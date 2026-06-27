«دورة ويمبلدون»: ديوكوفيتش يستلهم من سيرينا لمحاولة تحقيق الإنجاز

بعد عشر محاولات فاشلة كي يصبح الأكثر تتويجاً على الإطلاق في تاريخ البطولات الكبرى، يستمد الصربي نوفاك ديوكوفيتش الإلهام من عودة الأميركية سيرينا وليامز من أجل أن يتوج بلقب بطولة ويمبلدون لكرة المضرب التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وعادت وليامز إلى الملاعب عن 41 عاماً لتخوض أول مشاركة في فردي السيدات منذ أربعة أعوام عندما تواجه الأسترالية مايا جوينت في الدور الأول لثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وأحرزت الأسطورة الأميركية 23 لقباً في البطولات الكبرى خلال مسيرتها الاستثنائية، في المركز الثاني على لائحة أكثر المتوجين في الـ«غراند سلام» خلف ديوكوفيتش الذي يتشارك الرقم القياسي المطلق مع الأسترالية مارغاريت كورت (24 لكل منهما).

وضمن مسعاه لإحراز لقبه الكبير الخامس والعشرين عن 39 عاماً، تواصل ديوكوفيتش مع سيرينا لمناقشة عودتها.

وقال ديوكوفيتش للصحافيين السبت: «انظروا، أولاً وقبل كل شيء، ما تقوم به ملهم وملحمي. هذا ما قلته لها. لطالما أعجبت بمسيرتها ورحلتها وقصتها».

وأضاف: «أن تعود بعد سنوات من الغياب عن الساحة، وبعد إنجاب طفلين، وأن تبذل هذا القدر من الجهد، ليس فقط من أجل رضاها الشخصي، إنه أمر رائع».

وتابع: «قلت لها إنه مهما حدث، فإن ما تقوم به ملهم حقاً بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، وأنا متأكد من أنه كذلك بالنسبة لملايين الناس حول العالم».

وبات ديوكوفيتش في يناير (كانون الثاني) أكبر لاعب يصل إلى نهائي بطولة كبرى في حقبة الاحتراف حين خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراس في بطولة أستراليا المفتوحة.

ويأمل أن يتفوق على الأسترالي كين روزوول الذي يبقى حتى الآن أكبر لاعب يحرز لقباً في البطولات الكبرى خلال حقبة الاحتراف حين توج ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1972 عن 37 عاماً.

ومع الدفعة الإضافية التي منحته إياها عودة وليامز، يأمل ديوكوفيتش أن تتمكن الأميركية أيضاً من الذهاب بعيداً في البطولة التي أحرزت لقبها آخر مرة عام 2016.

وقال: «أراها في صالة التمارين الرياضية أكثر مما كنت أراها عندما كانت في أوج عطائها. هذا يخبرني أنها تريد حقاً أن تنجح هذه التجربة بأفضل طريقة ممكنة».

وأضاف: «بصراحة إنه أمر مثير للإعجاب، الجهد الذي تبذله. بالطبع، كل الأنظار تتجه نحو عودتها. لقد صنعت شيئاً تاريخياً وأسطورياً في مسيرتها. إنها تستحق كل تصفيق ستحصل عليه».

وقد أحرز كل من ديوكوفيتش ووليامز سبعة ألقاب في فردي ويمبلدون، لكن التتويج الأخير للصربي على ملاعب نادي عموم إنجلترا يعود إلى 2022، فيما وصل إلى النهائي للمرة الأخيرة عام 2024 حين خسر أمام ألكاراس.

وخرج الصربي من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة مؤخراً، بعدما فرّط بتقدمه بمجموعتين أمام البرازيلي الصاعد جواو فونسيكا.

ومع اقتراب مسيرته الاستثنائية من نهايتها، يدرك ديوكوفيتش أن ملاعب ويمبلدون العشبية السريعة التي تقلّص من طول التبادلات المرهقة، توفر له أفضل الظروف للفوز بلقبه الخامس والعشرين في البطولات الكبرى.

وقال: «الأمر مختلف من حيث الحالة البدنية العامة. أعتقد أني أكثر استعداداً هنا مما كنت عليه في رولان غاروس التي كانت مرهقة ومتطلبة جداً»، معتبراً أن «اللعب على العشب مقارنة بالتراب لا يتطلب جهداً بدنياً كبيراً. وهذا أفضل بالنسبة لي».