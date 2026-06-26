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الرياضة رياضة عالمية

مدرب النرويج: سنريح لاعبينا أمام فرنسا... لن نغامر

ستوله سولباكن مدرب النرويج (أ.ف.ب)
ستوله سولباكن مدرب النرويج (أ.ف.ب)
  • بوسطن : «الشرق الأوسط»
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  • بوسطن : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب النرويج: سنريح لاعبينا أمام فرنسا... لن نغامر

ستوله سولباكن مدرب النرويج (أ.ف.ب)
ستوله سولباكن مدرب النرويج (أ.ف.ب)

قال ستوله سولباكن، مدرب النرويج، يوم الخميس، إنه سيقوم بإراحة بعض اللاعبين في المباراة الثالثة للفريق بالمجموعة التاسعة في كأس العالم لكرة القدم، والمقررة أمام فرنسا اليوم الجمعة، وذلك في ظل الضغوط الجسدية والنفسية المتزايدة على الفريق مع اقتراب خوض مرحلة خروج المغلوب.

وضمن الفريقان التأهل لدور 32 بعد فوز كل منهما في أول مباراتين، ولا تحتاج فرنسا إلى أكثر من التعادل لتحرز صدارة المجموعة، إذ تتفوق على النرويج بفارق الأهداف.

وتتطلع فرنسا، التي سافر مدربها ديدييه ديشان إلى وطنه لحضور جنازة والدته، ولن يكون مع الفريق في المباراة، إلى إحراز صدارة المجموعة لتجنب السفر لمسافات طويلة.

وكان إرلينغ هالاند لاعب النرويج صرح قبل أيام بأنه «لا يهتم كثيراً بمباراة فرنسا»، بعد أن ضمن فريقه بالفعل مكانه في الدور التالي في أول مشاركة له في كأس العالم منذ 28 عاماً، ورفض سولباكن التعليق على تصريح مهاجمه.

وقال سولباكن في مؤتمر صحافي: «إنها مباراة مهمة (أمام فرنسا)، لكن الأهم هو دور الـ32».

وأضاف: «لا نعرف عدد المباريات التي سنخوضها. ومن المؤكد بنسبة 100 في المائة أننا سنحتاج إلى الراحة الذهنية والبدنية استعداداً لدور 32. فربما نضطر إلى لعب وقت إضافي من 30 دقيقة وركلات ترجيح».

وأضاف: «هناك من يقول إن هؤلاء اللاعبين معتادون على اللعب كل ثلاثة أيام، لكن الضغط هنا هائل. الوضع أشبه بإناء ضغط».

وعانى عدد من لاعبي النرويج من تقلصات عضلية خلال الفوز 3-2 على السنغال، وأرجع سولباكن ذلك إلى الرطوبة العالية في نيويورك وعدم شرب بعضهم كمية كافية من السوائل.

وقال إن النرويج سيتعين عليها أن تتصرف بذكاء من الآن فصاعداً، وأن تخطط لمشوارها في البطولة بناء على عدة متغيرات واردة.

وقال سولباكن: «نحن سعداء للغاية بحصولنا على ست نقاط. يمكننا أن نتعلم الكثير من فرنسا لأنها مرت بهذه الحالة من قبل. ستخوض فرنسا مباراتها الثالثة وستقوم بإراحة بعض اللاعبين. يجب ألا نكون طموحين أكثر من اللازم. علينا أن نكون أذكياء أكثر من أن نكون طموحين».

وقال سولباكن إنه في حين ستشهد مباراة اليوم مواجهة بين المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وهالاند، حيث سجل كل من اللاعبين أربعة أهداف في مباراتين، فإن مهاجمه هو لاعب جماعي بامتياز ولا يسعى إلى لقب هداف البطولة.

وأضاف: «هو لا يركز على أن يكون هداف البطولة. إنه يركز على الفريق، وهو لاعب جماعي يسعده أن يسجل زميل له هدفاً. لديه الحس التهديفي ويريد التسجيل، لكن قوته الأكبر تكمن في أنه يضع مصلحة الفريق أولاً».

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مدرب بلجيكا: دوكو غير جاهز للعب 90 دقيقة... لم يتدرب 7 أيام

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مدرب بلجيكا: دوكو غير جاهز للعب 90 دقيقة... لم يتدرب 7 أيام

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مدرب بلجيكا: دوكو غير جاهز للعب 90 دقيقة... لم يتدرب 7 أيام

رودي غارسيا مدرب بلجيكا (رويترز)
رودي غارسيا مدرب بلجيكا (رويترز)
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب بلجيكا: دوكو غير جاهز للعب 90 دقيقة... لم يتدرب 7 أيام

رودي غارسيا مدرب بلجيكا (رويترز)
رودي غارسيا مدرب بلجيكا (رويترز)

قال رودي غارسيا، مدرب بلجيكا، يوم الخميس، إن الجناح غيريمي دوكو ليس جاهزاً للعب 90 دقيقة كاملة أمام نيوزيلندا في مباراة الفريقين في المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد عودته من وعكة صحية وغيابه القصير لحضور ولادة ابنه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً تعرض لانتقادات من فرانس بييرون، مقدمة البرامج لدى تلفزيون ليكيب، بسبب مغادرته المعسكر في منتصف البطولة لحضور ولادة ابنه برايس يوم الاثنين.

وشارك دوكو في المباراة الأولى لبلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1 مع مصر، لكنه غاب عن التعادل السلبي مع إيران بسبب مشكلات في التنفس أثناء التدريبات.

وقال غارسيا للصحافيين: «عاد غيريمي قبل ثلاثة أيام. لذا، لم يشارك سوى في تدريب اليوم (الخميس). قام ببعض التمارين الإضافية، لكنه لم يتدرب لمدة سبعة أيام، وهذا أمر لا يستهان به».

وأضاف: «لذا، نحن سعداء للغاية بعودته. ربما لن يلعب لمدة 90 دقيقة. لكننا نعلم أنه قادر على إحداث الفارق بمجرد دخوله الملعب. أسلوب لعبنا لا يعتمد على لاعب واحد. إنه يعتمد على الروح الجماعية. تلك هي القوة الحقيقية لبلجيكا».

وكشف المدرب أن المهاجم روميلو لوكاكو، الذي لا يزال يبحث عن هدفه الأول في البطولة، غير قادر هو الآخر على خوض مباراة كاملة.

وأضاف غارسيا: «لوكاكو لا يستطيع تحمل 90 دقيقة. إذا بدأ المباراة، فسيتم تبديله. وإذا لم يبدأ، فيمكنه مساعدتنا من مقاعد البدلاء. لكنه في حالة بدنية جيدة».

وقال براندون ميخله قلب دفاع بلجيكا إن اللاعبين سعداء من أجل دوكو.

وأضاف ميخله: «إنها أخبار رائعة أنه أصبح أباً وأنه كان حاضراً أيضاً مع زوجته لمساعدتها. لذا، كان الجميع سعداء. إن عودته تشكل دفعة معنوية له، ولكن أيضاً لنا، لأنه يمكنه مساعدة الفريق».

ورغم أن بلجيكا كانت مرشحة بشكل كبير للفوز بصدارة المجموعة، فإنها تخوض مباراة نيوزيلندا في المركز الثالث برصيد نقطتين.

وتتصدر مصر المجموعة برصيد أربع نقاط، في حين تمتلك إيران نقطتين أيضاً لكنها تتفوق على بلجيكا في عدد الأهداف المسجلة. أما نيوزيلندا، التي لا تزال تسعى لتحقيق أول فوز لها في كأس العالم، فتحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وأضاف ميخله: «علينا أن نضاهيهم في الحماس. إذا تمكنا من ذلك، فلا أرى أننا سنواجه مشكلة. على الورق، نمتلك جودة أفضل من نيوزيلندا، مع كل الاحترام لهم. ربما كان ذلك الحماس ينقصنا قليلاً في المباراة السابقة، لكن ذلك كان بمثابة جرس إنذار. أعتقد أننا سنكون جاهزين».

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رياضة كأس العالم بلجيكا نيوزيلندا
الرياضة رياضة عالمية

دي لافوينتي: تعلمت الكثير من بيلسا

لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا (أ.ف.ب)
لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا (أ.ف.ب)
  • غوادالاخارا المكسيك : «الشرق الأوسط»
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  • غوادالاخارا المكسيك : «الشرق الأوسط»
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دي لافوينتي: تعلمت الكثير من بيلسا

لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا (أ.ف.ب)
لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا (أ.ف.ب)

أبدى لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، إعجابه الكبير بالأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروغواي، وذلك قبل لقاء الفريقين بكأس العالم صباح السبت.

وتعد المواجهة التي ستُقام في مدينة غوادالاخارا المكسيكية واحدة من أكثر المباريات المرتقبة في دور المجموعات، حيث سيلتقي منتخب إسبانيا بطل أوروبا مع أحد أقوى فرق أميركا الجنوبية، وذلك في صراع على صدارة المجموعة الثامنة، ويواجه منتخب أوروغواي خطر الخروج من البطولة حال خسارته.

وقال دي لافوينتي إنه يعرف بيلسا جيداً، وقضى وقتاً في متابعته أثناء تدريبه فريق أتلتيك بلباو في العقد الأول من الألفية الجديدة، حيث كان مدرب إسبانيا الحالي في أوائل مسيرته التدريبية وقضى وقتاً مع بيلسا قبل أن يتولى تدريب منتخبات إسبانيا للفئات السنية الشابة.

وأضاف دي لافوينتي عن بيلسا: «أنا معجب به لقد تابعت مسيرته عن قرب، حينما كان في أتلتيك بلباو، قضيت خمسة أو ستة أشهر أذهب يومياً للتعلم منه في الحصص التدريبية ولقد تعلمت الكثير».

لكن دي لافوينتي (65 عاماً) لا يتوقع أن يجد المدرب نفسه بالطريقة نفسها، حيث قال إن المدربين تأقلموا على الأسلوب الحديث للعبة.

وقال دي لافوينتي: «مارسيلو تطور مثل جميع المدربين، في ذلك الوقت لقد جعل أتلتيك بلباو يلعب بشكل رائع للغاية، لكنه كان يركز على المراقبة الثنائية، الآن لا أعتقد أنه يمكنه العمل بالطريقة ذاتها، أسلوبه يتمثل في معرفته الجيدة باللاعبين الذين يدربهم، هذه نقطة قوته الكبرى».

من جانبه قال بيلسا (70 عاماً) إنه لا يشعر بعظم تأثيره على دي لافوينتي إلى ذلك الحد، بالنظر إلى أسلوب لعب منتخب إسبانيا.

وقال مدرب أوروغواي: «يبدو لي بالنظر إلى طريقة لعبه مع إسبانيا، وهي رائعة للغاية، وكل عمله معهم، إنني لم أؤثر على أسلوبه».

وأضاف: «إنه يلعب بأسلوب أجمل بكثير من أسلوب لعب فريقي، الحقيقة هو أن ما يقدمه مع المنتخب الإسباني رائع للغاية».

وعن المباراة قال بيلسا: «ستكون مثل النهائي، حيث يجب أن تأخذ كل تفصيلة بعين الاعتبار، حيث ستكون الرغبة في القتال على كل كرة وكل مساحة قد وصلت إلى أقصى حالاتها».

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رياضة إسبانية كأس العالم إسبانيا الأوروغواي
الرياضة رياضة عالمية

مدرب اليابان: نحترم البرازيل... لكن لدينا فرصة للفوز

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان (أ.ب)
هاجيمي مورياسو مدرب اليابان (أ.ب)
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
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مدرب اليابان: نحترم البرازيل... لكن لدينا فرصة للفوز

هاجيمي مورياسو مدرب اليابان (أ.ب)
هاجيمي مورياسو مدرب اليابان (أ.ب)

قال هاجيمي مورياسو، مدرب اليابان، بعد أن احتل فريقه المركز الثاني في المجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم، إن البرازيل من أفضل منتخبات العالم، وإن فريقه لن يكون منافساً سهلاً عندما يلتقي الفريقان في هيوستن بدور الـ32.

وأضاف مورياسو أن الفوز 3-2 على البرازيل في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما كانت اليابان متأخرة ليحقق الفريق أول فوز له على الإطلاق ضد بطل العالم خمس مرات، يُظهر أن اليابان ستخوض مباراة الاثنين المقبل وهي تسعى إلى ما هو أكثر من مجرد تقديم أداء جيد.

وقال مورياسو: «أثبتنا للبرازيل في المرة الأخيرة أننا لسنا منافساً سهلاً. هذا تقدم كبير بالنسبة لنا. المنتخب البرازيلي أحد أفضل المنتخبات في العالم، ونحترمه بشدة. في المباراة، لا نعرف ما الذي سيحدث. ستكون لدينا فرصة للفوز أيضاً».

وضربت اليابان موعداً مع البرازيل بعد تعادلها 1-1 مع السويد اليوم الجمعة في دالاس، حيث افتتح دايزن مايدا التسجيل قبل أن يتلقى فريق المدرب مورياسو هدفاً بعد دقائق قليلة. وبفضل هذه النتيجة، احتلت اليابان المركز الثاني في المجموعة خلف هولندا.

وأعرب مورياسو عن خيبة أمله لتلقي هدف التعادل، لكنه أشار إلى أنه بمجرد إدراك التعادل قرر إشراك مدافعين للحفاظ على النقطة وحسم المركز الثاني في المجموعة.

وقال: «استقبلنا هدفاً وهذه طبيعة كرة القدم».

وأضاف مورياسو أن نتيجة اليابان تعتبر إيجابية أيضاً لكرة القدم الآسيوية، وأشار إلى أن فريقه يمثل الطموح الرياضي للمنطقة ككل، وأن تأهله للأدوار الإقصائية يدل على نمو كرة القدم في بلاده.

وقال: «هذا ما كنا نريد تحقيقه منذ بداية البطولة، وهذا دليل على نمو كرة القدم اليابانية».

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