مونديال 2026: سوتشيتش يفوز بجائزة رجل مباراة كرواتيا وغانا

فاز الكرواتي بيتار سوتشيتش بجائزة رجل المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده على غانا بنتيجة 2 - 1 في ختام المجموعة الثانية عشرة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

سجّل بيتر سوتشيتش، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، الهدف الأول لكرواتيا في الدقيقة 31، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف زميله نيكولا فلازيتش الهدف الثاني في الدقيقة 83 بضربة رأس بعد ركلة ركنية متقنة من النجم المخضرم، لوكا مودريتش، قائد الفريق.

في المقابل، أحرز ديريك لوكاسين هدف غانا الوحيد في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة يحقق منتخب كرواتيا فوزاً ثانياً على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وخلفه غانا برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، وتأهلا سوياً رفقة إنجلترا صاحبة الصدارة بـ7 نقاط بعد فوز على بنما بنتيجة 2 - صفر في مباراة أخرى بنفس التوقيت.

وكان المنتخب الكرواتي استهل مشواره بالخسارة 2 - 4 أمام إنجلترا قبل الفوز بصعوبة على بنما بنتيجة 1 - صفر.

أما المنتخب الغاني فاستهل رحلته في مونديال 2026 بفوز ثمين على بنما بهدف في اللحظات الأخيرة، وبعدها فجر مفاجأة مدوية عندما فرض التعادل السلبي على إنجلترا في مباراة الجولة الثانية.

وتأهلت غانا ضمن 7 منتخبات أفريقية لدور الـ 32، وهي مصر، المغرب، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار.