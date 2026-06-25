كأس العالم 2026: تغييرات على تشكيلة كوت ديفوار أمام كوراساو

أجرت كوت ديفوار أربعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام ألمانيا، استعداداً لمباراة كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس ضد كوراساو، التي اعتمدت نفس التشكيلة التي حصدت نقطة من الإكوادور في مطلع الأسبوع.
واستمر مدرب كوراساو ديك أدفوكات في الاعتماد على نفس التشكيلة 5-4-1 مع يورخن لوكاديا كمهاجم وحيد في مباراة المجموعة الخامسة.
كما استبعدت كوت ديفوار ثلاثة مدافعين من التشكيلة التي خسرت أمام ألمانيا، واحتفظت فقط بأوديلون كوسونو، بينما تم استبعاد إيمانويل أجبادو، وجيسلان كونان، وويلفريد سينغو.
ودخل عثمان ديوماندي وجيلا دوي، وكريستوفر أوبيري في خط الدفاع الرباعي.
وخرج كريست أولاي من خط وسط كوت ديفوار لإفساح المجال أمام نيكولاس بيبي للانضمام إلى خط الهجوم ليلعب بجوار أنجي-يوان بوني.