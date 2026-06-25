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كيف أصبحت الخسارة طريقاً للفوز في مونديال الـ48 منتخباً؟

توسيع عدد منتخبات كأس العالم منحها أملاً واقعياً في بلوغ الأدوار الإقصائية (أ.ف.ب)
توسيع عدد منتخبات كأس العالم منحها أملاً واقعياً في بلوغ الأدوار الإقصائية (أ.ف.ب)
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كيف أصبحت الخسارة طريقاً للفوز في مونديال الـ48 منتخباً؟

توسيع عدد منتخبات كأس العالم منحها أملاً واقعياً في بلوغ الأدوار الإقصائية (أ.ف.ب)
توسيع عدد منتخبات كأس العالم منحها أملاً واقعياً في بلوغ الأدوار الإقصائية (أ.ف.ب)

في الدقائق الأخيرة من مواجهة اسكوتلندا والمغرب، ارتكب المدافع أنتوني رالستون خطأ متعمداً لإيقاف هجمة مرتدة كانت مرشحة لإضافة هدف مغربي ثانٍ، لينتهي اللقاء بخسارة اسكوتلندا صفر - 1 بدلاً من صفر - 2.

في بطولات كأس العالم السابقة كان ذلك مجرد تفصيل هامشي في هزيمة مؤلمة، لكن في النسخة الحالية التي تضم 48 منتخباً ويتأهل منها أصحاب المركزَين الأول والثاني عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، قد يكون هذا الفارق (هدف واحد) هو الفاصل بين التأهل والإقصاء وذلك وفقاً لشبكة «The Athltic».

بعد جولتين، تملك اسكوتلندا 3 نقاط وفارق أهداف متعادلاً، ما يجعلها قادرة على تحمُّل خسارة جديدة أمام البرازيل مع بقاء فرصها مرتفعةً في بلوغ دور الـ32 لأول مرة في تاريخ مشاركاتها الـ8. وتشير تقديرات إلى أنَّ خسارة صفر - 1 أمام البرازيل تمنحها فرصةً تبلغ 89 في المائة للتأهل، بينما تبقى النسبة 77 في المائة حتى مع خسارة صفر - 2.

هذا الواقع الجديد يثير جدلاً واسعاً حول النظام المُوسَّع للبطولة، إذ لم تعد الخسارة في مباراتين من أصل 3 تعني بالضرورة الخروج، كما لم يعد الفوز هو الطريق الوحيد للنجاة. وأصبحت بعض المنتخبات تفكر في إدارة المخاطر أكثر من البحث عن الانتصارات، ما يغيِّر طبيعة المنافسة ويقلل من رهبة الخسارة.

ويؤكد مدرب اسكوتلندا، ستيف كلارك، أنَّ فريقه سيلعب من أجل الفوز على البرازيل، لكنه يعترف ضمنياً بأنَّ تجنب الهزيمة الثقيلة يبقى أمراً مهماً. ويعلق الكاتب بأنَّ النظام الحالي يجعل الحسابات أكثر تعقيداً، ويشجِّع على إدارة المخاطر بدلاً من المجازفة.

ويحذِّر التقرير من احتمال ظهور ما تشبه «اتفاقات عدم الاعتداء» في الجولة الأخيرة، حيث قد تكفي بعض نتائج التعادل لتأهل الطرفين معاً. ويستشهد بمباراتَي الجزائر والنمسا في المجموعة العاشرة، وباراغواي وأستراليا في المجموعة الرابعة، حيث يمتلك كل طرف 3 نقاط ويعرف أنَّ التعادل قد يضمن له العبور.

كما يناقش مواجهة اليابان والسويد في المجموعة السادسة، حيث قد يكون الفوز الضئيل أو حتى بعض السيناريوهات المحافظة أكثر فائدة للطرفين من المجازفة. ويشير إلى أنَّ حسابات المنافسين المحتملين في دور الـ32 قد تلعب دوراً إضافياً في طريقة تعامل المنتخبات مع المباريات.

وفي المجموعة السابعة، فإنَّ التعادل بين مصر وإيران قد يكون نتيجةً مناسبةً للطرفين أيضاً. فمصر ستبقى في وضع قوي للمنافسة على الصدارة، بينما سترفع إيران رصيدها إلى 3 نقاط مع فرصة كبيرة للتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

وخلص التقرير إلى أنَّ توسيع كأس العالم منح عدداً أكبر من المنتخبات أملاً واقعياً في بلوغ الأدوار الإقصائية، لكنه في المقابل خفَّض من قيمة بعض المباريات في دور المجموعات، وخلق بيئةً قد تصبح فيها الهزيمة المحدودة أو التعادل المحسوب نتائج مقبولة، بل ومفيدة أحياناً.

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سجَّل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري هدفين في الشوط الأول، وأضاف سفيان رحيمي وياسين جسيم هدفين متأخرين في الشوط الثاني ليحقِّق المغرب فوزاً مثيراً 4 - 2 على هايتي.

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رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)
رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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المغرب يقلبها على هايتي برباعية... ويحلق إلى دور الـ32

رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)
رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)

سجَّل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري هدفين في الشوط الأول، وأضاف سفيان رحيمي وياسين جسيم هدفين متأخرَين في الشوط الثاني ليحقِّق المغرب فوزاً مثيراً 4 - 2 على هايتي في وقت مبكر من يوم الخميس، ويتأهل عن المجموعة الثالثة إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم.

وفوجئ منتخب المغرب، الذي أحرز المركز الرابع في كأس العالم 2022، بأداء حماسي من منتخب هايتي، الذي كان أول الفرق التي تأكد خروجها من البطولة الحالية، إذ استعرضت هايتي إصراراً كبيراً على كتابة نهاية مميزة لمشوارها في البطولة.

وتقدَّمت هايتي مرتين خلال الشوط الأول عبر هدف عكسي لحارس المغرب ياسين بونو لدى محاولته التصدي لتسديدة من ليني جوزيف، وهدف آخر سجَّله ويلسون إيزيدور بتسديدة صاروخية.

وتَعادَل المغرب في المرتين عبر هدفين سجَّلهما أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري، قبل أن يحسم المباراة في الشوط الثاني، إذ سجَّل رحيمي هدفاً في الدقيقة 78، بعد أقل من 8 دقائق من مشاركته من مقاعد البدلاء، ثم صنع هدفاً سجَّله البديل الآخر جسيم في الدقيقة 89.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

المونديال يشهد الظهور الأول لنيمار «دولياً» بعد غياب طويل

نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

المونديال يشهد الظهور الأول لنيمار «دولياً» بعد غياب طويل

نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)

شارك المهاجم البرازيلي المخضرم نيمار في أول ظهور منتظر له في مونديال 2026 الأربعاء، عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني خلال مباراة منتخب بلاده أمام اسكوتلندا في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الجولة الثالثة من الدور الأول.

ودخل الهداف التاريخي لـ«سيليساو» (79 هدفاً) الذي يعود ظهوره الدولي الأخير إلى أكتوير (تشرين الأول) 2023، في الدقيقة 76 من اللقاء، حين كان المنتخب البرازيلي متقدماً 3 - 0.

وكان النجم السابق لبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ 34 عاماً، قد استُدعي إلى التشكيلة في اللحظات الأخيرة للبطولة، بعدما كان غائباً؛ بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى.

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كأس العالم أميركا
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بونو يمنح هايتي أول هدف في كأس العالم منذ 52 عاماً

علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)
علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بونو يمنح هايتي أول هدف في كأس العالم منذ 52 عاماً

علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)
علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)

منح ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب أول هدف لمنتخب هايتي في بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ 52 عاماً.

وسجَّل بونو هدفاً عكسياً لمنتخب هايتي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، التي تُقام حالياً بين المنتخبين في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء هدف هايتي الأول بعد كرة عرضية متقنة من كيفين دوفيرن وقابلها ليني جوزيف بعقب القدم من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة في بونو وتهز الكرة الشباك.

ويعود آخر هدف لهايتي في كأس العالم إلى نسخة عام 1974 بألمانيا الغربية خلال مشاركة الفريق الوحيدة بالمونديال، وذلك عن طريق إيمانويل سانون، الذي سجَّل خلال خسارة المنتخب الكاريبي 1 - 4 أمام الأرجنتين في مرحلة المجموعات للمونديال.

يُشار إلى أنَّ هايتي ودَّعت المونديال رسمياً قبل خوضها الجولة الأخيرة للمجموعة، بعد خسارتيها صفر - 1 أمام اسكوتلندا، وصفر - 3 أمام البرازيل في أول جولتين بالمجموعة، لتصبح قابعة في مؤخرة الترتيب دون نقاط.

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عاجل المغرب يتأهل برفقة البرازيل لدور 32 في كأس العالم بفوز مثير على هايتي