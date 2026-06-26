إيلانغا بعد تأهل السويد: كنت أتمنى الفوز على اليابان

أبدى أنتوني إيلانغا، مهاجم منتخب السويد، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في أميركا والمكسيك وكندا.
وبلغ منتخب السويد مرحلة خروج المغلوب بعد تعادله مع اليابان 1 - 1، حيث سجل إيلانغا هدف التعادل ليمنح فريقه نقطة ثمينة، كما حصل على جائزة رجل المباراة.
وجاء ذلك بعدما احتل منتخب السويد المركز الثالث في مجموعته، ليتأهل من ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بالمونديال.
وقال إيلانغا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا): «أردت الفوز حقاً اليوم، لكن أعتقد أن النقطة كانت كافية في النهاية.
وأضاف: «أنا فخور بالجميع، خصوصاً جاكوب زيستورم (حارس المرمى) الذي كان في يومه، أعتقد أنه قدم مباراة رائعة».