لاعبو «ويمبلدون» يخططون للاحتجاج على جوائز البطولة

يقول منظمو بطولة «ويمبلدون» للتنس إنهم «متفاجئون ومحبطون» من عزم أبرز اللاعبين على مواصلة احتجاجهم بشأن الجوائز المالية في ثالث البطولات الأربع الكبرى هذا العام، والتي تُقام على الملاعب العشبية.

وأعلن «نادي عموم إنجلترا»، هذا الشهر، زيادةً قياسيةً بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي في إجمالي قيمة الجوائز المالية لتصل إلى 64.2 مليون جنيه استرليني، وهو مبلغ أقل من 70 مليون جنيه استرليني التي كان اللاعبون يطالبون بها.

ويطالب اللاعبون بحصة أكبر من إيرادات البطولات الأربع الكبرى، بما يتماشى مع ما يحصلون عليه في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، واتحاد لاعبات التنس المحترفات. واحتج بعضهم في «بطولة فرنسا المفتوحة» عن طريق قصر أنشطتهم الإعلامية قبل البطولة على 15 دقيقة.

وقال «نادي عموم إنجلترا»، في بيان صدر الأربعاء: «تضع بطولة ويمبلدون اللاعبين في صميم جميع قراراتنا، ونستثمر فيهم بشكل كبير كل عام».

وأضاف: «يأتي ذلك إلى جانب استثمار مئات الملايين من الجنيهات في تحديث مرافق اللاعبين كجزء من خطة تحويل مدتها 3 سنوات تهدف إلى توفير بيئة عالمية المستوى لأداء اللاعبين».

ويبلغ مجموع الجوائز القياسية لـ«ويمبلدون» نحو 15 في المائة من إيرادات البطولة، لكن مجموعة اللاعبين البارزين التي يمثِّلها لاري سكوت، الرئيس التنفيذي السابق لاتحاد لاعبات التنس المحترفات، طالبت بنسبة لا تقل عن 16 في المائة.

وخلال إعلانها جوائز البطولة هذا الشهر، قالت ديبورا جيفانز، رئيسة و«يمبلدون» إنَّها ناقشت موضوع الجوائز المالية مع سكوت خلال «بطولة فرنسا المفتوحة».

وأوضحت أنه على عكس البطولات العادية، توزع «ويمبلدون» 90 في المائة من فوائضها على رياضة التنس البريطانية.

وقالت هذا الشهر: «استخدام الإيرادات لتحديد الجوائز المالية أمر لا معنى له، وأوضحنا ذلك للاري سكوت. فالإيرادات لا تأخذ في الحسبان الاستثمارات التي نقدِّمها. نحن منظمة غير ربحية، ونختلف تماماً عن بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة».

وفي باريس، قطعت أرينا سبالينكا، المُصنَّفة الأولى عالمياً للسيدات، مؤتمرها الصحافي قبل البطولة، بينما قلص لاعبون آخرون مثل يانيك سينر وإيغا شفيونتيك أوقات حديثهم. بل إنَّ اللاعبين هدَّدوا بمقاطعة البطولة في المستقبل.

ويوم السبت هو اليوم الإعلامي التقليدي قبل انطلاق البطولة في «ويمبلدون»، ومن المقرر أن يقتصر وقت اللاعبين على 15 دقيقة، ووفقاً للتقارير، فإنَّهم يخططون لتقييد ظهورهم بعد المباريات بمدة 15 دقيقة طوال الأسبوع الأول.

وترمز مدة 15 دقيقة إلى نسبة 15 في المائة من إيرادات «ويمبلدون» المخصصة للجوائز المالية.