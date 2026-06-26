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الرياضة رياضة عالمية

دقيقة صمت على ضحايا زلزالي فنزويلا قبل مواجهة فرنسا والنرويج

لاعبو النرويج وفرنسا خلال دقيقة صمت (أ.ف.ب)
لاعبو النرويج وفرنسا خلال دقيقة صمت (أ.ف.ب)
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دقيقة صمت على ضحايا زلزالي فنزويلا قبل مواجهة فرنسا والنرويج

لاعبو النرويج وفرنسا خلال دقيقة صمت (أ.ف.ب)
لاعبو النرويج وفرنسا خلال دقيقة صمت (أ.ف.ب)

وقف لاعبو منتخبي فرنسا والنرويج دقيقة صمت على ضحايا زلزالي فنزويلا، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين بالجولة الثالثة في المجموعة التاسعة بكأس العالم.

وبعد تأدية كل فريق للنشيد الوطني الخاص ببلاده، وقف لاعبو الفريقين في دائرة منتصف الملعب في دقيقة صمت على ضحايا الزلزالين في فنزويلا، اللذين أسفرا عن مقتل مئات من الأشخاص.

وكان منتخبا فرنسا والنرويج قد فازا بأول مباراتين لهما بالمجموعة التاسعة، على حساب كل من العراق والسنغال في الجولتين الأولى والثانية.

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أغاني«دوا ليبا» تصدح بالخطأ في مؤتمر البرتغال... والمدرب: يجب أن نرقص

جانب من المؤتمر الصحافي لمدرب البرتغال (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي لمدرب البرتغال (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
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  • ميامي: «الشرق الأوسط»
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أغاني«دوا ليبا» تصدح بالخطأ في مؤتمر البرتغال... والمدرب: يجب أن نرقص

جانب من المؤتمر الصحافي لمدرب البرتغال (أ.ف.ب)
جانب من المؤتمر الصحافي لمدرب البرتغال (أ.ف.ب)

تسببت أغاني المطربة البريطانية دوا ليبا في تعطيل المؤتمر الصحافي لمنتخب البرتغال قبل مباراته أمام كولومبيا، وذلك بسبب عطل فني.

ولم يتمكن أحد من المسؤولين من إيقاف الموسيقى لما يقرب من أغنيتين في ملعب ميامي اليوم الجمعة.

واعتذرت متحدثة باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، بسبب المقاطعة، لكن الرجل البالغ من العمر 52 عاماً بدا مستمتعاً.

وقال مارتينيز: «لا مشكلة، يجب علينا الرقص، لكن ربما دوا ليبا تشجع البرتغال»، وقام بهز رأسه إلى جانب المتحدث الرسمي للمنتخب على أنغام الموسيقى.

كما أشاد مارتينيز بتطور أداء كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بعدما سجل هدفين أمام أوزبكستان، حيث لم يكن قدم الأداء المتوقع في المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية.

وقال مارتينيز:«أن يكون لديك قائد عنده خبرة مشاركة ست مرات في كأس العالم، فهذا أمر مفيد للغاية، لكن عليك ألا تنسى أن لدينا أيضاً قائد مانشستر يونايتد، وقائد بورتو، ولاعبين من مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان».

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الرياضة رياضة عالمية

مدرب كولومبيا يحذر من خطورة رونالدو قبل مواجهة البرتغال

نيستور لورينزو خلال المؤتمر (أ.ب)
نيستور لورينزو خلال المؤتمر (أ.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب كولومبيا يحذر من خطورة رونالدو قبل مواجهة البرتغال

نيستور لورينزو خلال المؤتمر (أ.ب)
نيستور لورينزو خلال المؤتمر (أ.ب)

قال نيستور لورينزو، مدرب كولومبيا، إن فريقه سيحتاج للتحلي بانضباط تكتيكي خاص في المباراة الحاسمة بالمجموعة الـ11 في كأس العالم أمام البرتغال، الأحد، للتعامل مع التهديدات التي يشكلها فيتينيا وكريستيانو رونالدو.

وتحتاج كولومبيا إلى تجنب الهزيمة لتصدر المجموعة، لكن لورينزو لم يأخذ أي شيء كأمر مسلم به أمام فريق، يعتبره أحد المرشحين للفوز بكأس العالم.

وقال للصحافيين، الجمعة: «سنحاول الحفاظ على أسلوبنا وهويتنا الكروية. لكن بلا شك، علينا الانتباه إلى الخصائص والمزايا الأخرى التي تتمتع بها (البرتغال). إنه فريق مدرب بشكل جيد للغاية. لديهم مدرب ولاعبون من الطراز العالمي في كرة القدم... وهذا يظهر جلياً في أسلوب لعبهم».

وقال لورينزو إنه كان يفضل مواجهة فريق في مستوى البرتغال في مرحلة لاحقة من البطولة، لكنه حلل أداء الفريق بدقة منذ إعلان القرعة.

وأضاف: «كل من فيتينيا ورونالدو لاعبان حاسمان. الأول في تنظيم اللعب وجودة صناعة اللعب، والثاني في إنهاء الهجمات. لذلك لا يمكننا بأي حال من الأحوال تركهما وشأنهما أو إهمالهما. أتمنى أن يكون أداء الفريق من الناحية الجماعية متناغماً. أعتقد أننا بحاجة إلى انضباط تكتيكي خاص لمواجهة كل من الطريقة التي يبدأ بها فيتينيا ويتحكم في إيقاع لعب الفريق، وقدرة رونالدو على التسجيل، الأمر الذي يتطلب اهتماماً خاصاً».

وبعد حصد 6 نقاط من انتصارين على أوزبكستان والكونغو الديمقراطية، ضمنت كولومبيا بالفعل العودة إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ عام 2018 بعد فشلها في التأهل إلى كأس العالم في قطر.

وسيؤدي احتلال صدارة المجموعة إلى مواجهة منافس أضعف في دور الـ32، وقال لورينزو إنه لن يتظاهر بأنه لم يفكر في المسار المحتمل لكولومبيا خلال البطولة.

وقال: «ندخل هذه المباراة، ونحن نتمتع بميزة، لكن نأمل أن نقدم مباراة رائعة ونفوز بها، لأن هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة. بلا شك، نفكر جميعاً في (مسارنا في البطولة). بلا شك، نعتقد أنه يناسبنا، وسنحاول تصدر المجموعة».

وأضاف المدرب أنه لن يجري تغييرات كثيرة على تشكيلة فريقه استعداداً للمباراة التي ستقام في الملعب الذي خسرت فيه كولومبيا نهائي كأس كوبا أميركا 2024 أمام الأرجنتين، ما أنهى سلسلة عدم الهزيمة التي استمرت 28 مباراة تحت قيادة لورينزو.

وقال: «عندما تم تعييني، طلبوا مني التأهل، والآن نريد المزيد. لذلك، سنصل إلى أعلى مستوى ونترك كولومبيا في أفضل مكان ممكن».

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كأس العالم كريستيانو رونالدو أميركا
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ديمبلي رجل مباراة فرنسا والنرويج

ديمبلي نال الجائزة عن جدارة (أ.ف.ب)
ديمبلي نال الجائزة عن جدارة (أ.ف.ب)
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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ديمبلي رجل مباراة فرنسا والنرويج

ديمبلي نال الجائزة عن جدارة (أ.ف.ب)
ديمبلي نال الجائزة عن جدارة (أ.ف.ب)

فاز عثمان ديمبلي، مهاجم منتخب فرنسا، بجائزة رجل المباراة في مواجهة فريقه أمام النرويج، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة بكأس العالم.

وسجّل ديمبلي 3 أهداف «هاتريك» ليقود فريقه للفوز 1 - 4 على النرويج، وتصدر المجموعة التاسعة، حيث سيلتقي في دور الـ32 مع أحد المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعتها، فيما سيلعب منتخب النرويج، صاحب المركز الثاني في المجموعة، مع كوت ديفوار وصيف المجموعة الخامسة.

وجاءت أهداف ديمبلي في الدقائق 7 و20 و32، ليدخل بذلك سباق صدارة هدافي كأس العالم في نسخته الحالي، حيث رفع رصيده إلى 4 أهداف معادلاً رقم زميله في المنتخب كيليان مبابي، وكذلك النرويجي هالاند، ومبتعداً بفارق هدف واحد فقط خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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