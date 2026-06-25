الصربي زاركو لازيتيتش مدرباً للتعاون لموسم واحد

أعلن نادي التعاون، المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدرب الصربي زاركو لازيتيتش في عقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حسب ما جاء في إعلان النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، ليغلق النادي ملف مدربي أميركا الجنوبية الذي اعتمد عليه خلال الموسمين الماضيين، ويعود للقارة الأوروبية.

وبدأ زاركو لازيتيتش مسيرته في عالم التدريب بعد اعتزاله اللعب مباشرة، حيث استهل مشواره المهني في قطاعات الفئات السنية وتحديداً مساعد مدرب في نادي بارتيزان بلغراد الصربي، بالإضافة إلى إشرافه على نادي تيليوبتيك الصربي.

ومن هناك، صقل موهبته التكتيكية واكتسب الخبرات الأولية في التعامل مع الضغوطات الجماهيرية والإعلامية، مما مهد له الطريق سريعاً لتولي زمام القيادة الفنية مدرباً أول لعدد من الأندية المحلية في صربيا مثل نادي ميتالاع ونادي تي إس سي باكا توبولا، حيث نجح في وضع بصمة تدريبية واضحة تعتمد على التنظيم الدفاعي والتحول الهجومي الفعال.

وخلال هذه الرحلة الطويلة، قاد فرقه لتحقيق 124 انتصاراً وتعادل في 58 مواجهة، واكتسب سمعة ممتازة كأحد أبرز العقول التدريبية الصاعدة في منطقة البلقان، مما جعله محط أنظار الأندية التي تبحث عن التطوير الفني والاستقرار التكتيكي، وتتجلى أبرز إنجازات المدرب الصربي في نيله جائزة أفضل مدرب في صربيا لموسم 2023 - 2024 بعد قيادته التاريخية لنادي تي إس سي باكا توبولا لوصافة الدوري الصربي الممتاز.

كما تميزت مسيرته بتقديم أسلوب هجومي لافت، حيث سجلت الأندية التي دربها 461 هدفاً واستقبلت شباكها 377 هدفاً، وتعرض للخسارة في 83 مباراة فقط، وكانت آخر محطة تدريبية للسيد زاركو لازيتيتش قبل قدومه إلى الملاعب السعودية مليئة بالذهب، حيث قاد فريق مكابي تل أبيب لتحقيق ثنائية بارزة بالتتويج بلقب بطل الدوري لموسم 2024 - 2025 وبطل كأس السوبر في الموسم نفسه.