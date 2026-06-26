مدرب النرويج: سنريح لاعبينا أمام فرنسا... لن نغامر

قال ستوله سولباكن، مدرب النرويج، يوم الخميس، إنه سيقوم بإراحة بعض اللاعبين في المباراة الثالثة للفريق بالمجموعة التاسعة في كأس العالم لكرة القدم، والمقررة أمام فرنسا اليوم الجمعة، وذلك في ظل الضغوط الجسدية والنفسية المتزايدة على الفريق مع اقتراب خوض مرحلة خروج المغلوب.

وضمن الفريقان التأهل لدور 32 بعد فوز كل منهما في أول مباراتين، ولا تحتاج فرنسا إلى أكثر من التعادل لتحرز صدارة المجموعة، إذ تتفوق على النرويج بفارق الأهداف.

وتتطلع فرنسا، التي سافر مدربها ديدييه ديشان إلى وطنه لحضور جنازة والدته، ولن يكون مع الفريق في المباراة، إلى إحراز صدارة المجموعة لتجنب السفر لمسافات طويلة.

وكان إرلينغ هالاند لاعب النرويج صرح قبل أيام بأنه «لا يهتم كثيراً بمباراة فرنسا»، بعد أن ضمن فريقه بالفعل مكانه في الدور التالي في أول مشاركة له في كأس العالم منذ 28 عاماً، ورفض سولباكن التعليق على تصريح مهاجمه.

وقال سولباكن في مؤتمر صحافي: «إنها مباراة مهمة (أمام فرنسا)، لكن الأهم هو دور الـ32».

وأضاف: «لا نعرف عدد المباريات التي سنخوضها. ومن المؤكد بنسبة 100 في المائة أننا سنحتاج إلى الراحة الذهنية والبدنية استعداداً لدور 32. فربما نضطر إلى لعب وقت إضافي من 30 دقيقة وركلات ترجيح».

وأضاف: «هناك من يقول إن هؤلاء اللاعبين معتادون على اللعب كل ثلاثة أيام، لكن الضغط هنا هائل. الوضع أشبه بإناء ضغط».

وعانى عدد من لاعبي النرويج من تقلصات عضلية خلال الفوز 3-2 على السنغال، وأرجع سولباكن ذلك إلى الرطوبة العالية في نيويورك وعدم شرب بعضهم كمية كافية من السوائل.

وقال إن النرويج سيتعين عليها أن تتصرف بذكاء من الآن فصاعداً، وأن تخطط لمشوارها في البطولة بناء على عدة متغيرات واردة.

وقال سولباكن: «نحن سعداء للغاية بحصولنا على ست نقاط. يمكننا أن نتعلم الكثير من فرنسا لأنها مرت بهذه الحالة من قبل. ستخوض فرنسا مباراتها الثالثة وستقوم بإراحة بعض اللاعبين. يجب ألا نكون طموحين أكثر من اللازم. علينا أن نكون أذكياء أكثر من أن نكون طموحين».

وقال سولباكن إنه في حين ستشهد مباراة اليوم مواجهة بين المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وهالاند، حيث سجل كل من اللاعبين أربعة أهداف في مباراتين، فإن مهاجمه هو لاعب جماعي بامتياز ولا يسعى إلى لقب هداف البطولة.

وأضاف: «هو لا يركز على أن يكون هداف البطولة. إنه يركز على الفريق، وهو لاعب جماعي يسعده أن يسجل زميل له هدفاً. لديه الحس التهديفي ويريد التسجيل، لكن قوته الأكبر تكمن في أنه يضع مصلحة الفريق أولاً».