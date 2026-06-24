مدرب اليابان: صدارة المجموعة هدفنا

أثنى هاجيمي مورياسو، مدرب اليابان، على قدرة لاعبيه على التكيُّف، وعلى الروح الجماعية التي قادت الفريق للاقتراب بشكل كبير من التأهل لأدوار خروج المغلوب في كأس العالم، رغم التأثير المستمر لغياب لاعبين أساسيِّين قبل المباراة الثالثة للفريق في المجموعة السادسة المقرَّرة أمام السويد، غداً (الخميس).

وتغلَّب منتخب اليابان 4 - صفر على تونس يوم السبت، بعد أن تعادل 2 - 2 مع هولندا، ليقترب من حجز مقعده في دور الـ32 رغم غياب عدد من اللاعبين الأساسيِّين.

ومن المتوقع أن يغيب تاكيفوسا كوبو عن صفوف اليابان في مباراة السويد؛ بسبب إصابة في الركبة تعرَّض لها خلال مباراة هولندا، في حين يغيب القائد السابق واتارو إندو، والجناح كاورو ميتوما، وصانع الألعاب تاكومي مينامينو عن البطولة؛ بسبب الإصابة.

وقال مورياسو: «يمكن لأي لاعب أن يلعب مع أي لاعب آخر، وهذا هو الاستعداد الذي أردنا ضمانه».

وأضاف: «القول أسهل من الفعل، لكن عندما تحدث تغييرات في تشكيلة الفريق، فإنَّ اللعب مع لاعبين مختلفين وتحقيق نتائج جيدة أو النجاح ليس بالأمر البسيط أو السهل. أنا ممتن للغاية بأنَّ أعضاء الجهاز الفني واللاعبين يعملون على تطوير أنفسهم لتحقيق هذا الإنجاز العظيم. في المباراتين الماضيتين، أدى الفريق دوره تكتيكياً، وبفضل العمل الجماعي، فإنَّهم يطورون أنفسهم ويزيدون من جاهزيتهم».

وبعد حصد 4 نقاط، من المرجح أن يتأهل المنتخب الياباني إلى دور الـ32 حتى لو خسر أمام السويد، لكن مورياسو يضع نصب عينيه صدارة المجموعة. وقال المدرب: «نحن نفكر بشكل أساسي في الفوز، هذا ما يدور في أذهاننا. إذا أمكن، نود أن نتأهل في صدارة المجموعة بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لكن الإخلال بتوازن الفريق يُمثِّل مخاطرة أكبر. سنرى ما سيحدث. لا نعرف الفريق الذي سنواجهه في الدور التالي، لكن المهم هو أن نكون متماسكين وقادرين على التعامل مع أي فريق أياً كان. نريد أولاً أن نركِّز على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا غداً. أما بالنسبة لهدفنا، فنود الفوز والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب عبر صدارة المجموعة».

وقدَّمت السويد بدايةً متقلبةً في البطولة بفوزها 5 - 1 على تونس، ثم الخسارة 1 - 5 أمام هولندا، لكن مورياسو يريد من لاعبيه أن يستمتعوا بمواجهة الثنائي الهجومي ألكسندر إيزاك وفيكتور يوكريش.

وقال مورياسو: «إنهما مهاجمان رائعان من الطراز العالمي، لذا أود أن نستمتع بمواجهة هذين اللاعبين. ستكون هذه فرصةً جيدةً للاعبينا لتطوير أنفسهم أكثر».