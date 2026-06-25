عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مدرب المغرب: نريد الفوز بكأس العالم

وهبي يتابع أداء لاعبيه خلال المباراة (رويترز)
وهبي يتابع أداء لاعبيه خلال المباراة (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب المغرب: نريد الفوز بكأس العالم

وهبي يتابع أداء لاعبيه خلال المباراة (رويترز)
وهبي يتابع أداء لاعبيه خلال المباراة (رويترز)

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، محمد وهبي، أنَّ «أسود الأطلس» يستهدفون التتويج بلقب كأس العالم، ويجب أن يستهدفوه «لأننا نملك مقومات ذلك»، وذلك في مؤتمر صحافي عقب التأهل إلى دور الـ32 بالفوز على هايتي 4 - 2، الأربعاء، في أتلانتا.

وقال وهبي، في مؤتمر صحافي عقب إنهاء المغرب دور المجموعات في المركز الثاني: «المغرب، كما قلت قبل كأس العالم، دخل مرحلة جديدة: مرحلة الإيمان بالنفس. اللاعبون يؤمنون، والجمهور يؤمن، والخصوم يحترمون المغرب. نحن ندخل مرحلة يجب أن نؤمن فيها بإمكانية التتويج، ويجب أن نستهدف التتويج».

وأضاف: «كيف نحقق ذلك؟ بأن نكون بنسبة 200 في المائة في كل مباراة، نحترم الجميع، ونحضر لكل لقاء بالجدية نفسها. أنا أؤمن كثيراً بالعمل الذي نقوم به. لدينا كل المقومات لنكون أمة كروية كبيرة، لذلك يجب أن نؤمن بذلك».

وتابع: «أنا راضٍ بطبيعة الحال عن نتيجتنا اليوم، لقد فزنا بمباراة في كأس العالم... إذا نظرتم إلى الإحصاءات، لا أظن أننا حققنا مثل هذه الأرقام في كأس العالم، مع عدد كبير من الفرص وهيمنة كبيرة. لقد سنحت لهم، أعتقد في الشوط الأول، تسديدتان جاء منهما هدفان، ثم تسديدة في الدقيقة 90 تصدى لها (ياسين) بونو. أنا راضٍ عن جميع اللاعبين، الأمر ليس سهلاً. أنا راضٍ عن المنتخب، لأننا في النهاية هيمنّا فعلاً على المباراة كاملة».

وأردف قائلاً: «كنا نود احتلال المركز الأول، لقد فزنا 4 - 2، واستقبلنا هدفين، حسناً هذه هي كرة القدم، وهذه هي كأس العالم. لقد كانت لهم أيضاً فرصهم، لأنهم خاطروا كثيراً، لم يكن لديهم ما يخسرونه، ولذلك لعبوا كثيراً بالكرات الطويلة، وكان لديهم لاعبان أو 3 في الأمام في الهجمات المرتدة. وبالتالي، كانت مباراة معقدة بسبب ذلك، لكن ليس بسبب جودتنا أو قوتنا، لأن لدينا نقاط قوة كثيرة في هذه المباراة».

وأوضح وهب: «سنعمل على تصحيح كل شيء: ذهنياً، وتقنياً، وتكتيكياً وبدنياً. نقوم دائماً بتحليل المباريات ونسعى للتطور. الأهم هما النية والرغبة في التسجيل. أرى تقدماً في هذا الجانب، لذلك أنا واثق».

وحلَّ المغرب ثانياً في المجموعة الثالثة، وسيتعين عليه السفر إلى المكسيك، الاثنين المقبل؛ لمواجهة بطل المجموعة السادسة التي تضم هولندا واليابان والسويد.

وعن ذلك تفضيله خصماً معيناً، قال وهبي: «لا، ليس لدي أي تفضيل. هذا لا يغيّر شيئاً. لكل منتخب أسلوبه. يجب أن نكون مستعدين. إنها كأس العالم، ويجب أن نكون قادرين على مواجهة أي خصم. تابعنا مبارياتهم، ولا مفاجآت. لكل منتخب طريقته. نحن سنكون جاهزين».

مواضيع
كأس العالم أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

المكسيك تحصد العلامة الكاملة... وكينونيس يواصل تألقه

رياضة عالمية فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)

المكسيك تحصد العلامة الكاملة... وكينونيس يواصل تألقه

حقَّقت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2026، العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، بفوز ثالث توالياً على جمهورية تشيكيا 3 - 0، الأربعاء، في مكسيكو.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
رياضة عالمية إيميرس فاي (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مدرب كوت ديفوار: نستحق التأهل... وكوراساو «صعبة»

قال إيميرس فاي، مدرب كوت ديفوار، إنَّ فريقه يستحق التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بكأس العالم، بالنظر إلى أدائه في أول مباراتين.

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية أونداف يستمع لسؤال من أحد الصحافيين (د.ب.أ)
رياضة عالمية

أونداف: فوز ألمانيا أهم من مشاركتي أساسياً

قال دينيز أونداف، هداف ألمانيا في مونديال 2026 حتى الآن، إنه راضٍ بوجوده على مقاعد البدلاء مقابل فوز الفريق في مبارياته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية مدرب ألمانيا خلال المؤتمر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

ناغلسمان: ألمانيا تتعرّض لـ«عقاب» بسبب تصدرها المجموعة

رأى مدرب منتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، أنَّ فريقه يتعرَّض لـ«عقاب» بصفته متصدراً للمجموعة؛ بسبب قصر فترة التحضير لمباراته في دور الـ32.

«الشرق الأوسط» (إيست راذرفورد (الولايات المتحدة))
رياضة سعودية يُتوقَّع أن تشهد مواجهة المنتخب السعودي والرأس الأخضر حضوراً جماهيرياً كبيراً (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

الخميس... «مجلس جمهور الأخضر» يبدأ توزيع التذاكر

يبدأ، اليوم (الخميس)، توزيع التذاكر الخاصة لجماهير المنتخب السعودي صباحاً من قبل «مجلس جماهير الأخضر»، وذلك في فندق «هيلتون أميركاز» مقر إقامة المجلس في هيوستن.

علي العمري (أوستن (الولايات المتحدة))
الرياضة رياضة عالمية

المكسيك تحصد العلامة الكاملة... وكينونيس يواصل تألقه

فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)
فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT

المكسيك تحصد العلامة الكاملة... وكينونيس يواصل تألقه

فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)
فرحة مكسيكية بهدف كينونيس (أ.ب)

حقَّقت المكسيك، إحدى الدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2026، العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، بفوز ثالث توالياً على جمهورية تشيكيا 3 - 0، الأربعاء، في مكسيكو.

ومنح ماتيو تشافيس التَّقدُّم للمكسيك في الدقيقة 55، قبل أن يستغل مهاجم القادسية السعودي خوليان كينونيس ارتباكاً في الدفاع بعد 6 دقائق ليسجِّل الهدف الثاني في ملعب أستيكا أمام 80 ألف متفرج. وفي الوقت البدل من ضائع، أضاف ألفارو فيدالغو الثالث في الدقيقة 90+4.

حتى إنَّ مدرب المكسيك خافيير أغيري أشرك حارس المرمى غييرمو أوتشوا بديلاً في الشوط الثاني، ما أتاح له خوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في سنِّ الأربعين (كان ضمن القائمة في 2006 و2010 لكنه بقي احتياطياً).

مواضيع
كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

مدرب كوت ديفوار: نستحق التأهل... وكوراساو «صعبة»

إيميرس فاي (د.ب.أ)
إيميرس فاي (د.ب.أ)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب كوت ديفوار: نستحق التأهل... وكوراساو «صعبة»

إيميرس فاي (د.ب.أ)
إيميرس فاي (د.ب.أ)

قال إيميرس فاي، مدرب كوت ديفوار، إنَّ فريقه يستحق التأهل إلى أدوار خروج المغلوب بكأس العالم، بالنظر إلى أدائه في أول مباراتين، وذلك قبل مواجهة كوراساو في ختام مشواره في المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب الأفريقي قد فاز على الإكوادور 1 - صفر في مباراته الافتتاحية، وكان متقدماً على ألمانيا في مباراته الثانية، قبل أن يستقبل هدفين في الشوط الثاني ليخسر 2 - 1.

وقال فاي عشية مباراة الخميس: «أعتقد أنَّ السر يكمن في قدرتنا على إظهار الجدية نفسها، والعقلية نفسها، وقوة الأداء نفسها كما فعلنا أمام الإكوادور وألمانيا. أعتقد أننا إذا احترمنا منافسنا وقدَّمنا أداءً جيداً في الجوانب المختلفة التي ذكرتها للتو، فستكون لدينا فرصة للتأهل إلى دور الـ32».

ورفض فاي الكشف عن تطوُّر حالة المدافع ويلفريد سينغو، الذي خرج مصاباً في الدقيقة 82 من مباراة ألمانيا.

وأشاد فاي بقدرة كوراساو على الصمود بعد مباراتها الأولى في المجموعة.

وقال: «هذا فريق استطاع، بعد هزيمته 7 - 1 أمام ألمانيا، أن يستمد القوة الذهنية اللازمة للتعادل مع الإكوادور. إنَّه فريق يلعب بشراسة كبيرة. لديه مهاجمون قادرون على إحداث فارق بمفردهم. كما يلعبون بروح جماعية عالية. نتوقع مباراة صعبة، مثل جميع مباريات كأس العالم، خصوصاً أنَّ تعادلهم مع الإكوادور لا يزال يمنحهم فرصةً للتأهل إلى الدور الثاني».

مواضيع
كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

أونداف: فوز ألمانيا أهم من مشاركتي أساسياً

أونداف يستمع لسؤال من أحد الصحافيين (د.ب.أ)
أونداف يستمع لسؤال من أحد الصحافيين (د.ب.أ)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

أونداف: فوز ألمانيا أهم من مشاركتي أساسياً

أونداف يستمع لسؤال من أحد الصحافيين (د.ب.أ)
أونداف يستمع لسؤال من أحد الصحافيين (د.ب.أ)

سجَّل دينيز أونداف 3 أهداف وصنع هدفين في 69 دقيقة خلال مشاركته في كأس العالم، بمعدل مساهمة تهديفية كل 13.8 دقيقة، متفوقاً بذلك على ليونيل ميسي (37.4)، وكيليان مبابي (48.8)، وإيرلينغ هالاند (51.2).

ومع ذلك، لم يضمن المهاجم مكاناً له في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني.

وقال أونداف خلال مؤتمر صحافي، قبل المباراة الأخيرة لألمانيا في دور المجموعات ضد الإكوادور: «لو لم أكن سعيداً، لو لم أكن راضياً، لما كنت هنا. إنني أقبل هذا الدور».

ودخل أونداف في الدقيقة 64 من المباراة الافتتاحية لألمانيا التي انتهت بفوز ساحق لها 7 - 1 على كوراساو، حيث سجَّل هدفاً وصنع هدفين، ثم شارك في الدقيقة 60 ضد كوت ديفوار، وأحرز هدفين ليقود بلاده لفوز مثير بنتيجة 2 - 1.

وشدَّد اللاعب: «سواء كنت ضمن التشكيلة الأساسية أو لعبت بديلاً، لا يهم. المهم هو فوز الفريق. لقد شاركت بديلاً مرتين وفزنا بالمباراة. أنا سعيد جداً بذلك».

مواضيع
كأس العالم أميركا
عاجل مونديال 2026: جنوب أفريقيا تهزم كوريا الجنوبية 1-0 وترافق المكسيك إلى دور الـ32