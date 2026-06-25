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الرياضة رياضة عالمية

البطة التي سرقت الأضواء في كأس العالم... ومنعها «فيفا» من دخول المدرجات

البطة «ميرلين» خلال مقابلة في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
البطة «ميرلين» خلال مقابلة في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

البطة التي سرقت الأضواء في كأس العالم... ومنعها «فيفا» من دخول المدرجات

البطة «ميرلين» خلال مقابلة في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
البطة «ميرلين» خلال مقابلة في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

لم يعد الحديث في المكسيك يقتصر على نجوم المنتخب، بل امتد إلى بطة بيضاء تزن 2.5 كيلوغرام وتحمل اسم «ميرلين»، في إشارة إلى الساحر الشهير. وخلال أيام قليلة، تحولت إلى واحدة من أبرز ظواهر كأس العالم 2026. حتى باتت التميمة غير الرسمية للبطولة في المكسيك، وأصبحت حديث الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن ميرلين كانت حتى قبل أسبوعين ترافق مالكتها، كارلا إيفيت غوميز، يومياً إلى عملها؛ حيث كانت تبيع زجاجات المياه والمشروبات الغازية بالقرب من قصر الفنون الجميلة في مكسيكو سيتي. لكن كل شيء تغير بعدما نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو للبطة وهي تمشي في الشارع مرتدية جوارب وقميص المنتخب المكسيكي، عقب فوز المكسيك على جنوب أفريقيا (2 - 0)، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، لينتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت كارلا إن الشهرة لم تكن هدفها إطلاقاً، موضحة أن ميرلين ترافقها دائماً إلى العمل، وأن أحد أصدقائها يصنع ملابس للحيوانات، فأرادت فقط أن ترى كيف سيبدو قميص المنتخب المكسيكي عليها. وأضافت أن ما حدث بعد ذلك كان «تأثيراً هائلاً يفوق الخيال».

وسرعان ما تحولت «ميرلين» إلى ظاهرة على الإنترنت، وظهرت في آلاف الصور الساخرة، وتناقلت قصتها وسائل إعلام عالمية، لتصبح التميمة غير الرسمية للمونديال، متقدمة في شعبيتها على التميمة الرسمية «زايو» النمر. كما منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لقب «السفيرة الرسمية» للعاصمة مكسيكو سيتي، وظهرت على منصة منطقة المشجعين في ساحة زوكالو خلال استراحة مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية.

ووصلت شهرة «ميرلين» إلى أعلى المستويات، بعدما استقبلتها رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في مؤتمرها الصحافي الصباحي، ووضعت لها وشاحاً تكريماً للعائلة، ووصفتها بأنها تمثل روح المكسيك. وقالت كارلا، وهي أم عزباء لطفلين، إن تلك اللحظة كانت استثنائية، وجعلتها تدرك حجم ما تعيشه العائلة.

كارلوس يحمل البطة «ميرلين» إلى جانب عائلته والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

أما ابنها كريستيان، البالغ من العمر 14 عاماً، المشجع لكريستيانو رونالدو ونادي كلوب أميركا، فلا يفارق «ميرلين» أبداً. وكشفت والدته أن البطة كانت هدية تلقاها بعد دخول ابنها في حالة اكتئاب، إثر نفوق بطته السابقة «وافل»، وأن «ميرلين» ساعدته تدريجياً على تجاوز حزنه.

وتصف كارلا «ميرلين» بأنها تشبه ابنها الثالث، وقد اشترت لها أكثر من عشرين قميصاً مختلفاً، معتبرة أن ما يحدث اليوم يشبه الظاهرة التي صنعها الأخطبوط بول في كأس العالم 2010، وأضافت: «إنها بطة نبيلة جداً، تحب المشي ومشاهدة الأفلام وأكل تاكو الكارنيتاس، أيام الأحد، كما تحب لعب كرة القدم. لديها هالة خاصة، تكاد تكون سحرية، وتجلب الحظ. في الماضي كانت تخاف من التجمعات. أما اليوم فأصبحت تحب لفت الأنظار. نعم، هي مغرورة أحياناً، وقد تكون مزعجة، وربما لأنها تحتاج إلى صديقة. يمكن للناس أن يعتبروني مجنونة، لكن (ميرلين) مثل الملاك الذي أنار حياتنا».

ومع ازدياد شهرتها، بدأت تنتشر في الأسواق دمى وأكواب وسلاسل مفاتيح وحتى حلويات تحمل صورتها بشكل غير رسمي، ما دفع العائلة إلى تسجيل اسمها وصورتها لدى معهد الملكية الفكرية لحماية حقوقها التجارية، بينما لا يزال حلم كريستيان أن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً، وأن يكتب على قميصه لقب «باتو» (بطة بالإسبانية).

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن رحلة «ميرلين» شهدت مفارقة لافتة بعدما مُنعت من حضور مباراة المكسيك أمام التشيك، رغم الحملة التي أطلقتها الجماهير للسماح لها بدخول المدرجات إلى جانب عائلتها.

وأوضح التقرير أن «فيفا» سمحت لـ«ميرلين» بدخول محيط ملعب أزتيكا فقط لتصوير فقرة تلفزيونية مع شبكة «تيليفيسا»؛ حيث وصلت داخل صندوق مخصص لنقل الحيوانات برفقة مالكتها، كارلا غوميز، وابنها كريستيان، بينما احتشد المشجعون لالتقاط الصور معها.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض السماح لها بدخول المدرجات، لأن لوائحه تمنع دخول الحيوانات إلى الملاعب حفاظاً على سلامتها. وأكد متحدث باسم «فيفا» أن «ميرلين» سُمح لها بدخول المنطقة الخارجية للملعب فقط، من دون السماح لها بحضور المباراة.

وقالت كارلا غوميز لوكالة «أسوشييتد برس»: «الأيام الماضية كانت جنونية، ولن نتوقف أبداً عن الامتنان لما عشناه. الجميع مندهش حقاً من (ميرلين)». وأضاف التقرير، بروح ساخرة، أن «ميرلين» لم تُصدر حتى الآن أي تعليق على سياسة «فيفا» الخاصة بالبط.

ورغم غيابها عن المدرجات، أكدت كارلا أنها ما زالت تؤمن بأن «ميرلين» تميمة حظ للمنتخب المكسيكي، وقالت: «أنا واثقة من أن المنتخب المكسيكي سيفوز مجدداً بوجودها، حتى وإن لم تكن داخل الملعب».

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نيمار يذرف الدموع في غرفة الملابس بعد عودته إلى اللعب مع البرازيل

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

نيمار يذرف الدموع في غرفة الملابس بعد عودته إلى اللعب مع البرازيل

نيمار (أ.ف.ب)
نيمار (أ.ف.ب)

قال نيمار إنه توجه إلى غرفة الملابس وذرف بعض الدموع وهو بمفرده عقب عودته إلى اللعب مع منتخب البرازيل بعد غياب دام 981 يوماً، إذ شارك في الشوط الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-صفر على اسكوتلندا في كأس العالم لكرة القدم أمس الأربعاء في ميامي.

وكانت آخر مرة شارك فيها اللاعب (34 عاماً) مع منتخب البرازيل في عام 2023.

وتعرض لإصابة خطيرة في الركبة في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام وواجه صعوبات في الحفاظ على مستواه منذ حينها.

وكانت مشاركته في تشكيلة البرازيل لكأس العالم محل شك في البداية.

ثم تعرض لإصابة في ربلة الساق الشهر الماضي مما أدى إلى استبعاده من أول مباراتين للبرازيل في البطولة. لكنه عاد مؤخراً إلى الملاعب الدولية في مباراة الفريق أمام اسكوتلندا وسط هتافات الجماهير باسمه.

وقال نيمار للصحافيين بعد أن احتلت البرازيل صدارة المجموعة الثالثة: «ذهبت إلى غرفة الملابس بمفردي وذرفت بعض الدموع».

وأضاف: «إنه ارتياح كبير أن أعيش كل هذا من جديد. إنها لحظة امتنان. أشكر الله على أني تمكنت من عيش هذا مرة أخرى».

وشارك نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي برصيد 79 هدفاً، حتى الآن في أربع بطولات كأس العالم وسجل ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في البطولات منذ عام 2014.

وقال: «كنت غائباً لفترة طويلة لذا أصبح الفريق مختلفاً الآن، وأنا أنظر إليه بنظرة جديدة».

وتابع: «لكني سعيد جداً لأني تمكنت من العودة واللعب في كأس العالم والدفاع عن المنتخب البرازيلي بعد كل هذه السنوات».

وستواجه البرازيل الفريق الذي سيحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة في مباراة الدور المقبل التي ستقام في هيوستن يوم الاثنين.

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الرياضة رياضة عالمية

حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي الجديد

أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)
أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
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حلبة كورنيش جدة تستضيف للمرة الأولى افتتاح موسم فورمولا إي الجديد

أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)
أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027 (الشرق الأوسط)

أعلنت بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، والاتحاد الدولي للسيارات، الروزنامة المبدئية لموسم 2026-2027، بعد اعتمادها من المجلس العالمي لرياضة المحركات التابع للاتحاد الدولي للسيارات، التي تشهد أكبر روزنامة في تاريخ البطولة بإقامة 21 سباقاً في 13 مدينة حول العالم.

وتتضمن الروزنامة محطات جديدة، من بينها حلبة الأميركتين في مدينة أوستن الأميركية، وحلبة زاندفورت في هولندا، إلى جانب انتقال سباق الجائزة الكبرى الكهربائية في لندن إلى موطنه الجديد على حلبة براندز هاتش الشهيرة في المملكة المتحدة.

وتعود البطولة إلى الشرق الأوسط، ولكن عبر محطة غير مسبوقة، إذ تنطلق للمرة الأولى من حلبة كورنيش جدة، التي تستضيف الجولتين الأولى والثانية من الموسم الجديد، لتقدم سباقين ليليين في بلد ارتبط بعلاقة وثيقة مع البطولة منذ انطلاقها في المملكة.

تعكس استضافة جدة لافتتاح الموسم الدور المتنامي للمملكة في رسم مستقبل رياضة المحركات الكهربائية (الشرق الأوسط)

وتعكس استضافة جدة لافتتاح الموسم الدور المتنامي للمملكة في رسم مستقبل رياضة المحركات الكهربائية.

وبإطلالتها على ساحل البحر الأحمر، وما تتميز به من منعطفات عالية السرعة وأجواء جماهيرية مميزة، تستعد الحلبة لاحتضان منافسات جديدة وبداية استثنائية للموسم تحت الأضواء.

ورحب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ورئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية بعودة بطولة العالم إيه بي بي للفورمولا إي، إلى حلبة كورنيش جدة، التي ستستضيف الجولتين الافتتاحيتين للموسم للمرة الأولى.

ومنذ ظهورها الأول في السعودية، أصبحت فورمولا إي جزءاً مهماً من مسيرة رياضة المحركات في المملكة، حيث تجمع بين الابتكار والاستدامة والسباقات العالمية.

ويشهد هذا الموسم أيضاً فصلاً جديداً ومشوقاً مع تقديم سيارة الجيل الرابع الجديدة كلياً، التي تمثل الخطوة التالية في سباقات السيارات الكهربائية، وتعكس بوضوح سرعة تطور هذه الرياضة على مستوى الأداء والتقنية.

وأضاف: «تواصل السعودية نموها بوصفها وجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية الدولية، إذ تستقبل أبرز البطولات العالمية، بما يعكس طموح المملكة وقدراتها وشغفها بالرياضة».

وتبقى فورمولا إي جزءاً رئيسياً من هذه المسيرة، ونتطلع إلى الترحيب مجدداً بالفرق والسائقين والجماهير في جدة لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة على حلبة كورنيش جدة.

تتضمن الروزنامة محطات جديدة من بينها حلبة الأميركتين في مدينة أوستن الأميركية (الشرق الأوسط)

وقال كارلو بوتاجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سي بي إكس»: «إن استضافة الجولة الافتتاحية من موسم فورمولا إي في جدة تمثل لحظة فخر بالنسبة لنا، فهذا الحدث لا يرحب بعودة بطولة العالم الرائدة في سباقات السيارات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية فحسب، بل يشهد أيضاً الظهور التنافسي الأول لسيارة الجيل الرابع الجديدة والمبتكرة.

وفي «سي بي إكس» نركز على تقديم تجارب رياضية عالمية المستوى ترتبط بالجماهير، وتبرز الابتكار، وتترك أثراً مستداماً. ونتطلع إلى الترحيب بالفرق والشركاء والجماهير من مختلف أنحاء العالم في جدة، في بداية لا تُنسى لموسم جديد وجيل جديد من السباقات.

وقال ألبرتو لونغو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا إي: «بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الماضية، يسعدنا العودة إلى جدة وإقامة عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لموسم 2026-2027 في المملكة، حيث توفر حلبة كورنيش جدة سباقات شوارع عالية السرعة لا تضاهى، ولا شك لدي في أنها ستقدم افتتاحية مشوقة للموسم مع الظهور التنافسي الأول لكل من سيارات الجيل الرابع ونظام السباق المفتوح الجديد».

تعود البطولة إلى الشرق الأوسط إذ تنطلق للمرة الأولى من حلبة كورنيش جدة (الشرق الأوسط)

روزنامة قياسية تضم 21 سباقاً

ينطلق أكبر موسم في تاريخ سلسلة سباقات السيارات الكهربائية أحادية المقعد من المملكة العربية السعودية، عبر سباقين ليليين على حلبة كورنيش جدة يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

بعد ذلك تتجه البطولة إلى الأميركتين، حيث يقام سباق مكسيكو سيتي يوم 16 يناير (كانون الثاني) 2027، يليه السباق الجديد في حلبة الأميركتين بمدينة أوستن يوم 6 فبراير (شباط) 2027، ثم سباق ميامي على الحلبة الدولية في استاد هارد روك يوم 20 فبراير 2027، قبل أن تختتم جولات الأميركتين بسباق ساو باولو يوم 13 مارس (آذار) 2027.

وتنتقل البطولة بعد ذلك إلى آسيا لإقامة سباق سانيا على حلبة هايتانغ باي الصينية يوم 17 أبريل (نيسان) 2027، قبل التوجه إلى موسم أوروبي موسع يتضمن سلسلة من الجولات المزدوجة تبدأ في برلين على حلبة مطار تمبلهوف يومي 8 و9 مايو (أيار)، ثم موناكو يومي 15 و16 مايو، ثم لندن على حلبة براندز هاتش يومي 29 و30 مايو.

وتتواصل الجولات الأوروبية مع الجولة المزدوجة في زاندفورت الهولندية يومي 18 و19 يونيو (حزيران)، قبل إقامة سباق مدريد يومي 26 و27 يونيو.

ويختتم الموسم بجولة مزدوجة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تستضيف شنغهاي السباقين يومي 10 و11 يوليو (تموز)، قبل إسدال الستار على الموسم في طوكيو يومي 24 و25 يوليو 2027، ليختتم أول موسم في حقبة الجيل الرابع. نظام جديد وديناميكي للسباقات يشهد موسم 2026-2027، بالتزامن مع انطلاق حقبة الجيل الرابع، تطبيق نظام جديد للجولات المزدوجة، يجمع بين سباق الجائزة الكبرى الكهربائية التقليدي وسباق جديد أقصر يحمل اسم السباق المفتوح.

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الرياضة رياضة عالمية

انهيار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد

انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)
انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)
  • استوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT
  • استوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT

انهيار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد

انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)
انهار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد (أ.ب)

انهار مدرج في ملعب التدريب الخاص بمنتخب السويد المشارك في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سقط المدرج في ملعب «فريسكو» بالقرب من دالاس على منطقة تضم منصة إعلامية مؤقتة، لكن دون إصابة أحد بأذى، في ظل عدم إقامة حصة تدريبية في ذلك الوقت.

وقال المدير العام لمنتخب السويد، ستيفان بيترسون، لصحيفة «أفتونبلادت»: «كانوا يريدون هدم شيء ما، لكن يبدو أنه سقط في الاتجاه الخاطئ».

وأضاف: «لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى، لقد فجروا شيئاً ما بشكل خاطئ».

ولاحظ لاعبو منتخب السويد أثار انهيار المدرج أثناء وصولهم لخوض حصة تدريبية يوم الأربعاء، لكن المدير الفني للفريق جراهام بوتر، أكد أن ما حدث لم يؤثر على استعداد السويد لمواجهة اليابان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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