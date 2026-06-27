«المونديال»: الجزائر لضرب عصفورين بحجر

تتجه الأنظار اليوم إلى ست مباريات حاسمة في ختام منافسات المجموعات: العاشرة، والحادية عشرة والثانية عشرة بكأس العالم 2026، حيث تُحسم بطاقات جديدة إلى دور الـ32، وسط صراع مفتوح على الصدارة والتأهل المباشر وأفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وتسعى الجزائر إلى ضرب عصفورين بحجر واحد خلال مواجهتها مع النمسا لحجز بطاقتها إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى عام 2014، والثأر من المنتخب الأوروبي الذي «تآمر» عليها في 1982.

وفي المجموعة ذاتها، تواجه الأرجنتين منتخب الأردن الساعي لإنهاء مشاركته الأولى في المونديال بصورة مشرفة.

وفي المجموعة الحادية عشرة، تتنافس البرتغال وكولومبيا على صدارة المجموعة، أما المجموعة الثانية عشرة، فتسعى إنجلترا إلى حسم المركز الأول أمام بنما.