فولهام يضم كوسي أساري بشكل دائم

تعاقد نادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم مع المهاجم الشاب جونا كوسي أساري بشكل دائم، بعد أن قدم أداءً جيداً في فترة الإعارة التي قضاها مع الفريق، الموسم الماضي.

وشارك كوسي أساري (18 عاماً) في عشر مباريات مع فولهام، بعدما انضم للفريق على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ في سبتمبر (أيلول) 2025، والآن ترك بطل الدوري الألماني للتعاقد مع فولهام بعقد يمتد لخمسة أعوام.

وقال كوسي أساري لقناة النادي: «سعيد للغاية لأنني سأصبح لاعباً دائماً مع فولهام. منذ أسبوعي الأول هنا، كان الشعور جيداً. شعرتُ بأنني جزء من عائلة فولهام».

وقال: «الأجواء في غرفة تبديل الملابس كانت رائعة. الفريق، الجهاز الفني، لذلك أنا سعيد بالبقاء هنا».

وقال توني خان، مدير فولهام: «يسعدني أن أرحب بجونا كوسي - أساري في فولهام بعقد طويل الأمد».

وأضاف: «أعتقد أنه لاعب شاب موهوب للغاية، يتمتع بإمكانيات هائلة ومستقبل مشرق، ونحن سعداء للغاية بانضمام جونا إلى النادي بشكل دائم الآن، بعد فترة إعارته لنا».