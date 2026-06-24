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الرياضة رياضة عالمية

غوتزه يستعيد ذكرياته في المونديال... ويبدي ندمه على نشر «صورة ميسي»

غوتزه أمام النسخة الأصلية من كأس العالم (رويترز)
غوتزه أمام النسخة الأصلية من كأس العالم (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

غوتزه يستعيد ذكرياته في المونديال... ويبدي ندمه على نشر «صورة ميسي»

غوتزه أمام النسخة الأصلية من كأس العالم (رويترز)
غوتزه أمام النسخة الأصلية من كأس العالم (رويترز)

وقف ماريو غوتزه مرة أخرى، الأربعاء، بجانب كأس العالم، قريباً بما يكفي ليرى انعكاس صورته في الكأس التي ساعد ألمانيا على رفعها في ريو دي جانيرو قبل 12 عاماً، ويستعيد الذكريات.

وفي متحف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في مركز روكفلر في مانهاتن، بدا نهائي كأس العالم 2014 وكأنه ما زال قريباً: تمريرة أندريه شورله العرضية، وتسديدة غوتزه بقدمه اليسرى في الوقت الإضافي، وخيبة أمل الأرجنتين، ودموع ليونيل ميسي في ملعب «ماراكانا».

كان غوتزه يبلغ من العمر 22 عاماً عندما ساعد ألمانيا على أن تصبح أول منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم في أميركا الجنوبية.

وقال لاعب خط الوسط المهاجم في نادي آينتراخت فرانكفورت، الذي يبلغ الآن 34 عاماً، إنَّ أهمية هدفه الحاسم لم تتضح إلا مع مرور الوقت.

وقال لـ«رويترز»: «لدي نسخة طبق الأصل في المنزل، لذا يمكنني النظر إليها أحياناً. لكن الوقوف هنا أمام الكأس الحقيقية يختلف تماماً بالطبع. إنها تجربة إيجابية أن أراها مرة أخرى. لم أدرك في تلك اللحظة، ولا حتى بعدها، ما كان يعنيه ذلك الهدف لأنني كنت يافعاً جداً. كنت ألعب كرة القدم فحسب، وأستمتع باللحظة... في ذلك الوقت كان مجرد هدف، وكنت سعيداً لأنني استطعت المساهمة في ذلك الفوز في تلك اللحظة. الآن، بعد مرور سنوات، أدرك أنَّ تلك كانت لحظةً مميزةً للبلد، ولي شخصياً، وللمنتخب... وعندها تنظر إلى الأمر بشكل مختلف قليلاً، وتدرك مدى خصوصيته. إنَّه لأمر رائع أن أكون هنا في هذه الأجواء. بالنسبة لي ولمسيرتي، كان ذلك أمراً استثنائياً».

وفي أثناء تجوله في المعرض، الذي يضم تذكارات من كل نسخ كأس العالم، بينها الحذاء الذي ارتداه في المباراة النهائية، استعرض غوتزه مسيرته.

وقال: «كانت تلك النسخة الأولى لبطولة كأس العالم التي أشارك فيها، وتسجيل هدف مثل هذا كان أمراً رائعاً حقاً. أعتقد أنني حلمت بذلك عندما كنت صغيراً، وهو أمر مذهل فحسب».

ومع ذلك، قال إن واقعة حدثت بعد ظهر ذلك اليوم في ريو دي جانيرو تركت لديه ذكرى غير سارة.

وبعد احتفالات ألمانيا بوقت قصير، نشر غوتزه صورةً له مع ميسي، الذي كان حلمه في كأس العالم قد تحطَّم للتو. وعند سؤاله عن الصورة الآن، قال إن هذا التصرُّف نابع من الإعجاب، وليس من الشماتة، لكنه اعترف بأنَّه كان ينبغي عليه نشر الصورة في مناسبة أخرى.

وقال: «لم يكن التوقيت مناسباً. ربما كان ذلك أسوأ توقيت. كان أسوأ توقيت بعد المباراة. لكن في النهاية، كنت مجرد معجب كبير به، بما قدَّمه لكرة القدم وكل ما لا يزال يفعله. لذا كنت مجرد معجب كبير وأنا معجب به حقاً بوصفه لاعباً».

ورفع ميسي أخيراً كأس العالم مع الأرجنتين في عام 2022، ولا يزال، وهو الآن في الـ39 عاماً من عمره، يقود مسار فريقه في النسخة الحالية، إذ يتصدَّر سباق الحذاء الذهبي بـ5 أهداف بعد أن سجَّل ثلاثية في مباراته الافتتاحية، وهدفين في المباراة الثانية.

وقال غوتزه عن استمرارية ميسي: «إنه أمر لا يُصدق. أعني، أنه لا يزال قادراً على فعل مثل هذه الأمور، أعتقد أنه لاعب استثنائي. في النهاية، ربما يكون هو الوحيد، ربما مع رونالدو، القادر على تحقيق مثل هذه الإنجازات. إنهما يلعبان الآن منذ 20 عاماً، بل وأكثر من 20 عاماً. لذا، هذا أمر جنوني حقاً».

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سجَّل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري هدفين في الشوط الأول، وأضاف سفيان رحيمي وياسين جسيم هدفين متأخرين في الشوط الثاني ليحقِّق المغرب فوزاً مثيراً 4 - 2 على هايتي.

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رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)
رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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المغرب يقلبها على هايتي برباعية... ويحلق إلى دور الـ32

رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)
رحيمي محتفلاً بالهدف المونديالي (أ.ب)

سجَّل أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري هدفين في الشوط الأول، وأضاف سفيان رحيمي وياسين جسيم هدفين متأخرَين في الشوط الثاني ليحقِّق المغرب فوزاً مثيراً 4 - 2 على هايتي في وقت مبكر من يوم الخميس، ويتأهل عن المجموعة الثالثة إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم.

وفوجئ منتخب المغرب، الذي أحرز المركز الرابع في كأس العالم 2022، بأداء حماسي من منتخب هايتي، الذي كان أول الفرق التي تأكد خروجها من البطولة الحالية، إذ استعرضت هايتي إصراراً كبيراً على كتابة نهاية مميزة لمشوارها في البطولة.

وتقدَّمت هايتي مرتين خلال الشوط الأول عبر هدف عكسي لحارس المغرب ياسين بونو لدى محاولته التصدي لتسديدة من ليني جوزيف، وهدف آخر سجَّله ويلسون إيزيدور بتسديدة صاروخية.

وتَعادَل المغرب في المرتين عبر هدفين سجَّلهما أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري، قبل أن يحسم المباراة في الشوط الثاني، إذ سجَّل رحيمي هدفاً في الدقيقة 78، بعد أقل من 8 دقائق من مشاركته من مقاعد البدلاء، ثم صنع هدفاً سجَّله البديل الآخر جسيم في الدقيقة 89.

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المونديال يشهد الظهور الأول لنيمار «دولياً» بعد غياب طويل

نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

المونديال يشهد الظهور الأول لنيمار «دولياً» بعد غياب طويل

نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)
نيمار لحظة دخوله أرض الملعب (أ.ف.ب)

شارك المهاجم البرازيلي المخضرم نيمار في أول ظهور منتظر له في مونديال 2026 الأربعاء، عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني خلال مباراة منتخب بلاده أمام اسكوتلندا في ميامي ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الجولة الثالثة من الدور الأول.

ودخل الهداف التاريخي لـ«سيليساو» (79 هدفاً) الذي يعود ظهوره الدولي الأخير إلى أكتوير (تشرين الأول) 2023، في الدقيقة 76 من اللقاء، حين كان المنتخب البرازيلي متقدماً 3 - 0.

وكان النجم السابق لبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ 34 عاماً، قد استُدعي إلى التشكيلة في اللحظات الأخيرة للبطولة، بعدما كان غائباً؛ بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بونو يمنح هايتي أول هدف في كأس العالم منذ 52 عاماً

علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)
علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بونو يمنح هايتي أول هدف في كأس العالم منذ 52 عاماً

علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)
علامات الإحباط تبدو على وجه الحارس المغربي ياسين بونو (رويترز)

منح ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب أول هدف لمنتخب هايتي في بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ 52 عاماً.

وسجَّل بونو هدفاً عكسياً لمنتخب هايتي في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، التي تُقام حالياً بين المنتخبين في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء هدف هايتي الأول بعد كرة عرضية متقنة من كيفين دوفيرن وقابلها ليني جوزيف بعقب القدم من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة في بونو وتهز الكرة الشباك.

ويعود آخر هدف لهايتي في كأس العالم إلى نسخة عام 1974 بألمانيا الغربية خلال مشاركة الفريق الوحيدة بالمونديال، وذلك عن طريق إيمانويل سانون، الذي سجَّل خلال خسارة المنتخب الكاريبي 1 - 4 أمام الأرجنتين في مرحلة المجموعات للمونديال.

يُشار إلى أنَّ هايتي ودَّعت المونديال رسمياً قبل خوضها الجولة الأخيرة للمجموعة، بعد خسارتيها صفر - 1 أمام اسكوتلندا، وصفر - 3 أمام البرازيل في أول جولتين بالمجموعة، لتصبح قابعة في مؤخرة الترتيب دون نقاط.

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عاجل المغرب يتأهل برفقة البرازيل لدور 32 في كأس العالم بفوز مثير على هايتي