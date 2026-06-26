إيلانغا رجل مباراة السويد واليابان

حصل أنتوني إيلانغا، لاعب منتخب السويد، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام اليابان التي انتهت بالتعادل 1 - 1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بكأس العالم.

وسجل إيلانغا هدف التعادل للمنتخب السويدي في الدقيقة 62 في شباك اليابان التي تقدمت قبل ذلك بـ6 دقائق عن طريق دايزين ماييدا.

وشكل إيلانغا، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، خطورة كبيرة على مرمى منتخب اليابان، خصوصاً في الشوط الثاني، لكنه لم يكن موفقاً في فرصة سنحت له في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، حيث كانت كفيلة بفوز فريقه.

وتأهل منتخب السويد إلى دور الـ32 بوصفه واحداً من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بالبطولة، حيث احتل المركز ذاته في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط جمعها من فوز على تونس 1 - 5، ثم خسارة بالنتيجة نفسها أمام هولندا، وتعادل مع اليابان 1 - 1.