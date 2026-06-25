حكيمي «رجل مباراة» المغرب وهايتي في ليلة «صناعته التاريخ»

تُوِّج النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مع منتخب هايتي، في بطولة كأس العالم.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ32 بالمونديال، بعدما حوَّل تأخره 1 - 2 أمام هايتي إلى انتصار مثير ومستحق 4 - 2 في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وجاء تتويج حكيمي عطفاً على المستوى اللافت الذي ظهر به في المباراة، بعدما لعب دوراً بارزاً في تحقيق المنتخب المغربي انتصاره الكبير.

وبادر منتخب هايتي بتسجيل هدف مباغت جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجَّل ياسين بونو، حارس مرمى المغرب، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة.

وأدرك حكيمي التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 39، لكن ويلسون إيزيدور أعاد التقدُّم لهايتي، بتسجيله الهدف الثاني للمنتخب الكاريبي في الدقيقة 43.

وسرعان ما أحرز إسماعيل صيباري هدف التعادل للمغرب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل 2 - 2.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته التامة على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل «أسود الأطلس» الهدفين الثالث والرابع عن طريق البديلين سفيان رحيمي وياسين جسيم في الدقيقتين 78 و89 على الترتيب.

وكان حكيمي على موعد مع صناعة التاريخ في المباراة، بعدما أصبح أكثر لاعب مغربي خوضاً للمباريات في البطولات الدولية الكبرى، التي تشمل نهائيات كأس العالم وكأس أمم أفريقيا، رافعاً رصيده إلى 31 مباراة بقميص منتخب بلاده.

وتجاوز حكيمي الرقم المُسجَّل باسم يوسف النصيري، الذي خاض 30 لقاء في المسابقتين، لينفرد بصدارة قائمة أكثر لاعبي المغرب مشاركةً في تاريخ المسابقات الكبرى.