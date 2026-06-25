جنوب أفريقيا تصعق كوريا الجنوبية... وترافق المكسيك إلى دور الـ32

تأهلت جنوب أفريقيا إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الأولى، عندما سجَّل ثابيلو ماسيكو هدفًا في الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز 1 - صفر على كوريا الجنوبية، التي لا تزال قادرةً على التأهل بوصفها واحدة من أفضل الفرق صاحبة المركز الثالث.
وسدَّد ماسيكو الكرة في الزاوية السفلية للمرمى في الدقيقة 63 ليضع جنوب أفريقيا، التي ستواجه كندا، وهي واحدة من 3 دول مستضيفة للبطولة، في لوس أنجليس يوم 28 يونيو (حزيران)، بـ4 نقاط خلف المكسيك المتصدرة للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.
أما كوريا الجنوبية فلديها 3 نقاط.
وكانت جنوب أفريقيا قد فشلت في تجاوز دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث الأولى في كأس العالم في أعوام 1998 و2002 و2010.