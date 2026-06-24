«إن بي إيه»: ريفز يجدد عقده مع لوس أنجليس ليكرز مقابل 185 مليون دولار

قال مصدر مطلع لوكالة «أسوشييتد برس»، الأربعاء، إن أوستن ريفز سيجدد عقده مع فريق لوس أنجليس ليكرز لمدة 4 سنوات مقابل 185 مليون دولار.

وتحدث المصدر، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، لأن العقد لم يصبح رسمياً بعد.

وبهذا العقد، يرسخ ريفز مكانته كواحد من أنجح اللاعبين غير المختارين في مسودة تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة الحديث.

ويتخلى ريفز عن خيار تمديد عقده للموسم المقبل مقابل 14.9 مليون دولار، ليوقع هذا التمديد مع الفريق الذي تعاقد معه من جامعة أوكلاهوما بعد إعداد المسودة في عام 2021.

وقد تطور هذا اللاعب الماهر ليصبح أحد أكثر هدافي «إن بي إيه» فاعلية، حيث رفع معدل تسجيله في كل موسم من مسيرته الاحترافية التي امتدت لـ5 سنوات.

وسجّل ريفز معدل 23.3 نقطة و5.5 تمريرة حاسمة و4.7 متابعة في الموسم الماضي، على الرغم من غيابه عن فترتين مهمتين بسبب الإصابات التي لاحقته حتى الأدوار الإقصائية. كما كون علاقة وثيقة مع زميله في خط دفاع ليكرز، لوكا دونتشيتش، هداف الدوري الأميركي للمحترفين.