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الرياضة رياضة عالمية

أندرسون سيلتحق بمانشستر سيتي في صفقة بريطانية قياسية

تكلفتها قاربت على 171.5 مليون دولار

إيليوت أندرسون (د.ب.أ)
إيليوت أندرسون (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أندرسون سيلتحق بمانشستر سيتي في صفقة بريطانية قياسية

إيليوت أندرسون (د.ب.أ)
إيليوت أندرسون (د.ب.أ)

توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق مع مواطنه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم نوتنغهام فورست، يقضي بانضمام الدولي إيليوت أندرسون إلى صفوفه، وذلك في صفقة قد يُحطّم بموجبها الرقم القياسي البريطاني، وفقاً لتقارير إعلامية عديدة الخميس.

وأفادت وكالة «برس أسوسييشن» البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بأن سيتي وافق على صفقة قد تصل قيمتها إلى 130 مليون جنيه إسترليني (171.5 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

وكان الرقم القياسي الحالي لأعلى صفقة انتقال دُفعت من قبل نادٍ بريطاني، هو 164.90 مليون دولار، عندما تعاقد ليفربول مع السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل العام الماضي.

ورفض نوتنغهام فورست بحسب التقارير، عرضين سابقين من مانشستر سيتي لضم أندرسون.

ويوجد اللاعب حالياً في الولايات المتحدة مع منتخب إنجلترا المشارك في كأس العالم، لكن قد يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قبل نهاية البطولة.

وقال المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل، عند سؤاله عن إجراء الصفقات خلال كأس العالم: «يتعلق الأمر بالمنطق. لا أود حدوث ذلك في اليوم الذي يسبق المباراة أو في يوم المباراة، فهذه هي السياسة».

وأضاف: «إذا تم الأمر بشكل خاص وبكفاءة وهدوء، فنحن دائماً سعداء بالمساعدة. من المفيد أن يكون هناك وضوح حول أي لاعب».

وتواجه إنجلترا منتخب بنما في مباراتها الأخيرة ضمن المجموعة الثانية عشرة في نيوجيرسي يوم السبت، وربما تكون قد ضمنت التأهل بالفعل إلى دور الـ32 بحلول ذلك الوقت.

وشارك أندرسون أساسياً في مباراتي إنجلترا الافتتاحيتين، حيث فازت على كرواتيا 4 - 2، وتعادلت لاحقاً مع غانا من دون أهداف.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني خلف آرسنال، في الموسم الأخير للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، لكنه تُوج بلقبي كأس إنجلترا وكأس الرابطة.

أما نوتنغهام فورست، فكان يصارع على الهبوط معظم فترات الموسم، قبل أن يضمن البقاء بفضل سلسلة نتائج قوية في المراحل الأخيرة، ليحتل المركز السادس عشر.

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مدرب السنغال: مواجهة العراق «نهائي مبكر»

بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال (رويترز)
بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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مدرب السنغال: مواجهة العراق «نهائي مبكر»

بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال (رويترز)
بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال (رويترز)

شدد بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، على أن مواجهة فريقه المرتقبة مع نظيره العراقي، ستكون مصيرية لكلا المنتخبين، مؤكداً أنه سيسعى لحصد النقاط الثلاث والظفر بورقة الترشح لدور الـ32 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويوجد منتخب السنغال، الذي يلعب في المونديال للمرة الرابعة، في المركز الثالث بترتيب المجموعة التاسعة بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته 1 - 3 أمام فرنسا و2 - 3 أمام النرويج، في أول مباراتين له بالنسخة الحالية.

وينطبق الأمر ذاته على منتخب العراق، الذي يشارك للمرة الثانية في كأس العالم، حيث يحتل المركز الرابع بلا رصيد، متأخراً بفارق الأهداف عن منتخب السنغال، عقب خسارته 1 - 4 أمام النرويج، وصفر - 3 أمام فرنسا في أول جولتين.

ويأمل كلا المنتخبين في حصد النقاط الثلاث خلال المباراة التي تجري بينهما مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، من أجل اقتناص المركز الثالث، ومن ثم الحفاظ على آمالهما في التأهل إلى دور الـ32 في البطولة، ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.

وقال ثياو خلال مؤتمر صحافي، إن الخسارة كانت موجعة أمام النرويج في الجولة الماضية، لكنها ستمنح لاعبيه دافعاً أكبر للبحث عن الانتصار أمام العراق، موضحاً أن المدافع خاليدو كوليبالي جاهز للمشاركة، فيما يفتقد الفريق خدمات حارس مرماه إدوارد ميندي بداعي الإصابة.

وأضاف المدرب السنغالي أن المباراة ستكون بمثابة نهائي مبكر، عقب خسارة الفريقين في أول جولتين، مؤكداً أن الاستمرار في البطولة يتطلب تحقيق الفوز.

وأشار ثياو إلى أن المنتخب العراقي يتمتع بانضباط فني وتكتيكي، وبإمكانه أن يشكل خطورة على فريقه، لا سيما على الصعيد الهجومي.

وكشف مدرب السنغال في نهاية حديثه، أن الجميع تفاجأ بنتائج فريقه في المباراتين السابقتين رغم دخول الفريق البطولة بصفته بطلاً لأفريقيا وأحد المرشحين للمنافسة على اللقب.

ويحلم منتخب السنغال في اجتياز مرحلة المجموعات للمرة الثالثة في كأس العالم، بعدما سبق أن تأهل لدور الثمانية في ظهوره الأول بالمونديال عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، ودور الـ16 في النسخة الماضية بقطر عام 2022.

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كأس العالم رياضة العراق السنغال
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حسام حسن مدرب مصر: محمد صلاح يلعب «بحرية لكن بنظام»

حسام حسن (أ.ف.ب)
حسام حسن (أ.ف.ب)
  • سياتل : «الشرق الأوسط»
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  • سياتل : «الشرق الأوسط»
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حسام حسن مدرب مصر: محمد صلاح يلعب «بحرية لكن بنظام»

حسام حسن (أ.ف.ب)
حسام حسن (أ.ف.ب)

أوضح مدرب مصر حسام حسن، أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح يلعب «بحرية لكن بنظام»، مشيراً إلى أنه سيستفيد من هذا الأمر في ناديه المستقبلي بعد مغادرة ليفربول الإنجليزي، وذلك عشية مواجهة حاسمة مع إيران في الجولة الثالثة من الدور الأول لمونديال 2026.

وسيكون التعادل كافياً للمنتخب المصري لحسم تأهله للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية، بعد فوزه على نيوزيلندا 3 - 1 في مباراة سجل فيها قائد المنتخب هدفاً، وقدّم تمريرة حاسمة.

وقال حسن: «العلاقة مع محمد صلاح تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة. عندما يقتنع اللاعب بمدربه ويقتنع المدرب بلاعبه، تكون هناك قناعة واحترام».

وأضاف: «النجم لديه خبرات كبيرة، ويعلم أن المدرب له أسلوب معيّن، وهناك احترام وجديّة في التعامل. هناك أيضاً الحالة النفسية؛ أكثر من مرة أثناء التصفيات أو كأس الأمم (الأفريقية) في المغرب، تعرض محمد صلاح لمواقف في ناديه، وكلما عاد إلينا كان يعود بشكل أفضل يؤثّر مع المنتخب بنتائج وأهداف».

وتابع الهدّاف التاريخي للمنتخب المصري: «ساعدناه في استعادة حالة جيدة. صلاح لاعب ذكي جداً، وهناك استفادة متبادلة لصالح المنتخب. ما تغيّر فيه تكتيكياً، هو أنه أعتقد لو بقي لفترة طويلة في أوروبا لما كان أحد قد وظّفه بهذا التوظيف الجديد».

وأردف عن اللاعب الذي تألق مع ليفربول في مركز الجناح الأيمن: «يمتلك حرية لكن بنظام. صلاح استفاد من هذه الناحية، وهذا أمر سينفعه في ناديه الجديد في المستقبل القريب».

وتُلعب المباراة في سياتل التي تستغل المناسبة للاحتفال بـ«مباراة سياتل» دعماً لقضية مجتمع المثليين، رغم اعتراض البلدين.

وردّ حسن على سؤال حول ما إذا كانت هناك نقاشات مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حول هذه المسألة، قائلاً: «نحن نركز فقط على كرة القدم. (فيفا) والاتحاد (المصري) يتعاملان مع الجوانب التنظيمية والإدارية، أما نحن فتركيزنا داخل الملعب. كما قلت، نحن نحترم الجميع ونلتزم بمبادئ الاحترام واللعب النظيف، لكن تركيزنا الأساسي يبقى على المباراة».

في المقابل، دخل المنتخب الإيراني الولايات المتحدة قبل يومين من المباراة، بعدما اشتكى من سوء المعاملة منذ انطلاق المونديال، لا سيما عدم السماح له بدخول الأراضي الأميركية إلا عشية مباراتيه السابقتين.

واعتبر حسن أن «من حق الجميع الحصول على المعاملة نفسها. (فيفا) يتحدث دائماً عن الاحترام واللعب النظيف، وهذا يعني العدالة بين الجميع».

وقال عن حسابات التأهل: «هدفي تطوير أداء الفريق والسعي للنتائج الإيجابية، وفي الوقت نفسه لا أحد يلعب على هدف واحد. يجب أن يكون هناك توازن سواء في الحالة الدفاعية أو الحالة الهجومية».

وتابع: «في الوقت عينه هناك الطريقة التي نعمل عليها بحسب المنافس والتكتيك الذي يعتمده. هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، لكن أن يبقى هناك توازن ونظام في الفريق وبأسلوبنا التكتيكي».

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الرياضة رياضة عالمية

مورينيو في تصريح جدلي: أتمنى خروج لاعبي الريال من المونديال!

مورينيو اعترف أن دور المجموعات في النسخة الحالية ممل (إ.ب.أ)
مورينيو اعترف أن دور المجموعات في النسخة الحالية ممل (إ.ب.أ)
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مورينيو في تصريح جدلي: أتمنى خروج لاعبي الريال من المونديال!

مورينيو اعترف أن دور المجموعات في النسخة الحالية ممل (إ.ب.أ)
مورينيو اعترف أن دور المجموعات في النسخة الحالية ممل (إ.ب.أ)

أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجدل مجدداً، بتصريح عبّر من خلاله عن أمنياته بخروج لاعبي ريال مدريد من بطولة كأس العالم 2026 «في أقرب وقت ممكن!».

وفي مقابلة مع بودكاست «بيست مود أون»، قال مورينيو إن المنتخب البرتغالي يعدّ من أبرز المرشحين للتتويج، إلى جانب إنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، والأرجنتين، والبرازيل، واصفاً البرتغال بأنها «فريق مذهل».

وتحدث مورينيو عن المنتخب الإنجليزي، مؤكداً أنه يؤمن بحظوظه منذ سنوات، وقال: «دائماً أقول إن إنجلترا قادرة على الفوز بكأس العالم. رأينا جيلاً رائعاً ضم فرنك لامبارد، وستيفن جيرارد، وجون تيري، وديفيد بيكهام، والجيل الحالي قوي جداً أيضاً، لكنهم يتوقفون دائماً عند تفاصيل صغيرة مثل ركلات الترجيح».

وأضاف أن الضغوط الإعلامية والجماهيرية الكبيرة في إنجلترا تؤثر في أداء اللاعبين، موضحاً أن المنتخب الإنجليزي امتلك دائماً مدربين جيدين، لكن حجم المسؤولية والتوقعات يمنع اللاعبين من اللعب بحرية، معتبراً أن لاعبين شباباً مثل جود بيلينغهام قد يغيّرون هذا الواقع.

لكن أكثر تصريحاته إثارة جاء عندما سُئل عن البطولة الحالية، فأجاب: «هل تريدون الحقيقة؟ أتمنى أن يخسر لاعبو ريال مدريد ويذهبوا في إجازاتهم، لأنني أريدهم أن يعودوا إلى فترة الإعداد للموسم الجديد».

وأوضح أن أولويته هي استعادة اللاعبين الدوليين بأسرع وقت ممكن، حتى يبدأ التحضيرات للموسم الجديد بكامل عناصر الفريق.

ويضم ريال مدريد عدداً من أبرز نجوم المنتخبات؛ مثل كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، ويرى مورينيو أن وصولهم إلى الأدوار النهائية سيؤخر عودتهم إلى النادي وسيجعلهم أكثر إرهاقاً، وهو ما قد يؤثر على استعدادات الفريق للموسم الجديد.

المدرب البرتغالي رشح منتخب بلاده للقب (أ.ب)

وخلال المقابلة، استعاد مورينيو بعض محطات مسيرته التدريبية، رافضاً وصف إنجازاته بأنها معجزات، وقال: «الناس يقولون إن ذلك كان معجزة من مورينيو، لكنه لم يكن كذلك. لم أفعل شيئاً. اللاعب هو من فعلها بنفسه. كان يريد الفوز على برشلونة، وإقصاء برشلونة، والفوز بدوري أبطال أوروبا بأي ثمن».

وأضاف: «أنا لا أصنع المعجزات، لكنني أستطيع تطوير اللاعبين القابلين للتطور، والذين يريدون أن يتحسنوا».

كما تحدث عن طريقته في التعامل مع الانتصارات والهزائم، قائلاً: «عندما أفوز، لا أملك الوقت للذهاب إلى الجنة؛ وعندما أخسر، لا أملك الوقت للذهاب إلى الجحيم».

وأشار إلى أنه بعد 10 دقائق فقط من نهاية أي مباراة يكون قد تجاوز النتيجة، وبدأ التفكير في التحدي التالي.

وكشف مورينيو أن تدريب أحد المنتخبات الوطنية لا يزال أحد أحلامه المستقبلية، وقال: «عندما أشاهد المشاعر التي تصاحب كأس العالم، وحتى بطولة أوروبا، أشعر بأن هذا شيء أود القيام به. سأفعله يوماً ما».

ورغم ذلك، اعترف بأنه لا يستمتع كثيراً بمرحلة المجموعات، قائلاً: «بعد 10 دقائق أفقد تركيزي. لا يمكن أن تنتهي مباريات كأس العالم بنتائج مثل 7 - 1 أو 5 - 1. هذه بطولة كأس العالم».

وأوضح أنه سيبدأ بمتابعة البطولة باهتمام أكبر مع انطلاق الأدوار الإقصائية، حيث يرى أن المنافسة الحقيقية تبدأ من تلك المرحلة.

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