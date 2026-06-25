المونديال: تحت شعار «لنرسخ جذورنا»... الكوريون في أميركا يحتفلون بالوطن

حوّل مئات الأميركيين من أصل كوري متنزه ليبرتي بارك في حي كوريا تاون بمدينة لوس أنجليس إلى قطعة من وطنهم الأم اليوم الخميس، إذ كانوا يرتدون جميعاً تقريباً ملابس باللون الأحمر، ويتوشحون بأعلام كوريا الجنوبية، ويرددون الهتافات والأغاني ويرقصون تحت شعار بسيط وهو «لنرسخ جذورنا».

وزينت هذه العبارة الأعلام وأكشاك الطعام والسلع في جميع أنحاء المتنزه، مجسدةً روح حفل لمشاهدة مباراة في كأس العالم أصبحت تتجاوز بكثير مجرد نتيجة مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة في دور المجموعات أمام جنوب أفريقيا.

ردود أفعال مشجعي كوريا الجنوبية في سيول إنترناشونال بارك بحي كوريا تاون بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

وبينما كانت المباراة تلعب على بُعد أكثر من 2250 كيلومتراً في مونتيري بالمكسيك، بدا متنزه ليبرتي بارك لوهلة أقرب بكثير إلى سيول منه إلى جنوب كاليفورنيا.

واصطفت العائلات للحصول على الأطعمة الكورية الشعبية والرسم على الوجوه قبل انطلاق المباراة، في حين اعتلى فنانون المسرح. وعزف قارعو الطبول بإيقاع متناغم تماماً مع حركات المشجعات، بينما أطلق المشجعون هتافات ترددت أصداؤها في أرجاء المكان.

وحتى عندما استقبلت كوريا الجنوبية هدفاً في الشوط الثاني في طريقها للهزيمة 1 - صفر، لم تتبدل الأجواء الصاخبة إلا قليلاً.

وخلال استراحة الترطيب، أسرعت المشجعات بالعودة إلى المسرح وقادت الحضور في رقصات حيوية على أنغام أغنية «جانجنام ستايل» للمغني ساي، وموسيقى من فيلم الرسوم المتحركة الشهير «فرقة البوب الكورية... صائدات الشياطين»، وهو ما سرعان أن حوّل خيبة الأمل إلى احتفال.

وبالنسبة للكثيرين ممن تجمعوا في كوريا تاون، لم يكن هذا اليوم يرتبط بكرة القدم بقدر ما كان يتعلق بتأكيد الروابط بإرث يقع على بعد آلاف الأميال.

قالت إيرين تشوي التي ولدت في لوس أنجليس، وتدير والدتها مدرسة باليه في الحي الكوري بالمدينة: «أحب كوريا. أحب تمثيل تراثي».

حوّل مئات الأميركيين من أصل كوري متنزه ليبرتي بارك في حي كوريا تاون بمدينة لوس أنجليس إلى قطعة من وطنهم الأم (أ.ف.ب)

وأضافت: «أتمنى لو كنت في كوريا وأستطيع عيش هذه التجربة هناك. لم يسبق لي ذلك. لكن هذا يأتي في المرتبة الثانية. فكل حفلة لمشاهدة مباريات كأس العالم في كوريا تاون تكون دائماً ممتعة للغاية. إنها تلم شمل مجتمعنا».

وقال ميتشل لي، وهو يعمل في منظمة غير ربحية في ولاية ماريلاند، وكان يزور لوس أنجليس مع أقاربه لحضور حفل زفاف عائلي، إن حضور التجمع لم يكن موضع شك أبداً.

وأضاف: «كوريا تاون يتمتع بأجواء خاصة، كان علينا أن نأتي».

وأكد لي، الذي ولد ونشأ في الولايات المتحدة، أن كرة القدم لا تزال إحدى أقوى الروابط التي تربط عائلته بجذورها.

وقال: «نحب أن نشجع معاً كأننا مجتمع واحد».

وأقر آخرون بأن ما جذبهم لم تكن الرياضة بحد ذاتها بقدر ما كانت التجربة المشتركة.

وقال دوني وهو ممرض يعيش في لوس أنجليس منذ طفولته: «أنا لست من مشجعي كرة القدم حقاً».

وأضاف: «لكن كأس العالم دائماً ما تثير نوعاً من الفخر الوطني. تكون المشاهدة أكثر متعة عندما يصرخ الجمهور ويستمتع بالمباراة بدلاً من مشاهدتها بمفردي في المنزل».

ورغم أن عدداً من المشجعين كانوا أصغر من أن يتذكروا وصول كوريا الجنوبية إلى قبل نهائي كأس العالم عام 2002 عندما شاركت البلاد في استضافة البطولة مع اليابان، أو لأنهم ولدوا في الولايات المتحدة، فإن التجمع العام قدم شيئاً مختلفاً، وهو فرصة للاحتفال بهوية مشتركة مع غرباء شعروا وكأنهم عائلة واحدة.

وعندما أكدت صفارة النهاية خسارة الفريق وأن كوريا أصبحت تأمل في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب لتكون من أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث، استمر قرع الطبول وظل المشجعون في ليبرتي بارك يتحدثون وهم يرفعون الأعلام الكورية التي ترفرف في الهواء.

وخلال ظهيرة يوم واحد في لوس أنجليس، استمتع الحشد بالمشاعر التي حملها شعار: «لنرسخ جذورنا».