بوكيتينو متجاهلاً الهزيمة أمام تركيا: صدارة المجموعة كانت الهدف الأهم

تلقى منتخب الولايات المتحدة هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخسر 3-2 أمام تركيا في وقت مبكر من يوم الجمعة، لكن المدرب ماوريسيو بوكيتينو أكد أنه لا داعي للقلق بعد أن حسم فريقه صدارة مجموعته في كأس العالم لكرة القدم.

وستلعب الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك في سانتا كلارا في دور الـ32 يوم الخميس، وعبّر بوكيتينو عن إحباطه الشديد لأن معظم النقاشات التي أعقبت المباراة ركزت على الهزيمة بدلاً من تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في حسم صدارة المجموعة الرابعة.

وقال بوكيتينو للصحافيين: «في الوقت الحالي، لم يهنئنا أحد على حسم صدارة مجموعتنا، أهنئ اللاعبين والطاقم الفني والجماهير على حسم المركز الأول في مجموعة صعبة للغاية».

وودعت تركيا البطولة بالفعل قبل انطلاق المباراة، لكن المدرب الأرجنتيني أكد أن الأجواء التي أعقبت المباراة كانت كما لو أن فريقه هو الذي سيعود إلى دياره.

وقال: «كان هدفنا هو إنهاء دور المجموعات في المركز الأول، وقد حسمناه، أنا متفائل جداً وسعيد. أسئلتكم غريبة بعض الشيء».

وأشار بوكيتينو إلى أنه يجب النظر إلى الهزيمة في سياقها الصحيح، وأن الفريق تأهل بالفعل إلى مرحلة خروج المغلوب، وأجرى تغييرات جذرية في تشكيلته الأساسية عقب تحقيق الفوز على باراغواي وأستراليا.

وقال: «عندما يتأهل فريق بالفعل ويخرج آخر من المنافسة، فإن هناك عدة عوامل توضع في الاعتبار».

وأكد بوكيتينو أن الأداء عزز ثقته في عمق تشكيلة الفريق، إذ خاض عدد من اللاعبين مباراتهم الأولى في كأس العالم.

وقال: «نحن الآن فريق أفضل بكثير مما كنا عليه من قبل. تأهلنا في صدارة المجموعة ووصلنا إلى الدور التالي. أود أن أذكركم أننا تصدرنا المجموعة».