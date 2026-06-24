الأيقونة ميسي يحتفل بعيد ميلاده الـ39 متصدراً عرش هدافي المونديال

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببلوغه 39 عاماً، الأربعاء، بعد يومين فقط من تحطيمه الرقم القياسي للهداف التاريخي لكأس العالم.
ويواصل ميسي تألقه في أكبر بطولة عالمية بعد 4 سنوات من قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر؛ حيث يتصدر قائمة هدافي مونديال 2026 برصيد 5 أهداف في مباراتين، منها ثلاثية «هاتريك» في شباك الجزائر بمباراة الجولة الأولى.
وسجّل ميسي 18 هدفاً في كأس العالم، متقدماً على الألماني ميروسلاف كلوزه والفرنسي كيليان مبابي اللذين يتساويان برصيد 16 هدفاً.
وتوالت عبارات التهنئة لنجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، الذي يلعب حالياً بصفوف إنتر ميامي الأميركي.
وأشاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بـ«قائد الفريق ورمزه»، واصفاً ميسي بأنه اللاعب الذي غيَّر تاريخ كرة القدم العالمية.
وكتب نادي برشلونة على حسابه في «إنستغرام»: «نحتفل بعام آخر من العظمة».
وحقق ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات العديد من الأرقام القياسية، فهو الهداف التاريخي للدوري الإسباني برصيد 474 هدفاً، وأيضاً الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 672 هدفاً، والهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 122 هدفاً.
وفي 17 موسماً بقميص برشلونة، توج ميسي بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.
وبمناسبة عيد ميلاده التاسع والثلاثين، دعا المذيع التلفزيوني الأرجنتيني رودولفو باريلي عبر شبكة «إنستغرام»، جماهير بلاده إلى غناء أغنية عيد ميلاد مشتركة لقائد التانغو في تمام الساعة العاشرة صباحاً (الواحدة مساء بتوقيت غرينتش) والعاشرة مساء.
وصعد منتخب الأرجنتين لدور الـ32 في بطولة كأس العالم بعد تصدره المجموعة العاشرة، وذلك قبل مباراة الجولة الثالثة أمام الأردن يوم السبت المقبل في دالاس.