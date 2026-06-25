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مدرب كوت ديفوار: نستحق التأهل... وكوراساو «صعبة»

إيميرس فاي (د.ب.أ)
إيميرس فاي (د.ب.أ)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب كوت ديفوار: نستحق التأهل... وكوراساو «صعبة»

إيميرس فاي (د.ب.أ)
إيميرس فاي (د.ب.أ)

قال إيميرس فاي، مدرب كوت ديفوار، إنَّ فريقه يستحق التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بكأس العالم، بالنظر إلى أدائه في أول مباراتين، وذلك قبل مواجهة كوراساو في ختام مشواره في المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب الأفريقي قد فاز على الإكوادور 1 - صفر في مباراته الافتتاحية، وكان متقدماً على ألمانيا في مباراته الثانية، قبل أن يستقبل هدفين في الشوط الثاني ليخسر 2 - 1.

وقال فاي عشية مباراة الخميس: «أعتقد أنَّ السر يكمن في قدرتنا على إظهار الجدية نفسها، والعقلية نفسها، وقوة الأداء نفسها كما فعلنا أمام الإكوادور وألمانيا. أعتقد أننا إذا احترمنا منافسنا وقدَّمنا أداءً جيداً في الجوانب المختلفة التي ذكرتها للتو، فستكون لدينا فرصة للتأهل إلى دور الـ32».

ورفض فاي الكشف عن تطوُّر حالة المدافع ويلفريد سينغو، الذي خرج مصاباً في الدقيقة 82 من مباراة ألمانيا.

وأشاد فاي بقدرة كوراساو على الصمود بعد مباراتها الأولى في المجموعة.

وقال: «هذا فريق استطاع، بعد هزيمته 7 - 1 أمام ألمانيا، أن يستمد القوة الذهنية اللازمة للتعادل مع الإكوادور. إنَّه فريق يلعب بشراسة كبيرة. لديه مهاجمون قادرون على إحداث فارق بمفردهم. كما يلعبون بروح جماعية عالية. نتوقع مباراة صعبة، مثل جميع مباريات كأس العالم، خصوصاً أنَّ تعادلهم مع الإكوادور لا يزال يمنحهم فرصةً للتأهل إلى الدور الثاني».

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  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
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المكسيك تحصد العلامة الكاملة... وكينونيس يواصل تألقه

فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)
فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)

حقَّقت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2026، العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، بفوز ثالث توالياً على جمهورية تشيكيا 3 - 0، الأربعاء، في مكسيكو.

ومنح ماتيو تشافيس التَّقدُّم للمكسيك في الدقيقة 55، قبل أن يستغل مهاجم القادسية السعودي خوليان كينونيس ارتباكاً في الدفاع بعد 6 دقائق ليسجِّل الهدف الثاني في ملعب أستيكا أمام 80 ألف متفرج. وفي الوقت البدل من ضائع، أضاف ألفارو فيدالغو الثالث في الدقيقة 90+4.

حتى إنَّ مدرب المكسيك خافيير أغيري أشرك حارس المرمى غييرمو أوتشوا بديلاً في الشوط الثاني، ما أتاح له خوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في سنِّ الأربعين (كان ضمن القائمة في 2006 و2010 لكنه بقي احتياطياً).

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كأس العالم المكسيك
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أونداف: فوز ألمانيا أهم من مشاركتي أساسياً

أونداف يستمع لسؤال من أحد الصحافيين (د.ب.أ)
أونداف يستمع لسؤال من أحد الصحافيين (د.ب.أ)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

أونداف: فوز ألمانيا أهم من مشاركتي أساسياً

أونداف يستمع لسؤال من أحد الصحافيين (د.ب.أ)
أونداف يستمع لسؤال من أحد الصحافيين (د.ب.أ)

سجَّل دينيز أونداف 3 أهداف وصنع هدفين في 69 دقيقة خلال مشاركته في كأس العالم، بمعدل مساهمة تهديفية كل 13.8 دقيقة، متفوقاً بذلك على ليونيل ميسي (37.4)، وكيليان مبابي (48.8)، وإيرلينغ هالاند (51.2).

ومع ذلك، لم يضمن المهاجم مكاناً له في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني.

وقال أونداف خلال مؤتمر صحافي، قبل المباراة الأخيرة لألمانيا في دور المجموعات ضد الإكوادور: «لو لم أكن سعيداً، لو لم أكن راضياً، لما كنت هنا. إنني أقبل هذا الدور».

ودخل أونداف في الدقيقة 64 من المباراة الافتتاحية لألمانيا التي انتهت بفوز ساحق لها 7 - 1 على كوراساو، حيث سجَّل هدفاً وصنع هدفين، ثم شارك في الدقيقة 60 ضد كوت ديفوار، وأحرز هدفين ليقود بلاده لفوز مثير بنتيجة 2 - 1.

وشدَّد اللاعب: «سواء كنت ضمن التشكيلة الأساسية أو لعبت بديلاً، لا يهم. المهم هو فوز الفريق. لقد شاركت بديلاً مرتين وفزنا بالمباراة. أنا سعيد جداً بذلك».

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ناغلسمان: ألمانيا تتعرّض لـ«عقاب» بسبب تصدرها المجموعة

مدرب ألمانيا خلال المؤتمر (د.ب.أ)
مدرب ألمانيا خلال المؤتمر (د.ب.أ)
  • إيست راذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • إيست راذرفورد الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

ناغلسمان: ألمانيا تتعرّض لـ«عقاب» بسبب تصدرها المجموعة

مدرب ألمانيا خلال المؤتمر (د.ب.أ)
مدرب ألمانيا خلال المؤتمر (د.ب.أ)

رأى مدرب منتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، أنَّ فريقه يتعرَّض لـ«عقاب» بصفته متصدراً للمجموعة؛ بسبب قصر فترة التحضير لمباراته في دور الـ32 ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

وبعد أن ضمن أبطال العالم 4 مرات صدارة المجموعة الخامسة قبل مباراتهم الأخيرة أمام الإكوادور، الخميس، لن يتعرَّفوا على منافسهم في الدور الثاني إلا قبل أقل من 48 ساعة من موعد اللقاء.

وكغيرهم من 7 متصدرين آخرين للمجموعات، سيتعيَّن على ألمانيا الانتظار حتى نهاية الجولة الثالثة مساء السبت؛ لمعرفة أي من أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث ستواجهه الاثنين المقبل.

وقال ناغلسمان للصحافيين في نيوجيرسي: «أعتقد أننا نتعرَّض للعقاب بصفتنا متصدرين للمجموعة».

وأضاف: «لكن إذا نظرت إلى جميع الحسابات وكيف تتداخل الأمور، فالوضع معقد للغاية، وكلما زاد عدد المنتخبات، زادت درجة التعقيد».

واكتسحت ألمانيا كوراساو 7 - 1 في مباراتها الأولى، قبل أن تقلب تأخرها أمام ساحل العاج إلى فوز 2 - 1، ضامنةً بذلك التأهل من دور المجموعات للمرة الأولى منذ تتويجها بكأس العالم 2014.

لكن نظام البطولة الموسَّع بمشاركة 48 منتخباً يجعل احتمالات المنافسين في دور الـ32 متعددة.

وقال ناغلسمان (38 عاماً): «ليس مثالياً ألا نعرف حتى مساء السبت مَن سنواجه، لكننا مستعدون، وقد درسنا أبرز المنافسين المحتملين».

وأضاف: «نحن مستعدون بالشكل الكافي بحيث لا نضطر للتحضير للمباراة بشكل متسرع الأحد، لأنه سيكون حصة التدريب الأخيرة التي يمكننا خلالها إجراء تعديلات».

وتابع: «هناك بعض ضغط الوقت... (لكن) ما زلنا جميعاً صغاراً نسبياً بصفتنا مدربين، وإذا اضطررنا لذلك سنعمل طوال الليل».

من جهتها، تسعى الإكوادور لتفادي خروج مبكر بعد مشوار تصفيات مميز رفع سقف التطلعات.

ولدى منتخب أميركا الجنوبية نقطة واحدة فقط بعد تعادل سلبي مع منتخب كوراساو، الوافد الجديد، وخسارة أمام ساحل العاج 0 - 1 في مباراته الافتتاحية.

وقال المدرب الأرجنتيني للإكوادور سيباستيان بيكاسيسي: «كنا نستحق أكثر بكثير. الطريقة التي لعبنا بها تجعلنا نعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح. ما كانت تنقصنا هي اللمسة الأخيرة».

وأضاف: «هذا هو التحدي الأكبر أمامنا، وأكبر فرصة لنا. لست خائفاً من الفشل. إذا قدَّمت كل ما لديك فلا شيء تُلام عليه. أنا مقتنع بأنَّ لدينا حظاً ما زال قائماً».

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