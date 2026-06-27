«جائزة النمسا الكبرى»: راسل أول المنطلقين أمام ثنائي فيراري

سيكون سائق مرسيدس البريطاني، جورج راسل، أول المنطلقين، الأحد، في جائزة النمسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1».

سيكون سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، أول المنطلقين الأحد في جائزة النمسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم لـ«فورمولا 1»، بإنهائه التجارب التأهيلية في المركز الأول، على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبيرغ.

وتقدم راسل الذي يحقق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية توالياً، والرابعة هذا الموسم، في تأكيد لهيمنة مرسيدس التامة، على ثنائي فيراري، شارل لوكلير، من موناكو، ومواطنه لويس هاميلتون الفائز بالسباق الماضي في برشلونة.

وعُلقت نتيجته لفترة، بعدما فتح مراقبو السباق تحقيقاً لمعرفة إذا كانت اللفة الأسرع للبريطاني تحققت خلال حادث لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

لكن القرار جاء ليؤكد مركزه الأول الذي تحقق بفارق 0.236 ثانية عن لوكلير و0.295 ثانية عن بطل العالم سبع مرات هاميلتون، في ختام مثير لحصة تأهيلية متقاربة جداً.

وقال راسل: «شعوري رائع. كانت لفة رائعة حقاً. رأيت العَلَم الأصفر، وخففت كثيراً قبل المنعطف. كان عَلَماً أصفر واحداً، لذا يفترض أن يكون كل شيء على ما يرام».

وأكد مراقبو السباق تقييم راسل، بعدما أعلنوا عدم اتخاذ أي إجراء إضافي بحقه.

ورغم حادثه، أنهى فيرستابن التجارب في المركز الخامس، مباشرة خلف سائق مرسيدس الآخر الإيطالي، كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب العام الذي خرج خالي الوفاض من السباق الماضي، بسبب عطل ميكانيكي حصل مباشرة، بعد تجاوزه راسل في صراعهما على المركز الثاني، خلف هاميلتون.

وتوقف في برشلونة مسلسل انتصارات أنتونيلي، عند خمسة سباقات توالياً، لكنه لا يزال متصدراً في وضع مريح؛ إذ يتقدم بفارق 41 نقطة على هامليتون (156 مقابل 115)، فيما يحتل راسل المركز الثالث برصيد 106 نقاط.

ودفع أنتونيلي السبت، ثم حادث فيرستابن؛ إذ امتثل للأعلام الصفراء المزدوجة، خلال لفّته السريعة الأخيرة وخفف سرعته.

بالنسبة للوكلير: «سعيد نسبياً بما حدث اليوم. عطلات نهاية الأسبوع الأخيرة كانت صعبة، لذا أردت فقط نهاية أسبوع نظيفة وحصة تأهيلية جيدة. الانطلاق من المركز الثاني موقع جيد».

أما هاميلتون، فقال: «وجود سيارتي فيراري في المركزين الثاني والثالث أمر رائع، ويعكس العمل المذهل في المصنع. لقد جلبوا قطعاً صغيرة إلى هنا، وعملوا بجد على تطوير محركنا. أنا فخور جداً بالجميع».

وتقسم ساعة التجارب الرسمية إلى ثلاث جولات. في الجولة الأولى، تكون كل السيارات على الحلبة لمدة 18 دقيقة. السائقون الذين يحققون أفضل 15 توقيتاً يبقون في المنافسة إلى الجولة الثانية التي تستمر 15 دقيقة. في الختام، تتأهل أفضل عشر سيارات لتتنافس على الصدارة في الجولة الثالثة التي تمتد 12 دقيقة. في ختام الجولتين الأولى والثانية، يتم إعادة التوقيت الذي حققه كل سائق إلى الصفر.