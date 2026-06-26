دي لا فوينتي: المنافسة في كأس العالم متقاربة

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، قوة المنافسة في كأس العالم، وذلك قبل المواجهة الحاسمة أمام أوروغواي، التي تقام في وقت لاحق من الجمعة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال: «التقارب الكبير في المستوى بين المنتخبات هو أكثر ما لفت انتباهي. يروق لي ذلك».

وأضاف: «من الصعب للغاية تحقيق الفوز. في مستوى المنتخب الوطني، الفوارق تكون صغيرة للغاية».

ويُعد المنتخب الإسباني ضمن المرشحين البارزين لنيل لقب البطولة المقامة في أميركا الشمالية، ولكنه لم يحجز بطاقة العبور للأدوار الإقصائية، بعد تعادله السلبي مع كاب فيردي والفوز (4/ صفر) على السعودية.

وما زال المنتخب الإسباني في موقف جيد لإنهاء المجموعة الثامنة في المركز الأول، حيث يتصدر الترتيب بأربع نقاط، يليه منتخب أوروغواي وكاب فيردي في المركزين الثاني والثالث، ولدى كل منهما نقطتان. فيما يوجد المنتخب السعودي في المركز الرابع برصيد نقطة.

وقال دي لا فوينتي: «نحن بحاجة لتقديم أفضل ما عندنا. كل مرحلة تصبح أكثر صعوبة. نريد الوصول إلى النهائي ومواصلة التطور، فالمنافسون سيزدادون قوة مع كل جولة».

وأضاف: «الأداء الذي قدمناه في المباراة الماضية لا يستدعي إجراء أي تغييرات في التشكيلة الأساسية، لكنني سعيد جداً بما قدمه اللاعبون البدلاء، وكذلك بما شاهدته منهم في التدريبات».