرة الثانية بعد نسخة عام 1974 بألمانيا الغربية، تحت مسمى زائير، إلى 4 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

وضمن فريق المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر وجوده ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول، المتأهلة للأدوار الإقصائية في المسابقة.

في المقابل، بقي منتخب أوزبكستان، الذي وجد للمرة الأولى في كأس العالم، في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما خسر جميع مبارياته في المجموعة، ليودع المسابقة مبكراً.

وضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعداً نارياً في دور الـ32 مع منتخب إنجلترا، متصدر المجموعة الـ12 في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

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كولومبيا تنتزع الصدارة بالتعادل وتضع البرتغال في مواجهة كرواتيا

رونالدو قائد البرتغال متألماً بعد احتكاكه مع أحد لاعبي كولومبيا (رويترز)
رونالدو قائد البرتغال متألماً بعد احتكاكه مع أحد لاعبي كولومبيا (رويترز)
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
TT

كولومبيا تنتزع الصدارة بالتعادل وتضع البرتغال في مواجهة كرواتيا

رونالدو قائد البرتغال متألماً بعد احتكاكه مع أحد لاعبي كولومبيا (رويترز)
رونالدو قائد البرتغال متألماً بعد احتكاكه مع أحد لاعبي كولومبيا (رويترز)

حسم منتخب كولومبيا صدارة المجموعة الحادية عشرة من بطولة كأس العالم، بتعادله مع البرتغال سلبياً الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

واكتفى المنتخبان بنقطة التعادل، التي رفعت رصيد كولومبيا إلى 7 نقاط في الصدارة، أما منتخب البرتغال فلديه 5 نقاط في المركز الثاني.

وسيتقابل منتخب كولومبيا مع منتخب غانا في دور الـ32 من البطولة، يوم 3 يوليو (تموز) المقبل في كانساس.

أما منتخب البرتغال وصيف الترتيب، فسيواجه كرواتيا وصيف المجموعة الثانية عشرة يوم الثاني من يوليو في إنجلوود.

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راشفورد: رسالة توخيل وراء ظهوري المميز في المونديال

راشفورد (رويترز)
راشفورد (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

راشفورد: رسالة توخيل وراء ظهوري المميز في المونديال

راشفورد (رويترز)
راشفورد (رويترز)

تحدث ماركوس راشفورد، نجم منتخب إنجلترا، عن سرّ ظهور الفريق بشكل مميز خلال مسيرته بمرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأشار راشفورد إلى أن السرّ يكمن في رسالة الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا للاعبيه خلال البطولة.

وتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه المنتخب الكرواتي، ليصعد عن جدارة للأدوار الإقصائية في البطولة.

وكشف راشفورد عن رسالة توماس توخيل، التي أبلغها للاعبي الفريق، حيث قال: «يتعين علينا فقط أن نستمتع باللحظة. ارتداء قميص المنتخب الإنجليزي لحظة مميزة دائماً، لكن الوصول إلى كأس العالم والتأهل من دور المجموعات إنجاز عظيم».

أضاف راشفورد، في تصريحاته، التي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية: «نحن اللاعبين نركز دائماً على المباراة المقبلة، لكنه طلب منا أن نأخذ لحظة للاستمتاع بها واستيعابها».

وأوضح النجم الإنجليزي: «يتعين علينا الآن أن نبذل قصارى جهدنا كل 3 أيام. أحياناً أجد ذلك أسهل لأنه أقرب إلى ما اعتدنا عليه في أنديتنا. نأمل أن نتعامل مع الأمر بهدوء ونقدم أداءً أفضل في المباراة المقبلة».

وتحدث راشفورد عن أول مشاركة له أساسياً في البطولة، حيث قال: «أحاول أن أبذل قصارى جهدي. أنا سعيد بالمشاركة أساسياً، ولكن الأهم من ذلك، أنا سعيد بحصد النقاط والمساهمة مع الفريق بشكل إيجابي».

وعما إذا كان هذا أفضل مستوى له مع منتخب إنجلترا، ردّ راشفورد: «ربما. ما زلت أعتقد أنني لست في أفضل حالاتي بعد، وبإمكاني أن أكون أكثر خطورة، لكنني أحاول أن أكون إيجابياً، وألعب تمريرات أمامية، وأربط اللعب في ذلك الجانب. أريد أن أتخذ خطوات لإيذاء الخصم. سأستمر على هذا النهج».

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