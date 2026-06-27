طبيب مصر يعلن إصابة صلاح بـ«شدّ» في العضلات الخلفية

كشف طبيب منتخب مصر تشخيص إصابة محمد صلاح نجم الفريق وقائده، مشيراً إلى موقفه من مواجهة أستراليا الجمعة في دور الـ32 ببطولة كأس العالم.

وأوضح محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد المنتخب، أثبتت أنه يعاني من شد في العضلات الخلفية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ليتم استبداله، وقد بدأ اللاعب في تنفيذ برنامجه العلاجي.

وأضاف أبو العلا، في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: «أما اللاعب أحمد فتوح فقد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ولن يلحق بمواجهة أستراليا، بينما تعرض محمد عبد المنعم لكدمة شديدة في كاحل القدم، ويتم تجهيزه للمباراة ذاتها».

وأصيب اللاعبون الثلاثة خلال التعادل بين مصر وإيران بنتيجة 1 - 1، فجر السبت، في ختام منافسات المجموعة السابعة.

وتأهل الفراعنة للأدوار الإقصائية ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخهم، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط بعد التعادل 1 / 1 مع بلجيكا، والفوز 3 / 1 على نيوزيلندا، ثم التعادل مع إيران 1 / 1 أيضاً.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمصر في كأس العالم بتسجيله هدفاً أمام نيوزيلندا، رافعاً رصيده إلى 3 أهداف، بعد تسجيل هدف أمام كل من روسيا والسعودية في مونديال 2018.