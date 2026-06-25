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جنوب أفريقيا تصعق كوريا الجنوبية... وترافق المكسيك إلى دور الـ32

فرحة بهدف الفوز الجنوب أفريقي على كوريا الجنوبية (أ.ب)
فرحة بهدف الفوز الجنوب أفريقي على كوريا الجنوبية (أ.ب)
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT

جنوب أفريقيا تصعق كوريا الجنوبية... وترافق المكسيك إلى دور الـ32

فرحة بهدف الفوز الجنوب أفريقي على كوريا الجنوبية (أ.ب)
فرحة بهدف الفوز الجنوب أفريقي على كوريا الجنوبية (أ.ب)

تأهلت جنوب أفريقيا إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الأولى، عندما سجَّل ثابيلو ماسيكو هدفًا في الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز 1 - صفر على كوريا الجنوبية، التي لا تزال قادرةً على التأهل بوصفها واحدة من أفضل الفرق صاحبة المركز الثالث.

وسدَّد ماسيكو الكرة في الزاوية السفلية للمرمى في الدقيقة 63 ليضع جنوب أفريقيا، التي ستواجه كندا، وهي واحدة من 3 دول مستضيفة للبطولة، في لوس أنجليس يوم 28 يونيو (حزيران)، بـ4 نقاط خلف المكسيك المتصدرة للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

أما كوريا الجنوبية فلديها 3 نقاط.

وكانت جنوب أفريقيا قد فشلت في تجاوز دور المجموعات في مشاركاتها الثلاث الأولى في كأس العالم في أعوام 1998 و2002 و2010.

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أغيري: إنها ليلة أوتشوا... يا لها من لحظة

خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المكسيكي وتحية للحارس المخضرم أوتشوا (أ.ف.ب)
خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المكسيكي وتحية للحارس المخضرم أوتشوا (أ.ف.ب)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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أغيري: إنها ليلة أوتشوا... يا لها من لحظة

خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المكسيكي وتحية للحارس المخضرم أوتشوا (أ.ف.ب)
خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المكسيكي وتحية للحارس المخضرم أوتشوا (أ.ف.ب)

أبدى خافيير أغيري، المدير الفني للمنتخب المكسيكي، رضاه التام وسعادته الكبيرة بعد الفوز المستحق الذي حقَّقه فريقه على نظيره التشيكي بثلاثية نظيفة على ملعب «أزتيكا»، مختتماً مسيرة دور المجموعات في مونديال 2026 بالعلامة الكاملة وصدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

ولم يخفِ أغيري إعجابه الشديد باللحظة التاريخية التي شهدها اللقاء عند إشراك الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا في الدقيقة 78، ليسجِّل ظهوره السادس في تاريخ بطولات كأس العالم وسط تحية جماهيرية وتصفيق حار هزَّ أركان ملعب «أزتيكا».

ووصف أغيري هذه اللحظة المؤثرة للحارس الأسطوري، قائلاً: «لو كان عليّ وضع عنوان لهذه المباراة، لقلت إنها ليلة غييرمو أوتشوا، فهو يستحق كل هذا الحب والتقدير الذي غمرته به الجماهير في المدرجات».

وجاءت هذه الخطوة تلبيةً لرغبة المشجعين الذين طالبوا بنزول الحارس البديل الذي يلعب حالياً في الدوري القبرصي لتكريمه في المونديال.

أوتشوا يبادل الجماهير التحايا الكبيرة التي حصل عليها (إ.ب.أ)

واعترف أغيري بأنَّ فريقه واجه بعض الصعوبات الحقيقية في الشوط الأول، موضحاً أنَّ المنافس نجح في مفاجأته خلال الدقائق الـ20 الأولى من اللقاء عبر الاستحواذ على الكرة وإجبار المكسيك على تغيير خطتها الفنية وصناعة 3 فرص خطيرة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف أنَّ الجهاز الفني تدارك الموقف سريعاً، وقام بإجراء التعديلات والتدخلات التكتيكية المناسِبة لتصحيح المسار، مشيداً بالدور الكبير والجهد الهائل الذي بذله الثنائي خوليان كينيونيس وغيلبرتو مورا في مساعدة الفريق على استعادة التوازن وفرض السيطرة لتقديم مباراة متكاملة.

وأكد أغيري أنَّ الميزة الأكبر للمنتخب المكسيكي حالياً هي عدم اعتماده على لاعب واحد، وأنَّ الفريق يمتلك الهوية والشخصية القوية التي تمنعه من الانهيار أو التفكك بغض النظر عمَّن يشارك في التشكيلة الأساسية، مما يمنح الثقة التامة للفريق قبل خوض غمار منافسات دور الـ32 المقبل.

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كأس العالم رياضة المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

المكسيك تحصد العلامة الكاملة... وكينونيس يواصل تألقه

فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)
فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT

المكسيك تحصد العلامة الكاملة... وكينونيس يواصل تألقه

فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)
فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)

حقَّقت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2026، العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، بفوز ثالث توالياً على جمهورية تشيكيا 3 - 0، الأربعاء، في مكسيكو.

ومنح ماتيو تشافيس التَّقدُّم للمكسيك في الدقيقة 55، قبل أن يستغل مهاجم القادسية السعودي خوليان كينونيس ارتباكاً في الدفاع بعد 6 دقائق ليسجِّل الهدف الثاني في ملعب أستيكا أمام 80 ألف متفرج. وفي الوقت البدل من ضائع، أضاف ألفارو فيدالغو الثالث في الدقيقة 90+4.

حتى إنَّ مدرب المكسيك خافيير أغيري أشرك حارس المرمى غييرمو أوتشوا بديلاً في الشوط الثاني، ما أتاح له خوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في سنِّ الأربعين (كان ضمن القائمة في 2006 و2010 لكنه بقي احتياطياً).

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مدرب كوت ديفوار: نستحق التأهل... وكوراساو «صعبة»

إيميرس فاي (د.ب.أ)
إيميرس فاي (د.ب.أ)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب كوت ديفوار: نستحق التأهل... وكوراساو «صعبة»

إيميرس فاي (د.ب.أ)
إيميرس فاي (د.ب.أ)

قال إيميرس فاي، مدرب كوت ديفوار، إنَّ فريقه يستحق التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بكأس العالم، بالنظر إلى أدائه في أول مباراتين، وذلك قبل مواجهة كوراساو في ختام مشواره في المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب الأفريقي قد فاز على الإكوادور 1 - صفر في مباراته الافتتاحية، وكان متقدماً على ألمانيا في مباراته الثانية، قبل أن يستقبل هدفين في الشوط الثاني ليخسر 2 - 1.

وقال فاي عشية مباراة الخميس: «أعتقد أنَّ السر يكمن في قدرتنا على إظهار الجدية نفسها، والعقلية نفسها، وقوة الأداء نفسها كما فعلنا أمام الإكوادور وألمانيا. أعتقد أننا إذا احترمنا منافسنا وقدَّمنا أداءً جيداً في الجوانب المختلفة التي ذكرتها للتو، فستكون لدينا فرصة للتأهل إلى دور الـ32».

ورفض فاي الكشف عن تطوُّر حالة المدافع ويلفريد سينغو، الذي خرج مصاباً في الدقيقة 82 من مباراة ألمانيا.

وأشاد فاي بقدرة كوراساو على الصمود بعد مباراتها الأولى في المجموعة.

وقال: «هذا فريق استطاع، بعد هزيمته 7 - 1 أمام ألمانيا، أن يستمد القوة الذهنية اللازمة للتعادل مع الإكوادور. إنَّه فريق يلعب بشراسة كبيرة. لديه مهاجمون قادرون على إحداث فارق بمفردهم. كما يلعبون بروح جماعية عالية. نتوقع مباراة صعبة، مثل جميع مباريات كأس العالم، خصوصاً أنَّ تعادلهم مع الإكوادور لا يزال يمنحهم فرصةً للتأهل إلى الدور الثاني».

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