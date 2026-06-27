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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة النمسا الكبرى»: راسل أول المنطلقين أمام ثنائي فيراري

سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل أول المنطلقين في جائزة النمسا (رويترز)
سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل أول المنطلقين في جائزة النمسا (رويترز)
  • سبيلبيرغ النمسا: «الشرق الأوسط»
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  • سبيلبيرغ النمسا: «الشرق الأوسط»
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«جائزة النمسا الكبرى»: راسل أول المنطلقين أمام ثنائي فيراري

سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل أول المنطلقين في جائزة النمسا (رويترز)
سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل أول المنطلقين في جائزة النمسا (رويترز)

سيكون سائق مرسيدس البريطاني، جورج راسل، أول المنطلقين، الأحد، في جائزة النمسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

سيكون سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، أول المنطلقين الأحد في جائزة النمسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، بإنهائه التجارب التأهيلية في المركز الأول، على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبيرغ.

وتقدم راسل الذي يحقق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية توالياً، والرابعة هذا الموسم، في تأكيد لهيمنة مرسيدس التامة، على ثنائي فيراري، شارل لوكلير، من موناكو، ومواطنه لويس هاميلتون الفائز بالسباق الماضي في برشلونة.

وعُلقت نتيجته لفترة، بعدما فتح مراقبو السباق تحقيقاً لمعرفة إذا كانت اللفة الأسرع للبريطاني تحققت خلال حادث لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

لكن القرار جاء ليؤكد مركزه الأول الذي تحقق بفارق 0.236 ثانية عن لوكلير و0.295 ثانية عن بطل العالم سبع مرات هاميلتون، في ختام مثير لحصة تأهيلية متقاربة جداً.

وقال راسل: «شعوري رائع. كانت لفة رائعة حقاً. رأيت العَلَم الأصفر، وخففت كثيراً قبل المنعطف. كان عَلَماً أصفر واحداً، لذا يفترض أن يكون كل شيء على ما يرام».

وأكد مراقبو السباق تقييم راسل، بعدما أعلنوا عدم اتخاذ أي إجراء إضافي بحقه.

ورغم حادثه، أنهى فيرستابن التجارب في المركز الخامس، مباشرة خلف سائق مرسيدس الآخر الإيطالي، كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب العام الذي خرج خالي الوفاض من السباق الماضي، بسبب عطل ميكانيكي حصل مباشرة، بعد تجاوزه راسل في صراعهما على المركز الثاني، خلف هاميلتون.

وتوقف في برشلونة مسلسل انتصارات أنتونيلي، عند خمسة سباقات توالياً، لكنه لا يزال متصدراً في وضع مريح؛ إذ يتقدم بفارق 41 نقطة على هامليتون (156 مقابل 115)، فيما يحتل راسل المركز الثالث برصيد 106 نقاط.

ودفع أنتونيلي السبت، ثم حادث فيرستابن؛ إذ امتثل للأعلام الصفراء المزدوجة، خلال لفّته السريعة الأخيرة وخفف سرعته.

بالنسبة للوكلير: «سعيد نسبياً بما حدث اليوم. عطلات نهاية الأسبوع الأخيرة كانت صعبة، لذا أردت فقط نهاية أسبوع نظيفة وحصة تأهيلية جيدة. الانطلاق من المركز الثاني موقع جيد».

أما هاميلتون، فقال: «وجود سيارتي فيراري في المركزين الثاني والثالث أمر رائع، ويعكس العمل المذهل في المصنع. لقد جلبوا قطعاً صغيرة إلى هنا، وعملوا بجد على تطوير محركنا. أنا فخور جداً بالجميع».

وتقسم ساعة التجارب الرسمية إلى ثلاث جولات. في الجولة الأولى، تكون كل السيارات على الحلبة لمدة 18 دقيقة. السائقون الذين يحققون أفضل 15 توقيتاً يبقون في المنافسة إلى الجولة الثانية التي تستمر 15 دقيقة. في الختام، تتأهل أفضل عشر سيارات لتتنافس على الصدارة في الجولة الثالثة التي تمتد 12 دقيقة. في ختام الجولتين الأولى والثانية، يتم إعادة التوقيت الذي حققه كل سائق إلى الصفر.

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 النمسا

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ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
TT
  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
TT

مان سيتي يواصل دعم صفوفه بضم الشاب ديتوربيه

ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

أعلن نادي تروا، الصاعد حديثاً إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم، بيع مهاجمه ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشف تروا عن رحيل مهاجمه الشاب، عبر حسابه الرسمي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وعلى الموقع الرسمي للنادي، دون الكشف عن التفاصيل المالية، فيما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مانشستر سيتي تعاقد مع المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 19 عاماً، مقابل 25 مليون يورو (5.‏28 مليون دولار)، وستتم إعارته لفريق موناكو، الموسم المقبل.

وبدأ ديتوربيه مسيرته في أكاديمية تروا، منذ أن كان في الثامنة من عمره، وفي الموسم الماضي، سجل الجناح الأيسر للفريق ثلاثة أهداف، حيث فاز تروا بدوري الدرجة الثانية، وصعد للدوري الممتاز.

ويُعد تروا واحداً من 12 نادياً تملكهم مجموعة «سيتي غروب»، بشكل كامل أو جزئي، ويُعد مانشستر سيتي النادي الرئيسي بها.

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة مايوركا»: ديفيدوفيتش فوكينا يفتتح باكورة ألقابه

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
  • مايوركا: «الشرق الأوسط»
TT
  • مايوركا: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة مايوركا»: ديفيدوفيتش فوكينا يفتتح باكورة ألقابه

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)

افتتح الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا، المصنف 25 عالمياً، باكورة ألقابه عن 27 عاماً، بفوزه على الأميركي إيثان كوين، السبت، في نهائي دورة مايوركا لكرة المضرب (250 نقطة).

وبعد خسارته خمس مباريات نهائية، بينها أربع في 2025، نجح ديفيدوفيتش أخيراً في إحراز لقبه الأول بفوزه على كوين، ابن الـ22 عاماً المصنف 63 عالمياً، بمجموعتين 7 - 6 (7 - 4) و6 - 3، بعد لقاء استغرق ساعة و43 دقيقة.

وبعد هذا التتويج، سيرتقي الإسباني في تصنيف رابطة المحترفين (إيه تي بي) إلى المركز الثالث والعشرين، تزامناً مع انطلاق بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، فيما سيرتقي كوين في إصدار الإثنين إلى المركز السابع والأربعين، في أفضل تصنيف له على الإطلاق.

ويبدأ ديفيدوفيتش فوكينا مشواره في «ويمبلدون» بمواجهة الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو، الخامس والأربعين عالمياً، فيما يلعب كوين مع الأرجنتيني الآخر ماركو ترونجيليتي الرابع والتسعين.

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الرياضة تنس إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

فيخورست مهاجم منتخب هولندا ينضم إلى تفينتي

المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
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  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
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فيخورست مهاجم منتخب هولندا ينضم إلى تفينتي

المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)

أعلن ناديا أياكس أمستردام وتفينتي المنافسان في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، السبت، أن المهاجم الهولندي، فاوت فيخورست، غادر أياكس لينضم إلى صفوف تفينتي.

ووقع فيخورست (33 عاماً)، الذي يوجد كخيار بديل في خط هجوم المنتخب الهولندي بكأس العالم، ولم يشارك بعد في النهائيات المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، عقداً لمدة عامين.

وقال إريك تن هاغ، المدير الرياضي لنادي تفينتي، الذي سبق له أيضاً التعاقد مع اللاعب لفترة إعارة في مانشستر يونايتد قبل ثلاث سنوات: «نحن فخورون للغاية بقدوم فاوت فيخورست للعب ضمن صفوف تفينتي».

وأضاف تن هاغ: «هذه الصفقة تمثل فرصة رائعة لنا. إنه لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والنموذج المثالي لما يمكن أن تحققه كلاعب كرة قدم عندما تكون مستعداً لبذل كل ما لديك».

وسبق لفيخورست، الذي شارك مع هولندا في النسخة الماضية من كأس العالم في قطر، ويمتلك 52 مباراة دولية، اللعب في صفوف بيرنلي وفولفسبورغ وهوفنهايم وبشيكتاش.

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