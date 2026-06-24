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الرياضة رياضة عالمية

غياب محتمل للاعبين بارزين في دفاع «مصر» يؤرق حسام حسن أمام إيران

بعد تأكد ابتعاد حمدي فتحي عن المشاركة

جانب من تدريبات المنتخب المصري في أميركا (الاتحاد المصري لكرة القدم)
جانب من تدريبات المنتخب المصري في أميركا (الاتحاد المصري لكرة القدم)
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غياب محتمل للاعبين بارزين في دفاع «مصر» يؤرق حسام حسن أمام إيران

جانب من تدريبات المنتخب المصري في أميركا (الاتحاد المصري لكرة القدم)
جانب من تدريبات المنتخب المصري في أميركا (الاتحاد المصري لكرة القدم)

يباشر المنتخب المصري لكرة القدم مرانه في مدينة سبوكين الأميركية، استعداداً لمباراة إيران في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2026، وسط تأكيدات عن غياب محتمل لاثنين من مدافعي «الفراعنة» الذي يتصدر مجموعته في كأس العالم، بعد نهاية الجولة الثانية برصيد 4 نقاط، حيث تعادل مع بلجيكا بهدف لمثله في الجولة الأولى، ثم الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3 - 1 في الجولة الثانية.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته بجامعة جونزاجا بسبوكين استعداداً لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشارك في المران 24 لاعباً بينما أدى حمدي فتحي برنامجاً تأهيلياً بعد إصابته بآلام في الخلفية، وأدى حسام عبد المجيد برنامجاً علاجياً وأجرى فحوصات طبية تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وفق موقع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، قد أكد أن الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي، لاعب المنتخب، تحت إشراف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الخلفية، خلال مباراة نيوزيلندا، على أن يعود للمشاركة في المباريات، وفقاً لاستجابته للبرنامج العلاجي.

مضيفاً في تصريحات على موقع الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بالنسبة لإصابة حسام عبد المجيد، مدافع المنتخب، فقد أثبتت الأشعة، التي خضع لها اللاعب، سلامة عظام الوجه، وسوف يعود للمشاركة مع منتخب مصر، وفقاً للبروتوكول العلاجي المتبع في هذا النوع من الإصابات.

حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)

ووفق الناقد الرياضي المصري، أسامة صقر، فإن «المنتخب المصري يحظى بخط دفاع قوي، وهناك بدلاء يمكنهم تعويض غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «كل جهاز فني في المونديال لا يؤرقه غياب لاعب أو اثنين، لأن هناك دائماً الخيار الأول والثاني والثالث، ولكن ما يؤرق حسام حسن فعلاً في تصوري هو أن الأساسي ليس موجوداً وهو حمدي فتحي، لأن حسام عبد المجيد كان بديلاً وأصيب، والسؤال هو من الذي يبدأ المباراة بدلاً من حمدي فتحي، حيث يوجد محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم».

وأشار صقر إلى أن «خط الدفاع موجود ومتكامل ومحمد هاني يمكنه العودة للعب مكان حمدي فتحي، خصوصاً أن حسام عبد المجيد لن يلعب وفقاً للمعايير الصحية وقواعد الفيفا، والبدائل كثيرة، ومهند لاشين يمكنه تغطية هذا المكان».

ووصف صقر المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن بأنه «مدير فني ذكي ويستطيع إجراء تغييراته في توقيتات ناجحة، وهو ما لمسناه في مباراة نيوزيلندا بعد الأداء المخيب للآمال في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني استطاع أن يفرض السيطرة المصرية الكاملة، ونتمنى أن نكسب أو نتعادل للتأهل للأدوار التالية».

وتقام مباراة منتخب مصر وإيران في الثامنة مساء يوم 26 يونيو (حزيران) بتوقيت سياتل، السادسة صباح 27 يونيو بتوقيت القاهرة. ويراهن المنتخب المصري على مجموعة من نجومه، من بينهم المحترفون محمد صلاح وعمر مرموش واللاعب الصاعد حمزة عبد الكريم، بالإضافة إلى اللاعبين إمام عاشور وزيزو وزيكو وتريزيغيه ومحمد هاني.

ويرى الناقد الرياضي المصري محمد البرمي أن «غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد بالتأكيد مؤثر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «منتخب مصر يحتاج لكل اللاعبين، خصوصاً أن فرصة التأهل الكبيرة نحتاج فيها أن يكون جميع اللاعبين على أتم الاستعداد».

وتابع: «البدائل الموجودة للمنتخب المصري في مواجهته أمام منتخب إيران تتمثل في محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، وهي فرصة ممتازة لإعطاء الفرصة لعبد المنعم، وكذلك رامي، وإراحة ياسر إبراهيم، كما أنني أتمنى أن يكون هناك تجهيز للاعبين آخرين».

ويختتم موضحاً أن «غياب حمدي وحسام مؤثر، لكن الإيجابي في الأمر أنها فرصة جيدة ليشارك عبد المنعم ورامي، ونعرف مدى جاهزية الجميع».

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الرياضة رياضة عالمية

 شكوك حول مشاركة جيمس مع إنجلترا أمام بنما

مدافع إنجلترا ريس جيمس (أ.ف.ب)
مدافع إنجلترا ريس جيمس (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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 شكوك حول مشاركة جيمس مع إنجلترا أمام بنما

مدافع إنجلترا ريس جيمس (أ.ف.ب)
مدافع إنجلترا ريس جيمس (أ.ف.ب)

غاب مدافع إنجلترا ريس جيمس عن التدريبات الجماعية، الجمعة، قبل مباراة فريقه في كأس العالم لكرة القدم أمام بنما، وقال الاتحاد الإنجليزي للعبة إنه يتبع برنامجاً تأهيلياً خاصاً به في إطار تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتعرض الظهير الأيمن البالغ من العمر 26 عاماً لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل السلبي، يوم الثلاثاء، أمام غانا، لتصبح مسألة جاهزيته للمباراة الأخيرة في دور المجموعات على ملعب نيويورك نيوجيرسي، السبت، محل شك.

وجيمس هو عنصر أساسي في تشكيلة المدرب توماس توخيل؛ إذ شارك أساسياً في مباراتي إنجلترا بكأس العالم حتى الآن.

وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا، وتتقدم بنقطة واحدة على كرواتيا، التي تغلبت عليها 4 - 2 في المباراة الافتتاحية. وتتذيل بنما الترتيب بدون نقاط.

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«دورة إيستبورن»: كيز تواجه ماريا في النهائي

المخضرمة الألمانية تاتيانا ماريا إلى نهائي إيستبورن (أ.ف.ب)
المخضرمة الألمانية تاتيانا ماريا إلى نهائي إيستبورن (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة إيستبورن»: كيز تواجه ماريا في النهائي

المخضرمة الألمانية تاتيانا ماريا إلى نهائي إيستبورن (أ.ف.ب)
المخضرمة الألمانية تاتيانا ماريا إلى نهائي إيستبورن (أ.ف.ب)

ستواجه الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 27 عالمياً، المخضرمة الألمانية تاتيانا ماريا في نهائي دورة إيستبورن لكرة المضرب (250 نقطة)، بعدما استفادت اللاعبتان من انسحاب منافساتهما في الدور نصف النهائي الجمعة.

وكانت كيز، المصنفة الثانية في الدورة، قد فازت بالمجموعة الأولى 6-1 حين أعلنت الكرواتية بيترا مارتشينكو انسحابها قبل انطلاق المجموعة الثانية.

ووصلت كيز، البالغة 31 عاماً والمتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، إلى أول نهائي لها منذ أن خسرت في نهائي كأس كلارينس في باريس في مايو (أيار) الماضي.

وتأمل كيز في الفوز بلقب إيستبورن للمرة الثالثة، بعد 12 عاماً من تحقيق انتصارها الأول في الدورة التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

أما ماريا التي تبلغ 38 عاماً، فقد فازت بالمجموعة الأولى 6-1 على حساب يلينا أوستابينكو في نصف النهائي الآخر، وكانت متأخرة 1-2 في الثانية عندما انسحبت اللاتفية المصنفة الثالثة في الدورة.

فازت ماريا، المصنفة 112 عالمياً، بدورة كوينز التي تقام على الملاعب العشبية العام الماضي، وهي على بُعد فوز واحد من تحقيق انتصار آخر على هذه الأرضية بعد بلوغها النهائي الأول لها عام 2026.

وكانت ماريا قد تغلبت على كيز في نصف نهائي دورة كوينز العام الماضي.

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«جائزة النمسا الكبرى»: أنتونيلي الأسرع في التجربة الحرة

الإيطالي كيمي أنتونيلي يتفوق في تجارب النمسا الحرة (د.ب.أ)
الإيطالي كيمي أنتونيلي يتفوق في تجارب النمسا الحرة (د.ب.أ)
  • سبيلبرغ النمسا: «الشرق الأوسط»
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  • سبيلبرغ النمسا: «الشرق الأوسط»
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«جائزة النمسا الكبرى»: أنتونيلي الأسرع في التجربة الحرة

الإيطالي كيمي أنتونيلي يتفوق في تجارب النمسا الحرة (د.ب.أ)
الإيطالي كيمي أنتونيلي يتفوق في تجارب النمسا الحرة (د.ب.أ)

تعافى الإيطالي كيمي أنتونيلي من خيبة الأمل التي تعرض لها في سباق برشلونة، بعدما سجل أسرع زمن، الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة النمسا الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وتفوق أنتونيلي على زميله في فريق مرسيدس البريطاني جورج راسل.

وسجل أنتونيلي أسرع زمن للفة، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و7.796 ثانية على مضمار ريد بول رينغ البالغ طوله 4.321 كلم، متفوقاً على راسل بفارق 0.04، في ظل أجواء شديدة الحرارة.

وجاء الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، في المركز الثالث بفارق يزيد قليلاً على 0.1 ثانية، متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن، الذي يقود سيارة ريد بول المطورة، والبريطاني لويس هاميلتون، الفائز قبل أسبوعين بأول سباق له مع فيراري في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى.

وكان أنتونيلي اضطر إلى الانسحاب من سباق برشلونة بسبب عطل فني في المراحل الأخيرة، لينتهي بذلك مسلسل انتصاراته المتتالية الذي بلغ 5 سباقات.

ويتصدر أنتونيلي ترتيب فئة السائقين بفارق 41 نقطة أمام هاميلتون وبفارق 50 نقطة أمام راسل.

واحتل حامل اللقب البريطاني لاندو نوريس المركز السابع، بفارق تجاوز ثانية كاملة عن أنتونيلي.

وبسبب مشكلة يشتبه بأنها في النظام الهيدروليكي لسيارة مكلارين، لم يتمكن نوريس من المشاركة إلا في المراحل الأخيرة من الحصة، التي توقفت قبل دقيقة واحدة من نهايتها بعد رفع الأعلام الحمراء إثر توقف سيارة كاديلاك الخاصة بالمكسيكي سيرجيو بيريز على الحلبة.

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