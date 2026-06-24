بيلينغهام: لا أستحق جائزة رجل المباراة... لاعبو غانا الأحق

قال الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني، إنه لم يستحق الحصول على جائزة رجل المباراة التي انتهت بتعادل منتخب بلاده مع غانا من دون أهداف، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية عشرة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وصرح بيلينغهام عبر قناة «بي بي سي» البريطانية: «بصراحة لا أستحق هذه الجائزة، ربما كان يستحقها أحد لاعبي منتخب غانا الذي قدم أداءً دفاعياً مميزاً».

وأضاف: «لقد سنحت لنا بعض الفرص، لكن لم أتمكن من دخول أجواء المباراة، وأشكر كل من صوَّت لحصولي على هذه الجائزة».

وبسؤاله عن معاناة إنجلترا في الجولة الثانية بالبطولات الكبرى، ردّ نجم الريال: «الفوز في المباراة الأولى ثم التعادل في الثانية لا يمثل أي مشكلة، أعتقد أن منتخب غانا استهدف الحصول على نقطة التعادل الذي يقربه من التأهل، إنهم يستحقون الإشادة على الأداء الرائع».

وختم تصريحاته: «عندما أفوز بأي جائزة، أفكر في عائلتي وزملائي في الفريق، والمدرب الذي منحني فرصة المشاركة في كأس العالم، ربما لم أكن أستحق هذه الجائزة، لكنني ممتن كثيراً».

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي عن اختيار بيلينغهام للفوز بهذه الجائزة، تزامناً مع خوضه 50 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي.

وشارك اللاعب أساسياً أمام غانا، قبل أن يقرر الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا استبداله في الدقيقة 74، ليشارك مكانه مورغان روجرز لاعب أستون فيلا.

بمشاركته في مواجهة غانا، أصبح بيلينغهام أصغر لاعب في تاريخ إنجلترا يخوض 50 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي، ببلوغه 22 عاماً و359 يوماً.

وفي المركز الثاني، يأتي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق عند سن 23 عاماً و159 يوماً، يليه مايكل أوين مهاجم ليفربول وريال مدريد السابق (23 عاماً و179 يوماً).

ويشارك بيلينغهام مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم للمرة الثانية بعد ظهوره في مونديال قطر 2022، حيث ودعه منتخب الأسود الثلاثة بالخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية.

وسجل بيلينغهام هدفاً في فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 - 2 في افتتاح منافسات المجموعة الثانية عشرة التي تضم أيضاً منتخب بنما.

ويُعدّ بيلينغهام من الركائز الأساسية في صفوف منتخب إنجلترا خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث ساهم في حصوله على فضية أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا بعد الخسارة 1 - 2 أمام إسبانيا في المباراة النهائية.

وبهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة، ليتساويا برصيد 4 نقاط، بعد فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 – 2، وفوز غانا على بنما بنتيجة 1 - صفر، في الجولة الأولى.

وبهذه النتيجة، عزز منتخب غانا فرصه في التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة كرواتيا، يوم الأحد المقبل، وفي التوقيت نفسه سيخوض المنتخب الإنجليزي اختباراً سهلاً نظرياً أمام بنما.