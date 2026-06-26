ناغلسمان يدعم نوير

حرص يوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، على دعم حارس المرمى مانويل نوير عقب الخسارة أمام الإكوادور بنتيجة 1 - 2 في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم، مساء الخميس.

وقال ناغلسمان: «الأمر محبط للغاية بالنسبة لمانو مرة أخرى لأنه لم يحصل بعد على تلك اللحظة المنتصرة. جميع التسديدات كانت صعبة وخادعة».

وكان نوير تردد في التعامل مع الكرة خلال الهدف الثاني للإكوادور، الذي جاء من ركلة ركنية، قبل أن ينجح المهاجم غونزالو بلاتا في تسجيل هدف الفوز لفريقه.

ولكن حارس بايرن ميونيخ الألماني نفى بشكل قاطع أن يكون ارتكب خطأً تسبب في هدف الفوز الإكوادوري.

ولدى سؤاله عن هذا الموقف، قال: «بالتأكيد لا».

وقال: «كل حارس مرمى لعب كرة القدم يعلم أنه يجب أن يتمركز بهذه الطريقة تجاه الكرة. الأمر يشبه عندما يتنافس لاعبان على الكرة، أحدهما يصل إليها بفارق جزء بسيط جداً».

كما رفض زميل نوير السابق في بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، باستيان شفاينشتايغر، تحميل الحارس البالغ من العمر 40 عاماً مسؤولية الهدف الثاني.

وقال شفاينشتايغر عبر شبكة البث «إيه آر دي»، حيث يعمل محللاً أثناء كأس العالم: «من الصعب للغاية على حارس المرمى أن يتصرف في مثل هذا الموقف. عندما يكون هناك هذا العدد من اللاعبين أمامه، لا يكون بوسعه فعل الكثير».

وأضاف المدافع الألماني جوناثان تاه: «في النهاية كنا جميعاً داخل منطقة الجزاء، وكان بإمكاننا أن نتفاعل بشكل أسرع قليلاً. لا ينبغي المبالغة في تفسير هذا الهدف».

وكانت عودة نوير المفاجئة لصفوف المنتخب الألماني بعد اعتزاله اللعب الدولي في 2024 أثارت جدلاً واسعاً، خاصة بعدما تراجع أوليفر باومان، حارس هوفنهايم والحارس الأساسي خلال التصفيات، إلى مركز الحارس الاحتياطي قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة.

ومنذ تتويج ألمانيا بلقب كأس العالم في ريو دي جانيرو عام 2014، استقبل نوير هدفاً واحداً على الأقل في جميع مبارياته التسع التالية في المونديال.

وسوف يحصل الحارس المخضرم على فرصة جديدة للحفاظ على نظافة شباكه عندما تخوض ألمانيا مباراة دور الـ32 يوم الإثنين، علماً بأن هوية المنافس لم تتحدد بعد.

وقال ناغلسمان: «نحتاج إلى قدر أكبر من الهدوء، وألا نشعر بأن علينا تسجيل هدف في كل هجمة».