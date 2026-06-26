«يوروبول» تكشف عن 731 شبكة إجرامية منظمة في أوروبا

ذكرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الجمعة، أن تحقيقاً للوكالة كشف عن 731 شبكة إجرامية نشطة في أوروبا، تضم أكثر من 400 ألف عضو من 118 جنسية مختلفة.

وتقول دراسة «يوروبول» إن العصابات غالباً ما تعمل عبر الحدود وبطريقة احترافية للغاية، حيث يستخدم 85 في المائة منها هياكل تجارية قانونية لتنفيذ جرائمها، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضافت الدراسة أن الجماعات تنشط عبر مجموعة كاملة من الجرائم بما في ذلك تهريب المخدرات والجريمة الإلكترونية وتهريب المهاجرين وتهريب البشر والاحتيال وغسيل الأموال، مشيرة إلى أنها تستغل التقدم الرقمي والتكنولوجي والتجارة العالمية وعدم الاستقرار الجيولوجي لعملياتها.

وقبل عامين، قدّمت «يوروبول» أول دراسة شاملة حول الشبكات الإجرامية في أوروبا. وتظهر الدراسة التي أعقبت ذلك أن 76 في المائة من الشبكات جديدة الآن. غير أن «يوروبول» حدّدت مجموعات نشطة تضم 198 عصابة. وقبل عامين، تم تحديد 821 شبكة.