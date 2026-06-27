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الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: ديوكوفيتش يستلهم من سيرينا لمحاولة تحقيق الإنجاز

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يستعد لمغامرة جديدة في ويمبلدون (إ.ب.أ)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يستعد لمغامرة جديدة في ويمبلدون (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: ديوكوفيتش يستلهم من سيرينا لمحاولة تحقيق الإنجاز

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يستعد لمغامرة جديدة في ويمبلدون (إ.ب.أ)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يستعد لمغامرة جديدة في ويمبلدون (إ.ب.أ)

بعد عشر محاولات فاشلة كي يصبح الأكثر تتويجاً على الإطلاق في تاريخ البطولات الكبرى، يستمد الصربي نوفاك ديوكوفيتش الإلهام من عودة الأميركية سيرينا وليامز من أجل أن يتوج بلقب بطولة ويمبلدون لكرة المضرب التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وعادت وليامز إلى الملاعب عن 41 عاماً لتخوض أول مشاركة في فردي السيدات منذ أربعة أعوام عندما تواجه الأسترالية مايا جوينت في الدور الأول لثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وأحرزت الأسطورة الأميركية 23 لقباً في البطولات الكبرى خلال مسيرتها الاستثنائية، في المركز الثاني على لائحة أكثر المتوجين في الـ«غراند سلام» خلف ديوكوفيتش الذي يتشارك الرقم القياسي المطلق مع الأسترالية مارغاريت كورت (24 لكل منهما).

وضمن مسعاه لإحراز لقبه الكبير الخامس والعشرين عن 39 عاماً، تواصل ديوكوفيتش مع سيرينا لمناقشة عودتها.

وقال ديوكوفيتش للصحافيين السبت: «انظروا، أولاً وقبل كل شيء، ما تقوم به ملهم وملحمي. هذا ما قلته لها. لطالما أعجبت بمسيرتها ورحلتها وقصتها».

وأضاف: «أن تعود بعد سنوات من الغياب عن الساحة، وبعد إنجاب طفلين، وأن تبذل هذا القدر من الجهد، ليس فقط من أجل رضاها الشخصي، إنه أمر رائع».

وتابع: «قلت لها إنه مهما حدث، فإن ما تقوم به ملهم حقاً بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، وأنا متأكد من أنه كذلك بالنسبة لملايين الناس حول العالم».

وبات ديوكوفيتش في يناير (كانون الثاني) أكبر لاعب يصل إلى نهائي بطولة كبرى في حقبة الاحتراف حين خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراس في بطولة أستراليا المفتوحة.

ويأمل أن يتفوق على الأسترالي كين روزوول الذي يبقى حتى الآن أكبر لاعب يحرز لقباً في البطولات الكبرى خلال حقبة الاحتراف حين توج ببطولة أستراليا المفتوحة عام 1972 عن 37 عاماً.

ومع الدفعة الإضافية التي منحته إياها عودة وليامز، يأمل ديوكوفيتش أن تتمكن الأميركية أيضاً من الذهاب بعيداً في البطولة التي أحرزت لقبها آخر مرة عام 2016.

وقال: «أراها في صالة التمارين الرياضية أكثر مما كنت أراها عندما كانت في أوج عطائها. هذا يخبرني أنها تريد حقاً أن تنجح هذه التجربة بأفضل طريقة ممكنة».

وأضاف: «بصراحة إنه أمر مثير للإعجاب، الجهد الذي تبذله. بالطبع، كل الأنظار تتجه نحو عودتها. لقد صنعت شيئاً تاريخياً وأسطورياً في مسيرتها. إنها تستحق كل تصفيق ستحصل عليه».

وقد أحرز كل من ديوكوفيتش ووليامز سبعة ألقاب في فردي ويمبلدون، لكن التتويج الأخير للصربي على ملاعب نادي عموم إنجلترا يعود إلى 2022، فيما وصل إلى النهائي للمرة الأخيرة عام 2024 حين خسر أمام ألكاراس.

وخرج الصربي من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة مؤخراً، بعدما فرّط بتقدمه بمجموعتين أمام البرازيلي الصاعد جواو فونسيكا.

ومع اقتراب مسيرته الاستثنائية من نهايتها، يدرك ديوكوفيتش أن ملاعب ويمبلدون العشبية السريعة التي تقلّص من طول التبادلات المرهقة، توفر له أفضل الظروف للفوز بلقبه الخامس والعشرين في البطولات الكبرى.

وقال: «الأمر مختلف من حيث الحالة البدنية العامة. أعتقد أني أكثر استعداداً هنا مما كنت عليه في رولان غاروس التي كانت مرهقة ومتطلبة جداً»، معتبراً أن «اللعب على العشب مقارنة بالتراب لا يتطلب جهداً بدنياً كبيراً. وهذا أفضل بالنسبة لي».

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مان سيتي يواصل دعم صفوفه بضم الشاب ديتوربيه

ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
TT
  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
TT

مان سيتي يواصل دعم صفوفه بضم الشاب ديتوربيه

ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

أعلن نادي تروا، الصاعد حديثاً إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم، بيع مهاجمه ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشف تروا عن رحيل مهاجمه الشاب، عبر حسابه الرسمي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وعلى الموقع الرسمي للنادي، دون الكشف عن التفاصيل المالية، فيما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مانشستر سيتي تعاقد مع المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 19 عاماً، مقابل 25 مليون يورو (5.‏28 مليون دولار)، وستتم إعارته لفريق موناكو، الموسم المقبل.

وبدأ ديتوربيه مسيرته في أكاديمية تروا، منذ أن كان في الثامنة من عمره، وفي الموسم الماضي، سجل الجناح الأيسر للفريق ثلاثة أهداف، حيث فاز تروا بدوري الدرجة الثانية، وصعد للدوري الممتاز.

ويُعد تروا واحداً من 12 نادياً تملكهم مجموعة «سيتي غروب»، بشكل كامل أو جزئي، ويُعد مانشستر سيتي النادي الرئيسي بها.

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة مايوركا»: ديفيدوفيتش فوكينا يفتتح باكورة ألقابه

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
  • مايوركا: «الشرق الأوسط»
TT
  • مايوركا: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة مايوركا»: ديفيدوفيتش فوكينا يفتتح باكورة ألقابه

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)

افتتح الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا، المصنف 25 عالمياً، باكورة ألقابه عن 27 عاماً، بفوزه على الأميركي إيثان كوين، السبت، في نهائي دورة مايوركا لكرة المضرب (250 نقطة).

وبعد خسارته خمس مباريات نهائية، بينها أربع في 2025، نجح ديفيدوفيتش أخيراً في إحراز لقبه الأول بفوزه على كوين، ابن الـ22 عاماً المصنف 63 عالمياً، بمجموعتين 7 - 6 (7 - 4) و6 - 3، بعد لقاء استغرق ساعة و43 دقيقة.

وبعد هذا التتويج، سيرتقي الإسباني في تصنيف رابطة المحترفين (إيه تي بي) إلى المركز الثالث والعشرين، تزامناً مع انطلاق بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، فيما سيرتقي كوين في إصدار الإثنين إلى المركز السابع والأربعين، في أفضل تصنيف له على الإطلاق.

ويبدأ ديفيدوفيتش فوكينا مشواره في «ويمبلدون» بمواجهة الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو، الخامس والأربعين عالمياً، فيما يلعب كوين مع الأرجنتيني الآخر ماركو ترونجيليتي الرابع والتسعين.

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الرياضة تنس إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

فيخورست مهاجم منتخب هولندا ينضم إلى تفينتي

المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
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  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
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فيخورست مهاجم منتخب هولندا ينضم إلى تفينتي

المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)

أعلن ناديا أياكس أمستردام وتفينتي المنافسان في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، السبت، أن المهاجم الهولندي، فاوت فيخورست، غادر أياكس لينضم إلى صفوف تفينتي.

ووقع فيخورست (33 عاماً)، الذي يوجد كخيار بديل في خط هجوم المنتخب الهولندي بكأس العالم، ولم يشارك بعد في النهائيات المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، عقداً لمدة عامين.

وقال إريك تن هاغ، المدير الرياضي لنادي تفينتي، الذي سبق له أيضاً التعاقد مع اللاعب لفترة إعارة في مانشستر يونايتد قبل ثلاث سنوات: «نحن فخورون للغاية بقدوم فاوت فيخورست للعب ضمن صفوف تفينتي».

وأضاف تن هاغ: «هذه الصفقة تمثل فرصة رائعة لنا. إنه لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والنموذج المثالي لما يمكن أن تحققه كلاعب كرة قدم عندما تكون مستعداً لبذل كل ما لديك».

وسبق لفيخورست، الذي شارك مع هولندا في النسخة الماضية من كأس العالم في قطر، ويمتلك 52 مباراة دولية، اللعب في صفوف بيرنلي وفولفسبورغ وهوفنهايم وبشيكتاش.

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