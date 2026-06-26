«جائزة النمسا الكبرى»: أنتونيلي الأسرع في التجربة الحرة

تعافى الإيطالي كيمي أنتونيلي من خيبة الأمل التي تعرض لها في سباق برشلونة، بعدما سجل أسرع زمن، الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة النمسا الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وتفوق أنتونيلي على زميله في فريق مرسيدس البريطاني جورج راسل.

وسجل أنتونيلي أسرع زمن للفة، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و7.796 ثانية على مضمار ريد بول رينغ البالغ طوله 4.321 كلم، متفوقاً على راسل بفارق 0.04، في ظل أجواء شديدة الحرارة.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، في المركز الثالث بفارق يزيد قليلاً على 0.1 ثانية، متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن، الذي يقود سيارة ريد بول المطورة، والبريطاني لويس هاميلتون، الفائز قبل أسبوعين بأول سباق له مع فيراري في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى.

وكان أنتونيلي اضطر إلى الانسحاب من سباق برشلونة بسبب عطل فني في المراحل الأخيرة، لينتهي بذلك مسلسل انتصاراته المتتالية الذي بلغ 5 سباقات.

ويتصدر أنتونيلي ترتيب فئة السائقين بفارق 41 نقطة أمام هاميلتون وبفارق 50 نقطة أمام راسل.

واحتل حامل اللقب البريطاني لاندو نوريس المركز السابع، بفارق تجاوز ثانية كاملة عن أنتونيلي.

وبسبب مشكلة يشتبه بأنها في النظام الهيدروليكي لسيارة مكلارين، لم يتمكن نوريس من المشاركة إلا في المراحل الأخيرة من الحصة، التي توقفت قبل دقيقة واحدة من نهايتها بعد رفع الأعلام الحمراء إثر توقف سيارة كاديلاك الخاصة بالمكسيكي سيرجيو بيريز على الحلبة.