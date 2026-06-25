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الرياضة رياضة عالمية

آرسنال يضم هينكابي بصفة نهائية من ليفركوزن

بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
  • «الشرق الأوسط»
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  • «الشرق الأوسط»
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آرسنال يضم هينكابي بصفة نهائية من ليفركوزن

بييرو هينكابي (نادي آرسنال)
بييرو هينكابي (نادي آرسنال)

أعلن آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تفعيل بند الشراء في عقد المدافع بييرو هينكابي، الذي انضم للنادي على سبيل الإعارة قادماً من باير ليفركوزن الألماني الموسم الماضي.

ذكرت تقارير إعلامية أن آرسنال دفع 34.5 مليون جنيه إسترليني (45.5 مليون دولار) إلى جانب مبالغ إضافية للتعاقد مع اللاعب الدولي الإكوادوري (24 عاماً) بموجب عقد مدته خمس سنوات.

هينكابي، الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في كأس العالم، خاض 25 مباراة في الدوري الموسم الماضي، إذ توج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

لعب دوراً بارزاً في مسيرة ليفركوزن في دوري الدرجة الأولى الألماني موسم 2023-2024، عندما فاز الفريق باللقب دون أي هزيمة.

من المتوقع أن يشارك هينكابي، الذي لعب أساسياً في أول مباراتين للإكوادور ضمن المجموعة الخامسة بكأس العالم، في المباراة أمام ألمانيا في وقت لاحق من اليوم الخميس.

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مونديال 2026: فالفيردي يأمل في تعويض إحباطه مع ريال مدريد أمام إسبانيا

فيديريكو فالفيردي (أ.ف.ب)
فيديريكو فالفيردي (أ.ف.ب)
  • غوادالاخارا : «الشرق الأوسط»
TT
  • غوادالاخارا : «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: فالفيردي يأمل في تعويض إحباطه مع ريال مدريد أمام إسبانيا

فيديريكو فالفيردي (أ.ف.ب)
فيديريكو فالفيردي (أ.ف.ب)

بعد خروجه من موسم محبط خالي الوفاض من دون ألقاب مع ريال مدريد، تراود فيديريكو فالفيردي المشاعر نفسها في كأس العالم حتى الآن مع منتخب الأوروغواي الذي يقدم أداء مخيباً للآمال، ويجب عليه تجنب الهزيمة أمام إسبانيا الجمعة في غوادالاخارا، وإلا فإنه يخاطر بالخروج من البطولة.

لم يُخفِ قائد منتخب «سيليستي» خيبة أمله في ميامي الأحد بعد التعادل مع الرأس الأخضر 2-2، وقد زادت هذه النكسة الأخيرة من «الإحباط» و«الغضب» اللذين شعر بهما لاعب خط وسط ريال مدريد عقب الأداء المخيب للآمال الذي قدمه رفاقه في التعادل أمام السعودية 1-1 افتتاحاً.

يأمل منتخب الأوروغواي، بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، أن يكون نجمه فالفيردي -صاحب القدرات البدنية، والتسديدات القوية بعيدة المدى- على الموعد.

رغم ذلك، لم يوفق ابن الـ27 عاماً -الذي خاض 75 مباراة دولية، وسجل 9 أهداف، ويخوض نهائيات كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة 2022 في قطر- في تحقيق أي نجاح يُذكر، وذلك بسبب محاولاته النادرة على مرمى المنافسين.

واعتبر أداء فالفيردي في كأس العالم استمراراً لموسم يُريد نسيانه مع ريال مدريد على كل الأصعدة، إذ إضافة إلى عدم فوزه بأي لقب، عمد النادي الملكي إلى تغيير المدرب في يناير (كانون الثاني)، كما دخل بمشاجرة في مايو (أيار) مع زميله الفرنسي أوريليان تشواميني أسفرت عن إصابته في رأسه، ما تسبب في غيابه عن نهاية الموسم.

فاز فالفيردي المكنّى «باخاريتو» (العصفور الصغير) بلقبَين في دوري أبطال أوروبا مع ريال (2022 و2024)، واستهل الموسم الماضي بمستوى جيد، ما سمح له بحمل شارة القيادة عدة مرات في غياب داني كارفاخال.

وجوده في ريال مدريد لفترة 8 مواسم، وتعدد الأدوار التي أنيطت به داخل المستطيل الأخضر جعلاه أحد أكثر اللاعبين خبرة، فلعب دوراً محورياً في خطط المدرب السابق شابي ألونسو.

وفي غياب الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد وكارفاخال، نقل ألونسو لاعب الوسط إلى مركز الظهير الأيمن.

لم يُرضِ هذا المركز فالفيردي، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما لدرجة أن بعض المراقبين اعتبروه أحد أسباب رحيل مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق في يناير.

مع عودة ألكسندر-أرنولد، أظهر فالفيردي مرة أخرى أفضل ما لديه، فسجل ثلاثية (هاتريك) في الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا.

أثنى عليه ألفارو أربليوا المدرب المؤقت الذي حلّ بدلاً من ألونسو، قائلاً: «لا يهم أين تضعه. إنه خوانيتو القرن الحادي والعشرين. كل ما يحلم به لاعب ريال مدريد هو أن يكون فيدي فالفيردي»، مشبهاً إياه بأسطورة النادي الملكي في حقبتي السبعينات، والثمانينات.

لكن لسوء الحظ، خروج ريال على يد بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي للمسابقة القارية الأم أنهى تألق فالفيردي.

كان الأوروغوياني يأمل في أن يعوّض خيباته مع منتخب بلاده، لكن بدلاً من ذلك، يواجه مع رفاقه موقفاً لا بديل فيه عن الفوز على إسبانيا، بطلة أوروبا.

رافق وصول «لا روخا» إلى العرس الكروي حالة فريدة من نوعها، حيث لم يتم استدعاء أي لاعب من صفوف ريال، ولولا توقيع مارك كوكوريا مع النادي الملكي الأسبوع الماضي لكان صانع الألعاب الأوروغوياني هو الممثل الوحيد «للبيت الأبيض» على أرض الملعب.

صحح انتقال المدافع الإسباني من تشيلسي الإنجليزي إلى عملاق مدريد خللاً، حيث لم تتضمن قائمة الـ26 لاعباً لمنتخب «لا روخا» أي لاعب من ريال مدريد في كأس العالم 2026، وذلك للمرة الأولى.

مع ذلك، لن يتمكن صانع الألعاب من الاعتماد على كوكوريا، زميله الجديد في النادي، لضمان التعادل على الأقل، وبالتالي تعزيز آماله في الوصول إلى دور الـ32.

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تير شتيغن يقترب من الانضمام إلى أياكس على سبيل الإعارة

مارك أندريه تير شتيغن (د.ب.أ)
مارك أندريه تير شتيغن (د.ب.أ)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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تير شتيغن يقترب من الانضمام إلى أياكس على سبيل الإعارة

مارك أندريه تير شتيغن (د.ب.أ)
مارك أندريه تير شتيغن (د.ب.أ)

ذكرت صحيفة «آس» الرياضية الإسبانية، اليوم (الخميس)، أن حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن بات قريباً من الانضمام إلى أياكس أمستردام على سبيل الإعارة لمدة عام واحد من برشلونة.

ولم تعد لتير شتيغن (34 عاماً)، الذي غاب عن كأس العالم بسبب سلسلة من الإصابات، أي فرصة في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة بطل إسبانيا.

وانضم تير شتيغن إلى جيرونا، الذي هبط لاحقاً إلى الدرجة الأدنى، على سبيل الإعارة من برشلونة في يناير (كانون الثاني) الماضي لاكتساب فرصة المشاركة اللازمة قبل كأس العالم، لكن إصابة في أوتار الركبة أنهت آماله.

ويرتبط الحارس، الذي خاض 44 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، بعقد مع برشلونة حتى عام 2028.

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روسيا قد تعود لمنافسات «فيفا» في كأس العالم تحت 15 عاماً

ذلك قد يتيح لفريق روسي المشاركة في إحدى فعالياته للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا (رويترز)
ذلك قد يتيح لفريق روسي المشاركة في إحدى فعالياته للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

روسيا قد تعود لمنافسات «فيفا» في كأس العالم تحت 15 عاماً

ذلك قد يتيح لفريق روسي المشاركة في إحدى فعالياته للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا (رويترز)
ذلك قد يتيح لفريق روسي المشاركة في إحدى فعالياته للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا (رويترز)

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن النسخة الأولى من كأس العالم تحت 15 عاماً والمهرجان المصاحب لها، المقررة إقامتهما في أذربيجان في أكتوبر (تشرين الأول)، مفتوحان أمام جميع الاتحادات الأعضاء، ما قد يتيح لفريق روسي المشاركة في إحدى فعالياته للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وكان الفيفا فرض حظراً على مشاركة روسيا في المنافسات الدولية لكرة القدم في فبراير (شباط) 2022 عقب غزوها لأوكرانيا، لكنه رفع هذا الحظر عن منتخبات الشبان والفتيات تحت 17 عاماً في العام التالي.

ومع ذلك، ظلت الفرق الروسية غائبة عن بطولات تحت 17 عاماً التي ينظمها الفيفا والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، إذ تواصل عدة دول أوروبية، بما في ذلك أوكرانيا وإنجلترا، مقاطعة روسيا بسبب حربها المستمرة مع جارتها.

وقال الفيفا الأربعاء بشأن كأس العالم ومهرجان تحت 15 عاماً: «ستكون النسخة الأولى مفتوحة لفرق الأولاد من جميع الاتحادات الأعضاء في الفيفا، أما النسخة الثانية في عام 2027 فستقتصر على فرق الفتيات فقط».

وأضاف: «ابتداء من عام 2028 فصاعداً، ستدعى جميع الاتحادات الأعضاء للمشاركة بفرقها للفتيان والفتيات تحت 15 عاماً في مسابقتين منفصلتين».

وتنطلق فعاليات بطولة تحت 15 عاماً في 22 أكتوبر وتختتم بعد تسعة أيام.

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