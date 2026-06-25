تشواميني: عازمون على تحقيق إنجاز لجعل ديشان فخوراً بنا

أكد لاعب خط الوسط أوريليان تشواميني أن فرنسا عازمة على تحقيق إنجاز يجعل المدرب ديدييه ديشان الغائب يشعر بالفخر، وذلك بتصدر المجموعة الأولى في كأس العالم.

وسيغيب ديشان عن مباراة الجمعة ضد النرويج في فوكسبورو بعد عودته إلى بلاده إثر وفاة والدته.

ويتساوى المنتخبان الفرنسي والنرويج برصيد ست نقاط، وقد ضمنا بالفعل التأهل إلى الأدوار الإقصائية بفضل فوزيهما على السنغال والعراق على الترتيب.

وقال تشواميني، لاعب ريال مدريد، في مؤتمر صحافي، الخميس: «بالنيابة عن المنتخب الفرنسي بأكمله، وعن أسرة المنتخب الفرنسي، نتقدم بأحر التعازي إلى المدرب وجهازه».

وأضاف: «إنه وقت عصيب على الجميع. حاولنا التعامل مع الأمور بشكل طبيعي، لكن لدينا مهمة، ونريد أن نجعله فخوراً بنا».

تلقى ديشان نبأ وفاة والدته، صباح الثلاثاء، ومن المقرر إقامة جنازتها في نفس يوم المباراة.

وسيتولى المدرب المساعد جاي ستيفان قيادة الفريق في المباراة على ملعب جيليت.

وتابع تشواميني: «عندما رحل المدرب، كلفنا بمهمة، سواء للجهاز الفني أو اللاعبين».

وأضاف: «سيكون جاي على نفس نهج ما يطلبه المدرب. وسنواصل احترام مبادئنا في اللعب».

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «جاي شخص منفتح للغاية ويحب اللعب كثيراً. نحن على ثقة بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز».