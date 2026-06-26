إيلانغا بعد تأهل السويد: كنت أتمنى الفوز على اليابان

مدافع هولندا: المغرب قوي... نثق في إمكاناتنا

أكد لاعب المنتخب الهولندي يان باول فان هيكي، أن منتخب بلاده يدرك صعوبة المواجهة المرتقبة أمام المغرب في دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لكنه شدد على ثقة اللاعبين في إمكاناتهم بعد تصدر مجموعتهم.

وحقق المنتخب الهولندي انتصاراً ثميناً 3 - 1 على منتخب تونس، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وارتفع رصيد المنتخب الهولندي، الذي يحلم بالتتويج بكأس العالم لأول مرة في تاريخه، إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليواجه منتخب المغرب، وصيف المجموعة الثالثة، في مواجهة نارية بدور الـ32 في مدينة مونتيري المكسيكية.

وقال فان هيكي عقب المباراة: «المغرب منتخب قوي للغاية، ونحن نعرف ذلك، لكننا أيضاً فريق جيد، ويجب أن ننظر إلى إمكاناتنا ونثق في جودة لاعبينا».

وأضاف أن مواجهة المغرب ستكون مختلفة تماماً عن مباراة اليوم، موضحاً أن المنتخب التونسي اعتمد على التكتل الدفاعي بـ11 لاعباً خلف الكرة، بينما يتوقع أن يقدم المنتخب المغربي أسلوباً مختلفاً.

وأشار فان هيكي إلى أن المنتخب الهولندي لا يزال بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب، خاصة الحفاظ على الكرة وتجنب الأخطاء التي تمنح المنافس فرصاً للهجمات المرتدة، مضيفاً: «أمام المنتخبات الكبيرة قد تكون مثل هذه الأخطاء مكلفة».

وأعرب اللاعب الهولندي عن سعادته بتسجيل هدفه الأول في كأس العالم، مؤكداً أن إحراز هدف في البطولة العالمية يمثل لحظة فخر كبيرة بالنسبة له.

كما أبدى فان هيكي ارتياحه لتصدر المجموعة، قائلاً: «كان هدفنا إنهاء الدور الأول في الصدارة، والآن تبدأ المباريات الكبيرة، وهي المباريات التي يحلم أي لاعب بخوضها في كأس العالم».

وختم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على حماس المنتخب الهولندي لخوض مواجهة المغرب، معتبراً أنها ستكون اختباراً حقيقياً لطموحات الفريق في البطولة.