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إصابة سائحَيْن جراء هجوم بسكين قرب الأكروبوليس في أثينا

سياح يزورون الأكروبوليس خلال موجة حر في أثينا... اليونان 21 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
سياح يزورون الأكروبوليس خلال موجة حر في أثينا... اليونان 21 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
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إصابة سائحَيْن جراء هجوم بسكين قرب الأكروبوليس في أثينا

سياح يزورون الأكروبوليس خلال موجة حر في أثينا... اليونان 21 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
سياح يزورون الأكروبوليس خلال موجة حر في أثينا... اليونان 21 يوليو 2026 (إ.ب.أ)

ألقت الشرطة اليونانية القبض على رجل يبلغ من العمر 60 عاماً بعد أن طعن سائحَيْن أميركيَيْن من أصول يونانية، الثلاثاء، قرب موقع الأكروبوليس الأثري في أثينا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال مسؤول في الشرطة، إن المصابَيْن وهما رجل وامرأة يبلغان من العمر 73 و78 عاماً على الترتيب، تلقيا الرعاية الطبية اللازمة، مؤكداً أن إصابتيهما لا تشكلان خطراً على حياتهما.

وأضاف المسؤول أن المشتبه به سبق أن خضع للعلاج في المستشفى لأسباب تتعلق بالصحة النفسية، وأن لديه سجلاً جنائياً، كما ألقي القبض عليه سابقاً بتهمة حيازة سكين.

وتأتي هذه الواقعة النادرة في وقت تشهد فيه اليونان أول موجة حر هذا الصيف، بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار إلى البلاد.

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سياحة الجرائم اليونان أميركا

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