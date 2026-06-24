عاصفة تصفيق تستقبل كونيه بعد وصوله إلى الملعب على كرسي متحرك

استقبل إسماعيل كونيه، لاعب خط وسط منتخب كندا، بحفاوة بالغة من الجماهير لدى عودته إلى ملعب فانكوفر الأربعاء، بعد ستة أيام من إصابته بكسر في الساق، أدى إلى غيابه لباقي مشوار بلاده في بطولة كأس العالم.

وأصيب كونيه خلال فوز كندا على قطر بنتيجة 6 - صفر، واستلزمت الإصابة إجراء عملية جراحية.

وقبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق مباراة سويسرا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، دخل كونيه لاعب ساسولو الإيطالي إلى الملعب على كرسي متحرك.

ولوح كونيه بيديه للجماهير الكندية الحاضرة في المدرجات التي ردت عليه بعاصفة من التصفيق.