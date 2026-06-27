مدرب إسبانيا: نحن على الطريق الصحيح

أشاد مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، بقدرة فريقه على الصمود بعد فوزه الصعب 1 - صفر على أوروغواي، الذي ضمن له صدارة المجموعة الثامنة في كأس العالم، قائلاً إن اللاعبين تعاملوا مع مباراة شاقة بدنياً دفعتهم «إلى أقصى حدودهم».

وأنهت إسبانيا مرحلة المجموعات بتسجيل 5 أهداف دون أن تستقبل أي هدف، لتمدد بذلك سلسلة عدم هزيمتها إلى 34 مباراة، ووصف دي لا فوينتي ذلك بأنه مصدر فخر لفريقه.

وأضاف دي لا فوينتي أن المهاجم يريمي بينو تعرض لإصابة يبدو أنها كسر، ومن المرجح أن يغيب عن بقية البطولة، بينما عانى نيكو وليامز من مشكلة بسيطة في نهاية المباراة.

ورفض المدرب انتقاد الحكم، مفضلاً التركيز على أداء فريقه، وقال إن الحكام لديهم أدوات مثل تقنية حكم الفيديو المساعد لإدارة المباريات الصعبة.

وحول عمق تشكيلته في خط الوسط، قال دي لا فوينتي إن بيدري وفابيان رويز وداني أولمو وميكل ميرينو ومارتن زوبيمندي، يمكن استبدالهم جميعاً حسب المنافس.

وأشار إلى أن المجال الرئيسي الذي تحتاج إسبانيا إلى تحسينه هو سرعة الكرة وانسيابية اللعب، مضيفاً أن الفريق «قوي جداً» على الصعيد الدفاعي.

وأضاف المدرب: «لديّ ثقة تامة في هذه المجموعة. إنه فريق يرغب في مواصلة النمو. نحن على الطريق الصحيح، لكن كل مباراة من الآن فصاعداً ستكون أكثر صعوبة».