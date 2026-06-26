رئيس فريق تنظيم المونديال: أميركا تستطيع استضافة 64 منتخباً

أكد رئيس فريق العمل الأميركي المسؤول عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم الحالية أن الولايات المتحدة تستطيع استضافة نسخة من البطولة بمشاركة 64 منتخباً، وقد تدرس الترشح لاستضافة مونديال 2038.

وتستضيف الولايات المتحدة النسخة الحالية من كأس العالم بالشراكة مع كندا والمكسيك، ومع استضافة أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية لنسخة 2030، والسعودية لنسخة 2034 في آسيا، قد تكون الفرصة متاحة أمام أميركا لاستضافة البطولة مجدداً بعد 12 عاما.

وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق العمل التابع للبيت الأبيض، الخاص بكأس العالم، إنه لا يزال من المبكر اتخاذ قرار نهائي بشأن الترشح مرة أخرى، لكنه يرى أن الولايات المتحدة تمتلك جميع المقومات اللازمة لاستضافة البطولة مجدداً في المستقبل القريب.

وقال جولياني لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «هذا ما تحدثت بشأنه مع الرئيس ترمب، ومع عدد كبير من أعضاء الحكومة. أعتقد أنه لا توجد دولة أفضل من الولايات المتحدة تستطيع استضافة كأس العالم، وأظن أننا نرى ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «أعتقد أننا نرى ذلك أيضا من خلال الجماهير التي قد تزور الولايات المتحدة للمرة الأولى أو بعد غياب طويل، حيث يكتشفون أن الولايات المتحدة ترحب بالجميع، ولدينا بنية تحتية مذهلة».

وتابع: «لدينا الملاعب جاهزة بالفعل، ولذلك، مقارنة بالدول الأخرى المستضيفة التي تنفق عشرات المليارات من الدولارات، فإن التكلفة بالنسبة لنا بلغت بضعة مليارات فقط».

وأكمل: «وعندما تفكر في أن كأس العالم قد تتوسع مستقبلاً إلى 64 منتخباً، فأعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على استضافة هذا الحدث».

وأكد: «دعونا أولاً ننتهِ من كأس العالم الحالية في 19 يوليو (تموز) قبل أن نتحدث عن الترشح لاستضافة نسخة 2038 أو غيرها، لكن بالنسبة لي، كشخص حضر بعض مباريات مونديال 1994 عندما كان في الثامنة من عمره، سيكون من الرائع أن أرى البطولة تعود إلى الولايات المتحدة مرة أخرى خلال العقود المقبلة».

وأعربت منظمات حقوقية قبل انطلاق البطولة عن مخاوفها بشأن تأثير سياسات الهجرة التي تتبعها إدارة ترمب على الجماهير المحلية والزائرة، لكن الأجواء في المدن المستضيفة اتسمت بالإيجابية بشكل عام حتى الآن.

وقال جولياني إنه سعيد للغاية بالأسابيع الأولى من البطولة، مضيفاً: «من الرائع أن نرى حب العالم للولايات المتحدة الأميركية بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الـ250 لتأسيسها. لقد كان ذلك مصدر سعادة كبيرة».

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن النية تتجه لحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب المباراة النهائية في ولاية نيوجيرسي يوم 19 يوليو (تموز). ورغم أنه لم يحضر أي مباراة حتى الآن، فإن جولياني لم يستبعد ظهوره قبل النهائي.

وقال: «هناك شيء يمكنني قوله عن رئيسي، الرئيس السابع والأربعين، فأنا أعرفه منذ ما يقرب من 30 عاماً. إنه يحب عنصر التشويق».

وأضاف: «إنه يحب أن يبقي الجميع في حالة ترقب. لذلك كل ما أقوله للناس هو: تابعوا، وأعتقد أننا سنشهد بعض المفاجآت».